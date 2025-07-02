Должностные обязанности Технолог

Общие положения Технолога

Технолог - специалист, отвечающий за разработку, внедрение и оптимизацию технологических процессов производства продукции или оказания услуг. Обеспечивает стабильное качество, рентабельность и безопасность технологических операций, разрабатывает технологическую документацию, участвует в запуске нового оборудования и внедрении улучшений. Действует в соответствии с техническими регламентами предприятия, внутренними стандартами (SOP), требованиями по охране труда, промышленной безопасности и качеству (ISO, HACCP - при необходимости).

Квалификационные требования Технолога

  • Высшее техническое образование в профильной области (технология производства, химическая/пищевая/машиностроительная технология, инженерное дело) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы технологом в соответствующей отрасли от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior).
  • Знание технологий производства, оборудования и основных способов контроля качества продукции.
  • Навыки разработки технологической документации: технологические инструкции, карты, рецептуры, ведомости операций.
  • Понимание методов контроля процессов: SPC, FMEA, CAPA; умение работать с метрологией и поверками.
  • Владение инструментами улучшения процессов: Lean, 5S, Kaizen; опыт в проектах по снижению брака и себестоимости.
  • Знание требований стандартов качества: ISO 9001, ISO 22000/HACCP (для пищевой индустрии) — преимущество.
  • Умение работать с системами автоматизации, SCADA, MES, умение читать P&ID, электрические схемы.
  • Навыки проведения испытаний, опыт запуска и наладки оборудования, понимание процесса отладки параметров.
  • Уверенное владение MS Office; опыт работы с аналитическими инструментами и системами учёта производства (ERP/MES) — преимущество.
  • Личные качества: аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать в команде и вести межфункциональные проекты.

Должностные обязанности Технолога

  • Разработка, документирование и внедрение технологических процессов, технологических карт, рецептур и инструкций.
  • Подготовка и сопровождение запусков новых продуктов и переналадок оборудования.
  • Определение и оптимизация технологических параметров для обеспечения качества и эффективности производства.
  • Проведение испытаний, контроль качества процессов и результатов (взаимодействие с лабораторией/QA).
  • Анализ причин брака и отклонений, разработка и внедрение корректирующих и предупреждающих мер (CAPA).
  • Участие в приемке, наладке и вводе в эксплуатацию технологического оборудования совместно с сервисными и инженерными службами.
  • Рассчет потребностей материалов, норм расхода и контроль соблюдения нормативов сырья.
  • Ведение технологической документации, карт контроля, журналов испытаний и отчётности по процессам.
  • Внедрение мероприятий по повышению производительности, снижению себестоимости и энергоэффективности.
  • Обеспечение соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологических норм в технологических процессах.
  • Обучение операторов и персонала технологическим операциям, проведение инструктажей и тренингов.
  • Участие в проектах по модернизации, автоматизации и цифровизации производства.

Отчетность Технолога

Технолог подотчётен начальнику цеха / руководителю производственной службы / начальнику отдела технологов и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные отчёты о статусе технологических операций и отклонениях;
  • протоколы испытаний и результаты наладок оборудования;
  • технологические карты, инструкции и обновлённую документацию;
  • отчёты по качеству продукции и мероприятиям по снижению брака;
  • акты по вводу в эксплуатацию оборудования и предложения по модернизации.

Права Технолога

  • Запрашивать у подразделений (закупки, склад, производство, лаборатория) информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения задач.
  • Останавливать производственную операцию или вводить корректирующие ограничения при выявлении критических технологических отклонений, угрожающих качеству или безопасности.
  • Инициировать и контролировать мероприятия по устранению дефектов и модернизации технологического оборудования в рамках утверждённых бюджетов и процедур.
  • Участвовать в планировании закупок технологических материалов и оборудования, вносить технические требования.
  • Проводить обучение персонала и контролировать квалификацию операторов по технологическим операциям.

Критерии эффективности и ответственность Технолога

  • Основные KPI: выход годной продукции, уровень брака/отклонений, соблюдение технологических параметров, OEE (доступность/производительность/качество), экономия по себестоимости, скорость внедрения новых продуктов.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля годной продукции ≥ 98–99% (в зависимости от отрасли);
    • Снижение производственного брака ≥ 10% в год по инициативам;
    • Выполнение планов по переналадке и запуску новых SKU — 100% в срок;
    • Увеличение OEE на ≥ 5% после внедрения улучшений.
  • Технолог несёт ответственность за качество технологических решений, корректность документации, соблюдение нормативов безопасности и выполнение мероприятий по корректировке процессов. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Технологов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор технологов с верификацией практических навыков: разработка технологической документации, кейсы по оптимизации процессов, практические тест‑задания.
  • Оценка знания стандартов и методик (SPC, FMEA, CAPA, Lean), опыта работы с MES/ERP и автоматизацией.
  • Проверка реального опыта запуска продукции, налаживания оборудования и снижения себестоимости.
  • Поддержка в адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора технолога, который разработает и внедрит эффективные технологические решения, обеспечит качество и снизит себестоимость производства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать кандидата с нужным опытом, техническими компетенциями и практическими кейсами.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить