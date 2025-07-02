Должностная инструкция Техника по метрологии

Техник по метрологии отвечает за обеспечение точности измерений, калибровку и техническую экспертизу измерительных приборов в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

Техник по метрологии обязан вести учет проведенных измерений, составлять отчеты о результатах калибровок и поверок, а также обеспечивать актуальность и сохранность данных.

Техник имеет право на доступ к информации, необходимой для корректного проведения измерений, а также право на подачу предложений по улучшению процессов калибровки и поверки измерительных приборов.

Эффективность работы техника по метрологии оценивается по точности и надежности проведенных измерений, соблюдению нормативов и стандартов, а также по своевременному предоставлению отчетов о проведенной работе.

Для поиска квалифицированных техников по метрологии обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.