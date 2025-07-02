Общие положения

Учетчик — специалист, отвечающий за ведение материального и складского учёта, контроль движения товаров/материалов и оформление первичных документов. Обеспечивает корректность остатков, своевременное оприходование и списание, участие в инвентаризациях и взаимодействие с бухгалтерией и снабжением. Действует по внутренним регламентам компании, учетной политике и указаниям руководства.

Квалификационные требования

Среднее профессиональное или высшее образование (экономика, бухгалтерский учёт, логистика) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы на позиции учетчика, кладовщика‑учётчика или в материальном учёте от 1 года.

Знание принципов материального учёта, документооборота и инвентаризаций.

Навыки работы в 1С (Управление торговлей, Бухгалтерия, 1С:Склад), Excel; умение вести электронные реестры.

Внимательность к деталям, аккуратность, дисциплина и ответственность.

Знание правил хранения материальных ценностей, маркировки и сроков годности (при необходимости).

Способность взаимодействовать с бухгалтерией, снабжением и оперативными подразделениями.

Должностные обязанности

Приём, проверка и оприходование товаров и материалов согласно сопроводительным документам.

Оформление первичных документов (накладные, акты приёма‑передачи, заявки на списание) и внесение данных в учётную систему (1С/ERP).

Ведение учёта остатков: корректировка остатков, контроль соответствия фактических и учетных данных.

Подготовка и участие в плановых и внеплановых инвентаризациях; выявление и оформление расхождений.

Оформление операций по внутренним перемещениям, возвратам, доначислениям и списаниям материальных ценностей.

Контроль соответствия условий хранения, сроков годности, маркировки и местонахождения товаров.

Формирование отчетов по остаткам, движению товаров, потребностям и разрывам на складе.

Взаимодействие с бухгалтерией по корректировке учёта, уточнению проводок и документальному оформлению операций.

Работа с поставщиками и отделом снабжения по вопросам недостач, повреждений и несоответствий поставок.

Участие в оптимизации складских процессов и предложениях по улучшению учёта и хранения.

Соблюдение правил внутреннего контроля, регламентов по материальной ответственности и конфиденциальности.

Отчетность

Учетчик подотчётен начальнику склада / руководителю отдела материального учёта и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по остаткам и движению;

отчёты по результатам инвентаризаций и актам расхождений;

реестры оприходования и списания;

запросы и уточнения для бухгалтерии по учётным операциям.

Права

Запрашивать у сотрудников информацию и сопроводительные документы, необходимые для корректного ведения учёта.

Приостанавливать приёмку и оприходование при выявлении критических несоответствий и немедленно информировать руководство.

Вносить предложения по улучшению процессов учёта, хранения и документооборота.

Пользоваться служебными информационными системами и инструментами для выполнения обязанностей.

Участвовать в выборе контрольно‑учётных инструментов и настроек ERP/1C вместе с IT/бухгалтерией.

Критерии эффективности и ответственность

Основные KPI: точность учёта (соответствие фактических и учетных остатков), своевременность оприходования, количество расхождений по инвентаризациям, скорость обработки первичных документов.

Примеры целевых значений: Точность остатков (после инвентаризации) ≥ 99%; Время обработки накладной (оприходование) ≤ 24 часов; Количество расхождений при инвентаризации < 1–2% от остатков; Своевременность предоставления отчетов — 100%.

Учетчик несёт ответственность за корректность и полноту учёта материальных ценностей, своевременное оформление документов и соблюдение правил хранения. За нарушения предусмотрены меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Для поиска квалифицированных учетчиков обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы предложим широкий выбор специалистов, соответствующих вашим запросам. За дополнительной информацией звоните по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или посетите наш веб-сайт favorit.pro.