Должностная инструкция Техника по наладке и испытаниям

Техник по наладке и испытаниям отвечает за проведение технической наладки оборудования, испытание произведенных изделий и обеспечение их соответствия установленным стандартам качества.

Техник по наладке и испытаниям обязан вести учет проведенных наладочных и испытательных работ, а также предоставлять отчеты о выполненной работе и выявленных неисправностях.

Техник имеет право на проведение наладочных и испытательных работ согласно установленным процедурам, а также на предоставление рекомендаций по улучшению технических процессов.

Эффективность работы техника по наладке и испытаниям оценивается по качеству проведенных наладочных работ, результатам испытаний и выявлению и устранению неисправностей, а также по соблюдению технических стандартов.

Для поиска квалифицированных техников по наладке и испытаниям обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.