Должностная инструкция супервайзера

Общие положения:

Супервайзер отвечает за организацию и контроль работы команды, обеспечение выполнения планов и стандартов качества. Его задача — эффективное управление персоналом и оптимизация рабочих процессов.

— Высшее образование в области управления, экономики или аналогичной сфере.

— Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет.

— Знание методов управления и мотивации персонала.

— Опыт работы с KPI и другими показателями эффективности.

— Коммуникабельность и хорошие лидерские качества.

— Управление командой: Координация работы группы сотрудников, распределение задач и контроль исполнения.

— Обучение и развитие: Проведение тренингов и обучения для повышения квалификации сотрудников, развитие их профессиональных навыков.

— Анализ показателей: Мониторинг эффективности работы команды, анализ результатов и выявление областей для улучшения.

— Обеспечение качества: Контроль за соблюдением стандартов качества и выполнение плана по производительности.

— Взаимодействие с руководством: Предоставление отчетов о работе команды и участие в постановке стратегических задач.

— Участие в подборе кадров: Участие в процессе рекрутинга, отбор квалифицированных кандидатов для команды.

Супервайзер обязан представлять отчеты о текущих показателях работы своей группы, а также о выполнении планов и задач.

Супервайзер имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы для выполнения задач команды.

— Вносить предложения по улучшению процессов и условий труда.

— Участвовать в принятии решений по развитию команды.

Эффективность работы супервайзера оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения планов и показателей эффективности команды.

— Качество работы и уровень удовлетворенности сотрудников.

— Способность вовремя решать возникающие проблемы и конфликтные ситуации.

