Должностные обязанности Технический специалист
Общие положения Технического специалиста
Технический специалист — универсальный инженер‑техник, обеспечивающий эксплуатацию, техническое обслуживание, настройку и ремонт оборудования и/или IT‑инфраструктуры на предприятии. Обеспечивает стабильную работу систем, проводит диагностику и устраняет неисправности, участвует в модернизации и внедрении новых технических решений. Действует в соответствии с приказами руководства, внутренними регламентами и требованиями по охране труда и технике безопасности.
Квалификационные требования Технического специалиста
- Среднее специальное или высшее техническое образование (инженер‑технолог, инженер‑электрик, инженер по эксплуатации, IT‑специалист и т.д.) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в технической поддержке, эксплуатации оборудования или администрировании инфраструктуры от 1–2 лет (Junior/Middle) / от 4 лет (Senior).
- Знание профиля оборудования: механическое, электромеханическое, HVAC, промышленное, серверное/сетевое или офисная техника — в зависимости от специализации.
- Навыки диагностики и ремонта, чтения электрических/схем, понимание P&ID и технической документации.
- Опыт работы с инструментами мониторинга, системами управления и автоматизации (SCADA/PLC) — при необходимости.
- Для IT‑ориентированных позиций: знание ОС (Windows/Linux), сетевых технологий, базового администрирования серверов, виртуализации и средств резервного копирования.
- Владение инструментами регистрации инцидентов (ticketing), базовыми навыками скриптинга (Bash/Python) — преимущество.
- Наличие профильных допусков и разрешений (электробезопасность, работа на высоте и т.п.) — при необходимости.
- Навыки ведения технической документации, журналов обслуживания и подачи отчётности.
- Коммуникабельность, инициативность, умение работать в условиях многозадачности и быстро принимать решения в аварийных ситуациях.
Должностные обязанности Технического специалиста
- Выполнение планово‑профилактических работ и технического обслуживания оборудования в установленном регламенте.
- Диагностика неисправностей, оперативный ремонт и восстановление работоспособности систем.
- Настройка и ввод в эксплуатацию нового оборудования, тестирование и приёмка работ от подрядчиков.
- Мониторинг состояния ключевых систем, работа с системой тревог и инцидент‑менеджментом.
- Ведение журналов обслуживания, актов выполненных работ, заявок в ticket‑системе и другой документации.
- Контроль наличия запасных частей, инструментов и расходных материалов; участие в формировании заявок на материалы.
- Взаимодействие с внешними подрядчиками по сервису, гарантийному ремонту и калибровке оборудования.
- Участие в проектах по модернизации, автоматизации и оптимизации технических процессов.
- Обеспечение соблюдения правил охраны труда, пожарной безопасности и экологических требований при выполнении работ.
- Обучение и консультирование пользователей по базовым вопросам эксплуатации оборудования и IT‑сервисов.
- Участие в анализе причин повторяющихся отказов и разработке мер по снижению аварийности.
Отчетность Технического специалиста
Технический специалист подотчётен руководителю службы эксплуатации/инженерному руководителю и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по инцидентам и статусу критичных систем;
- отчёты о выполненных профилактических работах и ремонтах;
- акты приёмки оборудования и документы по взаимодействию с подрядчиками;
- предложения по модернизации и списанию оборудования;
- данные для формирования плана запасных частей и бюджета на техническое обслуживание.
Права Технического специалиста
- Запрашивать у структурных подразделений информацию о режимах работы оборудования и условиях эксплуатации.
- Останавливать или ограничивать эксплуатацию оборудования при выявлении опасных или критических режимов и немедленно информировать руководство.
- Приглашать и контролировать подрядчиков для выполнения специализированных работ в рамках согласованного бюджета.
- Вносить предложения по модернизации, оптимизации технических процессов и снижению затрат на обслуживание.
- Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты, инструментами и запасными частями для выполнения задач.
Критерии эффективности и ответственность Технического специалиста
- Основные KPI: доступность и работоспособность оборудования, время реакции и восстановления при инцидентах (MTTR), выполнение планов профилактики, количество повторных отказов.
- Примеры целевых значений:
- Доступность критичных систем (uptime) — ≥ 99% (в зависимости от SLA);
- Среднее время восстановления (MTTR) — ≤ 4–8 часов для критичных инцидентов;
- Выполнение плановых профилактик — 100%;
- Процент повторных отказов после ремонта — < 5%.
- Технический специалист несёт ответственность за своевременность и качество выполненных работ, соблюдение норм безопасности, достоверность отчётности и рациональное использование материальных ресурсов. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно регламентам.
Подбор Технического специалиста в кадровом агентстве ФАВОРИТ
Мы ищем и проверяем технических специалистов с практическими навыками: диагностика и ремонт, настройка оборудования, работа с системами мониторинга и ticketing. Оцениваем профильное образование, наличие допусков и реальные кейсы по восстановлению сервисов. Поддерживаем адаптацию, probation‑период и гарантийную замену при несоответствии.
Для оперативного подбора технического специалиста, который обеспечит бесперебойную работу оборудования, быстрое реагирование на инциденты и снижение операционных рисков, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужными компетенциями, допусками и практическим опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.