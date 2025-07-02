Должностная инструкция Токаря колесного участка

Токарь колесного участка отвечает за обработку колесных пар железнодорожного транспорта, обеспечивая точность размеров и качество обработки в соответствии с техническими условиями.

Токарь обязан поддерживать документацию, отражающую процесс работы и результаты обработки колесных пар, вести учет использованных материалов и инструментов.

Токарь имеет право на получение всей необходимой для работы информации, инструментов и оборудования, а также на прохождение обучения и повышения квалификации.

Эффективность работы токаря колесного участка оценивается по качеству и точности выполнения обработки, времени на выполнение работ и отсутствию брака.

