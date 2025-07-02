Должностная инструкция страхового оценщика автомобильных повреждений

Общие положения:

Страховой оценщик автомобильных повреждений отвечает за оценку стоимости ущерба, нанесенного автомобилю, и предоставляет заключения для страховых компаний. Его задача — обеспечить объективность и точность оценок, что является важным элементом в процессе урегулирования страховых случаев.

— Высшее образование в области автомобильной техники, экономике или финансах.

— Опыт работы в страховании или оценочной деятельности не менее 3 лет.

— Знание принципов расчета ущерба и использования оценочных программ.

— Знание актуальной нормативной базы и условий страхования.

— Отличные аналитические способности и навыки работы с документами.

— Оценка повреждений: Проведение визуальных осмотров поврежденных транспортных средств и составление отчетов о характере и объеме ущерба.

— Расчет стоимости ремонта: Оценка затрат на восстановление автомобиля, анализ рыночных цен на услуги и запчасти.

— Подготовка заключений: Составление экспертных заключений для страховых компаний на основе собранной информации и рекомендаций по выплатам.

— Взаимодействие с клиентами: Консультирование клиентов по вопросам оценки и страхования, ответ на их вопросы и предоставление информации о процессе урегулирования убытков.

— Документация: Ведение отчетов о проведенных оценках и хранение необходимой документации.

— Участие в разборе спорных ситуаций: Содействие в решении конфликтных ситуаций между клиентами и страховыми компаниями, когда это необходимо.

Страховой оценщик обязан предоставлять полные отчеты о проведенных оценках, а также результаты их анализа для страховых коллег.

Страховой оценщик имеет право:

— Запрашивать доступ к необходимым документам и источникам информации для проведения оценки.

— Вносить предложения по улучшению процессу оценивания ущерба.

— Привлекать экспертное мнение по сложным случаям.

Эффективность работы оценщика оценивается по следующим критериям:

— Точность оценок и минимизация вероятности спорных ситуаций.

— Своевременность предоставления отчетов страховым компаниям.

— Уровень удовлетворенности клиентов.

Квалифицированный страховой оценщик автомобильных повреждений играет ключевую роль в процессе страхования, обеспечивая надежную и объективную оценку ущерба. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов, способных гарантировать высокое качество оценки.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, которые смогут предоставить точные и обоснованные оценки, минимизируя риск жалоб и конфликтов.

Страховой оценщик, которого мы предложим, станет надежным партнером для вашей страховой компании, способствуя эффективному и безболезненному процессу урегулирования страховых случаев. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами оценки автомобилей. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.