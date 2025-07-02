Общие положения Технолога

Технолог - специалист, отвечающий за разработку, внедрение и оптимизацию технологических процессов производства продукции или оказания услуг. Обеспечивает стабильное качество, рентабельность и безопасность технологических операций, разрабатывает технологическую документацию, участвует в запуске нового оборудования и внедрении улучшений. Действует в соответствии с техническими регламентами предприятия, внутренними стандартами (SOP), требованиями по охране труда, промышленной безопасности и качеству (ISO, HACCP - при необходимости).

Квалификационные требования Технолога

Высшее техническое образование в профильной области (технология производства, химическая/пищевая/машиностроительная технология, инженерное дело) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы технологом в соответствующей отрасли от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior).

Знание технологий производства, оборудования и основных способов контроля качества продукции.

Навыки разработки технологической документации: технологические инструкции, карты, рецептуры, ведомости операций.

Понимание методов контроля процессов: SPC, FMEA, CAPA; умение работать с метрологией и поверками.

Владение инструментами улучшения процессов: Lean, 5S, Kaizen; опыт в проектах по снижению брака и себестоимости.

Знание требований стандартов качества: ISO 9001, ISO 22000/HACCP (для пищевой индустрии) — преимущество.

Умение работать с системами автоматизации, SCADA, MES, умение читать P&ID, электрические схемы.

Навыки проведения испытаний, опыт запуска и наладки оборудования, понимание процесса отладки параметров.

Уверенное владение MS Office; опыт работы с аналитическими инструментами и системами учёта производства (ERP/MES) — преимущество.

Личные качества: аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать в команде и вести межфункциональные проекты.

Должностные обязанности Технолога

Разработка, документирование и внедрение технологических процессов, технологических карт, рецептур и инструкций.

Подготовка и сопровождение запусков новых продуктов и переналадок оборудования.

Определение и оптимизация технологических параметров для обеспечения качества и эффективности производства.

Проведение испытаний, контроль качества процессов и результатов (взаимодействие с лабораторией/QA).

Анализ причин брака и отклонений, разработка и внедрение корректирующих и предупреждающих мер (CAPA).

Участие в приемке, наладке и вводе в эксплуатацию технологического оборудования совместно с сервисными и инженерными службами.

Рассчет потребностей материалов, норм расхода и контроль соблюдения нормативов сырья.

Ведение технологической документации, карт контроля, журналов испытаний и отчётности по процессам.

Внедрение мероприятий по повышению производительности, снижению себестоимости и энергоэффективности.

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологических норм в технологических процессах.

Обучение операторов и персонала технологическим операциям, проведение инструктажей и тренингов.

Участие в проектах по модернизации, автоматизации и цифровизации производства.

Отчетность Технолога

Технолог подотчётен начальнику цеха / руководителю производственной службы / начальнику отдела технологов и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты о статусе технологических операций и отклонениях;

протоколы испытаний и результаты наладок оборудования;

технологические карты, инструкции и обновлённую документацию;

отчёты по качеству продукции и мероприятиям по снижению брака;

акты по вводу в эксплуатацию оборудования и предложения по модернизации.

Права Технолога

Запрашивать у подразделений (закупки, склад, производство, лаборатория) информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения задач.

Останавливать производственную операцию или вводить корректирующие ограничения при выявлении критических технологических отклонений, угрожающих качеству или безопасности.

Инициировать и контролировать мероприятия по устранению дефектов и модернизации технологического оборудования в рамках утверждённых бюджетов и процедур.

Участвовать в планировании закупок технологических материалов и оборудования, вносить технические требования.

Проводить обучение персонала и контролировать квалификацию операторов по технологическим операциям.

Критерии эффективности и ответственность Технолога

Основные KPI: выход годной продукции, уровень брака/отклонений, соблюдение технологических параметров, OEE (доступность/производительность/качество), экономия по себестоимости, скорость внедрения новых продуктов.

Примеры целевых значений: Доля годной продукции ≥ 98–99% (в зависимости от отрасли); Снижение производственного брака ≥ 10% в год по инициативам; Выполнение планов по переналадке и запуску новых SKU — 100% в срок; Увеличение OEE на ≥ 5% после внедрения улучшений.

Технолог несёт ответственность за качество технологических решений, корректность документации, соблюдение нормативов безопасности и выполнение мероприятий по корректировке процессов. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Технологов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор технологов с верификацией практических навыков: разработка технологической документации, кейсы по оптимизации процессов, практические тест‑задания.

Оценка знания стандартов и методик (SPC, FMEA, CAPA, Lean), опыта работы с MES/ERP и автоматизацией.

Проверка реального опыта запуска продукции, налаживания оборудования и снижения себестоимости.

Поддержка в адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора технолога, который разработает и внедрит эффективные технологические решения, обеспечит качество и снизит себестоимость производства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать кандидата с нужным опытом, техническими компетенциями и практическими кейсами.