Должностные обязанности Ученый секретарь
Общие положения
Ученый секретарь — специалист научно‑организационного отдела или секретариата научного совета, ответственный за организацию научной и экспертной работы учреждения, ведение документации, координацию заседаний и сопровождение публикационной и грантовой активности. Действует в соответствии с уставом учреждения, локальными регламентами и решениями руководства.
Квалификационные требования
- Высшее образование (желаемо — в профильной научной области, менеджменте науки, библиотечно‑информационной деятельности или в смежных дисциплинах).
- Опыт работы в научных организациях, ВУЗах, научно‑исследовательских институтах или в органах аккредитации от 1–3 лет.
- Знание нормативов по оформлению научной документации, процедур аккредитации, публикационной политики и требований баз данных (RSCI, Scopus, Web of Science).
- Навыки подготовки протоколов, повесток, аналитических справок, отчетов и презентаций.
- Владение офисными инструментами (MS Office / Google Workspace), системами управления документами и платформами для видеоконференций.
- Опыт работы с платформами грантовых заявок и отчетности — преимущество.
- Коммуникационные навыки, внимательность к деталям, организаторские способности, соблюдение конфиденциальности.
- Владение английским языком на уровне чтения научной документации — преимущество.
Должностные обязанности
- Организация работы научного совета/учёного совета: подготовка повесток, рассылка материалов, ведение регистрационной документации и протоколирование заседаний.
- Подготовка и согласование проектов решений, приказов и распоряжений на основании решений научных органов.
- Координация подготовки научных отчётов, аналитических справок, годовой научной отчётности и материалов для аккредитации.
- Сопровождение процедуры публикационной активности: помощь авторам в подготовке рукописей, проверка соответствия журналам, поддержка загрузки в базы (RSCI, Scopus, Web of Science).
- Поддержка грантовой деятельности: сбор документов, подготовка конкурсных пакетов, контроль сроков и отчётности по грантам.
- Ведение реестров исследовательских проектов, патентов, публикаций и научных сотрудников; актуализация показателей НИР/НИОКР.
- Контакт с внешними экспертами, ревьюерами, партнёрами, фондами и аккредитационными органами.
- Организация научных мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов и вебинаров (логистика, регистрация, материалы).
- Обеспечение информационной поддержки научных подразделений: рассылки, публикация объявлений, администрирование внутренних порталов.
- Сопровождение процессов внутреннего и внешнего аудита научной деятельности, подготовка ответов на запросы контролирующих и аккредитационных органов.
- Обеспечение конфиденциальности и корректного хранения персональных и экспертных данных.
Отчетность
Ученый секретарь подотчётен заведующему научной частью, проректору по науке или руководителю секретариата и предоставляет:
- протоколы и решения научного совета;
- ежемесячные/квартальные сводки по научной активности и публикациям;
- отчёты по грантам и их статусам;
- реестры проектов, публикаций и патентов;
- документы для аккредитации и внешних проверок.
Права
- Запрашивать у сотрудников и подразделений информацию и документы, необходимые для подготовки материалов научного совета и отчётности.
- Инициировать проведение экспертиз, привлекать внешних рецензентов и экспертов в рамках утверждённых процедур.
- Вносить предложения по улучшению организационных процедур, регламентов и шаблонов документов.
- Останавливать распространение результатов заседаний до их официального утверждения при выявлении несоответствий.
- Использовать служебные ресурсы (электронную почту, внутренние порталы, CRM/EDMS) для выполнения служебных обязанностей.
Критерии эффективности и ответственность
- Критерии эффективности: своевременность подготовки и проведения заседаний, полнота и корректность протоколирования, точность и актуальность реестров проектов и публикаций, качество сопровождения грантов и успешность прохождения аккредитаций.
- Основные KPI:
- процент заседаний, подготовленных и проведённых без опозданий;
- доля успешно закрытых грантовых отчётов в срок;
- точность и актуальность реестра публикаций (соответствие Scopus/RSCI/WoS);
- количество успешно завершённых процедур аккредитации и внешних проверок.
- Ученый секретарь несёт ответственность за корректность оформляемых документов, соблюдение процедур и сроков, конфиденциальность данных и полноту отчётности. За нарушения применяются меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.
Для поиска квалифицированных Ученых секретарей обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.