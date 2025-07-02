Должностные обязанности Технолог
Общие положения Технолога
Технолог - специалист, отвечающий за разработку, внедрение и оптимизацию технологических процессов производства продукции или оказания услуг. Обеспечивает стабильное качество, рентабельность и безопасность технологических операций, разрабатывает технологическую документацию, участвует в запуске нового оборудования и внедрении улучшений. Действует в соответствии с техническими регламентами предприятия, внутренними стандартами (SOP), требованиями по охране труда, промышленной безопасности и качеству (ISO, HACCP - при необходимости).
Квалификационные требования Технолога
- Высшее техническое образование в профильной области (технология производства, химическая/пищевая/машиностроительная технология, инженерное дело) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы технологом в соответствующей отрасли от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior).
- Знание технологий производства, оборудования и основных способов контроля качества продукции.
- Навыки разработки технологической документации: технологические инструкции, карты, рецептуры, ведомости операций.
- Понимание методов контроля процессов: SPC, FMEA, CAPA; умение работать с метрологией и поверками.
- Владение инструментами улучшения процессов: Lean, 5S, Kaizen; опыт в проектах по снижению брака и себестоимости.
- Знание требований стандартов качества: ISO 9001, ISO 22000/HACCP (для пищевой индустрии) — преимущество.
- Умение работать с системами автоматизации, SCADA, MES, умение читать P&ID, электрические схемы.
- Навыки проведения испытаний, опыт запуска и наладки оборудования, понимание процесса отладки параметров.
- Уверенное владение MS Office; опыт работы с аналитическими инструментами и системами учёта производства (ERP/MES) — преимущество.
- Личные качества: аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать в команде и вести межфункциональные проекты.
- Разработка, документирование и внедрение технологических процессов, технологических карт, рецептур и инструкций.
- Подготовка и сопровождение запусков новых продуктов и переналадок оборудования.
- Определение и оптимизация технологических параметров для обеспечения качества и эффективности производства.
- Проведение испытаний, контроль качества процессов и результатов (взаимодействие с лабораторией/QA).
- Анализ причин брака и отклонений, разработка и внедрение корректирующих и предупреждающих мер (CAPA).
- Участие в приемке, наладке и вводе в эксплуатацию технологического оборудования совместно с сервисными и инженерными службами.
- Рассчет потребностей материалов, норм расхода и контроль соблюдения нормативов сырья.
- Ведение технологической документации, карт контроля, журналов испытаний и отчётности по процессам.
- Внедрение мероприятий по повышению производительности, снижению себестоимости и энергоэффективности.
- Обеспечение соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологических норм в технологических процессах.
- Обучение операторов и персонала технологическим операциям, проведение инструктажей и тренингов.
- Участие в проектах по модернизации, автоматизации и цифровизации производства.
Отчетность Технолога
Технолог подотчётен начальнику цеха / руководителю производственной службы / начальнику отдела технологов и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные отчёты о статусе технологических операций и отклонениях;
- протоколы испытаний и результаты наладок оборудования;
- технологические карты, инструкции и обновлённую документацию;
- отчёты по качеству продукции и мероприятиям по снижению брака;
- акты по вводу в эксплуатацию оборудования и предложения по модернизации.
Права Технолога
- Запрашивать у подразделений (закупки, склад, производство, лаборатория) информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения задач.
- Останавливать производственную операцию или вводить корректирующие ограничения при выявлении критических технологических отклонений, угрожающих качеству или безопасности.
- Инициировать и контролировать мероприятия по устранению дефектов и модернизации технологического оборудования в рамках утверждённых бюджетов и процедур.
- Участвовать в планировании закупок технологических материалов и оборудования, вносить технические требования.
- Проводить обучение персонала и контролировать квалификацию операторов по технологическим операциям.
Критерии эффективности и ответственность Технолога
- Основные KPI: выход годной продукции, уровень брака/отклонений, соблюдение технологических параметров, OEE (доступность/производительность/качество), экономия по себестоимости, скорость внедрения новых продуктов.
- Примеры целевых значений:
- Доля годной продукции ≥ 98–99% (в зависимости от отрасли);
- Снижение производственного брака ≥ 10% в год по инициативам;
- Выполнение планов по переналадке и запуску новых SKU — 100% в срок;
- Увеличение OEE на ≥ 5% после внедрения улучшений.
- Технолог несёт ответственность за качество технологических решений, корректность документации, соблюдение нормативов безопасности и выполнение мероприятий по корректировке процессов. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Технологов в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор технологов с верификацией практических навыков: разработка технологической документации, кейсы по оптимизации процессов, практические тест‑задания.
- Оценка знания стандартов и методик (SPC, FMEA, CAPA, Lean), опыта работы с MES/ERP и автоматизацией.
- Проверка реального опыта запуска продукции, налаживания оборудования и снижения себестоимости.
- Поддержка в адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора технолога, который разработает и внедрит эффективные технологические решения, обеспечит качество и снизит себестоимость производства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать кандидата с нужным опытом, техническими компетенциями и практическими кейсами.