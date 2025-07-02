Должностная инструкция Техника по стандартизации

Техник по стандартизации отвечает за обеспечение соответствия продукции и процессов предприятия установленным стандартам качества и требованиям стандартизации.

Техник по стандартизации должен вести учет работы по стандартизации продукции и процессов и предоставлять отчеты руководству предприятия.

Техник по стандартизации имеет право ознакомления с производственной документацией, доступа к информации о продукции, участия в совещаниях по вопросам качества и стандартизации.

Эффективность работы техника по стандартизации оценивается по качеству подготовленной документации, успешности прохождения сертификации продукции и уровню соответствия процессов стандартам качества.

