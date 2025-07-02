Должностные обязанности Учетчик

Общие положения

Учетчик — специалист, отвечающий за ведение материального и складского учёта, контроль движения товаров/материалов и оформление первичных документов. Обеспечивает корректность остатков, своевременное оприходование и списание, участие в инвентаризациях и взаимодействие с бухгалтерией и снабжением. Действует по внутренним регламентам компании, учетной политике и указаниям руководства.

Квалификационные требования

  • Среднее профессиональное или высшее образование (экономика, бухгалтерский учёт, логистика) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы на позиции учетчика, кладовщика‑учётчика или в материальном учёте от 1 года.
  • Знание принципов материального учёта, документооборота и инвентаризаций.
  • Навыки работы в 1С (Управление торговлей, Бухгалтерия, 1С:Склад), Excel; умение вести электронные реестры.
  • Внимательность к деталям, аккуратность, дисциплина и ответственность.
  • Знание правил хранения материальных ценностей, маркировки и сроков годности (при необходимости).
  • Способность взаимодействовать с бухгалтерией, снабжением и оперативными подразделениями.

Должностные обязанности

  • Приём, проверка и оприходование товаров и материалов согласно сопроводительным документам.
  • Оформление первичных документов (накладные, акты приёма‑передачи, заявки на списание) и внесение данных в учётную систему (1С/ERP).
  • Ведение учёта остатков: корректировка остатков, контроль соответствия фактических и учетных данных.
  • Подготовка и участие в плановых и внеплановых инвентаризациях; выявление и оформление расхождений.
  • Оформление операций по внутренним перемещениям, возвратам, доначислениям и списаниям материальных ценностей.
  • Контроль соответствия условий хранения, сроков годности, маркировки и местонахождения товаров.
  • Формирование отчетов по остаткам, движению товаров, потребностям и разрывам на складе.
  • Взаимодействие с бухгалтерией по корректировке учёта, уточнению проводок и документальному оформлению операций.
  • Работа с поставщиками и отделом снабжения по вопросам недостач, повреждений и несоответствий поставок.
  • Участие в оптимизации складских процессов и предложениях по улучшению учёта и хранения.
  • Соблюдение правил внутреннего контроля, регламентов по материальной ответственности и конфиденциальности.

Отчетность

Учетчик подотчётен начальнику склада / руководителю отдела материального учёта и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по остаткам и движению;
  • отчёты по результатам инвентаризаций и актам расхождений;
  • реестры оприходования и списания;
  • запросы и уточнения для бухгалтерии по учётным операциям.

Права

  • Запрашивать у сотрудников информацию и сопроводительные документы, необходимые для корректного ведения учёта.
  • Приостанавливать приёмку и оприходование при выявлении критических несоответствий и немедленно информировать руководство.
  • Вносить предложения по улучшению процессов учёта, хранения и документооборота.
  • Пользоваться служебными информационными системами и инструментами для выполнения обязанностей.
  • Участвовать в выборе контрольно‑учётных инструментов и настроек ERP/1C вместе с IT/бухгалтерией.

Критерии эффективности и ответственность

  • Основные KPI: точность учёта (соответствие фактических и учетных остатков), своевременность оприходования, количество расхождений по инвентаризациям, скорость обработки первичных документов.
  • Примеры целевых значений:
    • Точность остатков (после инвентаризации) ≥ 99%;
    • Время обработки накладной (оприходование) ≤ 24 часов;
    • Количество расхождений при инвентаризации < 1–2% от остатков;
    • Своевременность предоставления отчетов — 100%.
  • Учетчик несёт ответственность за корректность и полноту учёта материальных ценностей, своевременное оформление документов и соблюдение правил хранения. За нарушения предусмотрены меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

