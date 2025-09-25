Общие положения Техника‑универсала

Техник‑универсал — многопрофильный специалист службы эксплуатации и хозяйства, обеспечивающий своевременное техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию зданий, инженерных систем и оборудования. Обеспечивает исправность коммуникаций, поддерживает порядок и безопасность объектов, выполняет работы по электрике, сантехнике, мелкому строительству и монтажу. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативами по охране труда и внутренними регламентами организации.

Квалификационные требования Техника‑универсала

Среднее профессиональное или высшее техническое образование (электрик, слесарь, строитель, эксплуатация зданий) либо подтверждённый многопрофильный опыт.

Опыт работы в службе эксплуатации, техподдержке объектов или ЖКХ от 1–3 лет (Junior/Middle) и 3+ лет для уровня Senior.

Базовые навыки по электромонтажу (до разрешённой группы допуска), сантехническим работам, ремонту отопления, вентиляции, малой механике и строительным работам.

Знание правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и требований по предотвращению аварий.

Навыки работы с ручным и электроинструментом, умение читать технические чертежи, схемы и эксплуатационную документацию.

Умение проводить профилактическое обслуживание, диагностику неисправностей и оперативный мелкий ремонт.

Владение средствами учёта заявок (CRM/ServiceDesk) и навыки отчётности по выполненным работам.

Наличие водительских прав категории B — преимущество (для выездных работ).

Личные качества: ответственность, оперативность, аккуратность, умение приоритизировать задачи и работать с несколькими заявками одновременно.

Должностные обязанности Техника‑универсала

Приём и выполнение заявок на техническое обслуживание и ремонт через единый сервис заявок (ServiceDesk/CRM).

Проведение диагностики неисправностей и оперативный ремонт электрооборудования, розеток, освещения (в пределах допусков).

Выполнение сантехнических работ: устранение протечек, замена арматуры, прочистка труб, обслуживание насосов и запорной арматуры.

Мелкие строительные и отделочные работы: ремонт дверей, окон, потолков, покраска, герметизация швов.

Обслуживание и мелкий ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования (фильтры, приводы, базовая настройка).

Монтаж и демонтаж мебельных конструкций, навесного оборудования, анкерных креплений.

Профилактическое обслуживание и плановые осмотры инженерных систем, ведение графиков ТО.

Контроль состояния пожарных выходов, освещения эвакуации и первичных средств пожаротушения (в рамках полномочий).

Своевременная закупка расходных материалов и инструментов в пределах утверждённого бюджета/заявок.

Ведение технической документации: акты выполненных работ, журналы обслуживания, отчёты по заявкам.

Согласование и контроль работ подрядчиков при необходимости (в рамках делегированных полномочий).

Обеспечение соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности на рабочих участках.

Отчетность Техника‑универсала

Техник‑универсал подотчётен начальнику службы эксплуатации (или ответственному менеджеру) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по выполненным заявкам и текущим проблемам;

акты выполненных работ и наряды‑заказы по ремонту;

отчёты о состоянии ключевых систем и предложениях по ремонту/модернизации;

документы по инцидентам, авариям и мерам их устранения;

ведомости по использованным материалам и инструментам.

Права Техника‑универсала

Запрашивать у структурных подразделений информацию по неисправностям, доступ к помещениям и инженерным узлам для оперативного устранения проблем.

Приостанавливать эксплуатацию оборудования или вводить временные ограничения при выявлении опасных или аварийных режимов и немедленно информировать руководство.

Закупать расходные материалы и инструменты в пределах утверждённых лимитов и процедур.

Привлекать подрядчиков для работ, требующих специализированной квалификации, с последующим контролем качества работ.

Вносить предложения по оптимизации эксплуатационных процессов, снижению затрат на сервис и повышению надёжности оборудования.

Требовать проведения обучения и инструктажей по охране труда и специфике оборудования.

Критерии эффективности и ответственность Техника‑универсала

Основные KPI: скорость реакции на заявку (TTR), процент выполненных заявок в срок, количество повторных обращений по одной проблеме, уровень аварийности и полнота ведения отчётности.

Примеры целевых значений: Среднее время реакции на срочную заявку (TTR) — ≤ 2 часа; Выполнение плановых заявок в срок — ≥ 95%; Процент повторных обращений по одной заявке — < 5%; Соблюдение графика профилактики — 100%.

Техник‑универсал несёт ответственность за качество и безопасность выполняемых работ, корректность заполнения документации, соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

