Должностные обязанности Техник-универсал

Общие положения Техника‑универсала

Техник‑универсал — многопрофильный специалист службы эксплуатации и хозяйства, обеспечивающий своевременное техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию зданий, инженерных систем и оборудования. Обеспечивает исправность коммуникаций, поддерживает порядок и безопасность объектов, выполняет работы по электрике, сантехнике, мелкому строительству и монтажу. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативами по охране труда и внутренними регламентами организации.

Квалификационные требования Техника‑универсала

  • Среднее профессиональное или высшее техническое образование (электрик, слесарь, строитель, эксплуатация зданий) либо подтверждённый многопрофильный опыт.
  • Опыт работы в службе эксплуатации, техподдержке объектов или ЖКХ от 1–3 лет (Junior/Middle) и 3+ лет для уровня Senior.
  • Базовые навыки по электромонтажу (до разрешённой группы допуска), сантехническим работам, ремонту отопления, вентиляции, малой механике и строительным работам.
  • Знание правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и требований по предотвращению аварий.
  • Навыки работы с ручным и электроинструментом, умение читать технические чертежи, схемы и эксплуатационную документацию.
  • Умение проводить профилактическое обслуживание, диагностику неисправностей и оперативный мелкий ремонт.
  • Владение средствами учёта заявок (CRM/ServiceDesk) и навыки отчётности по выполненным работам.
  • Наличие водительских прав категории B — преимущество (для выездных работ).
  • Личные качества: ответственность, оперативность, аккуратность, умение приоритизировать задачи и работать с несколькими заявками одновременно.

Должностные обязанности Техника‑универсала

  • Приём и выполнение заявок на техническое обслуживание и ремонт через единый сервис заявок (ServiceDesk/CRM).
  • Проведение диагностики неисправностей и оперативный ремонт электрооборудования, розеток, освещения (в пределах допусков).
  • Выполнение сантехнических работ: устранение протечек, замена арматуры, прочистка труб, обслуживание насосов и запорной арматуры.
  • Мелкие строительные и отделочные работы: ремонт дверей, окон, потолков, покраска, герметизация швов.
  • Обслуживание и мелкий ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования (фильтры, приводы, базовая настройка).
  • Монтаж и демонтаж мебельных конструкций, навесного оборудования, анкерных креплений.
  • Профилактическое обслуживание и плановые осмотры инженерных систем, ведение графиков ТО.
  • Контроль состояния пожарных выходов, освещения эвакуации и первичных средств пожаротушения (в рамках полномочий).
  • Своевременная закупка расходных материалов и инструментов в пределах утверждённого бюджета/заявок.
  • Ведение технической документации: акты выполненных работ, журналы обслуживания, отчёты по заявкам.
  • Согласование и контроль работ подрядчиков при необходимости (в рамках делегированных полномочий).
  • Обеспечение соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности на рабочих участках.

Отчетность Техника‑универсала

Техник‑универсал подотчётен начальнику службы эксплуатации (или ответственному менеджеру) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выполненным заявкам и текущим проблемам;
  • акты выполненных работ и наряды‑заказы по ремонту;
  • отчёты о состоянии ключевых систем и предложениях по ремонту/модернизации;
  • документы по инцидентам, авариям и мерам их устранения;
  • ведомости по использованным материалам и инструментам.

Права Техника‑универсала

  • Запрашивать у структурных подразделений информацию по неисправностям, доступ к помещениям и инженерным узлам для оперативного устранения проблем.
  • Приостанавливать эксплуатацию оборудования или вводить временные ограничения при выявлении опасных или аварийных режимов и немедленно информировать руководство.
  • Закупать расходные материалы и инструменты в пределах утверждённых лимитов и процедур.
  • Привлекать подрядчиков для работ, требующих специализированной квалификации, с последующим контролем качества работ.
  • Вносить предложения по оптимизации эксплуатационных процессов, снижению затрат на сервис и повышению надёжности оборудования.
  • Требовать проведения обучения и инструктажей по охране труда и специфике оборудования.

Критерии эффективности и ответственность Техника‑универсала

  • Основные KPI: скорость реакции на заявку (TTR), процент выполненных заявок в срок, количество повторных обращений по одной проблеме, уровень аварийности и полнота ведения отчётности.
  • Примеры целевых значений:
    • Среднее время реакции на срочную заявку (TTR) — ≤ 2 часа;
    • Выполнение плановых заявок в срок — ≥ 95%;
    • Процент повторных обращений по одной заявке — < 5%;
    • Соблюдение графика профилактики — 100%.
  • Техник‑универсал несёт ответственность за качество и безопасность выполняемых работ, корректность заполнения документации, соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Техника‑универсала в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор многопрофильных техников с проверкой практических навыков: кейсы по ремонту, тестовые задания на диагностику неисправностей, проверка портфолио работ.
  • Оценка знаний по охране труда и электробезопасности, опыт работы с ServiceDesk и технической документацией.
  • Подбор с учётом формата работы: объектовый сервис, внутреннее обслуживание офисов или промышленные площадки.
  • Помощь в адаптации кандидата, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.

Для быстрого и надёжного подбора техника‑универсала, который обеспечит бесперебойную работу инженерных систем и высокий уровень сервиса на ваших объектах, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

