Должностные обязанности Учетчик
Общие положения
Учетчик — специалист, отвечающий за ведение материального и складского учёта, контроль движения товаров/материалов и оформление первичных документов. Обеспечивает корректность остатков, своевременное оприходование и списание, участие в инвентаризациях и взаимодействие с бухгалтерией и снабжением. Действует по внутренним регламентам компании, учетной политике и указаниям руководства.
Квалификационные требования
- Среднее профессиональное или высшее образование (экономика, бухгалтерский учёт, логистика) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы на позиции учетчика, кладовщика‑учётчика или в материальном учёте от 1 года.
- Знание принципов материального учёта, документооборота и инвентаризаций.
- Навыки работы в 1С (Управление торговлей, Бухгалтерия, 1С:Склад), Excel; умение вести электронные реестры.
- Внимательность к деталям, аккуратность, дисциплина и ответственность.
- Знание правил хранения материальных ценностей, маркировки и сроков годности (при необходимости).
- Способность взаимодействовать с бухгалтерией, снабжением и оперативными подразделениями.
Должностные обязанности
- Приём, проверка и оприходование товаров и материалов согласно сопроводительным документам.
- Оформление первичных документов (накладные, акты приёма‑передачи, заявки на списание) и внесение данных в учётную систему (1С/ERP).
- Ведение учёта остатков: корректировка остатков, контроль соответствия фактических и учетных данных.
- Подготовка и участие в плановых и внеплановых инвентаризациях; выявление и оформление расхождений.
- Оформление операций по внутренним перемещениям, возвратам, доначислениям и списаниям материальных ценностей.
- Контроль соответствия условий хранения, сроков годности, маркировки и местонахождения товаров.
- Формирование отчетов по остаткам, движению товаров, потребностям и разрывам на складе.
- Взаимодействие с бухгалтерией по корректировке учёта, уточнению проводок и документальному оформлению операций.
- Работа с поставщиками и отделом снабжения по вопросам недостач, повреждений и несоответствий поставок.
- Участие в оптимизации складских процессов и предложениях по улучшению учёта и хранения.
- Соблюдение правил внутреннего контроля, регламентов по материальной ответственности и конфиденциальности.
Отчетность
Учетчик подотчётен начальнику склада / руководителю отдела материального учёта и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по остаткам и движению;
- отчёты по результатам инвентаризаций и актам расхождений;
- реестры оприходования и списания;
- запросы и уточнения для бухгалтерии по учётным операциям.
Права
- Запрашивать у сотрудников информацию и сопроводительные документы, необходимые для корректного ведения учёта.
- Приостанавливать приёмку и оприходование при выявлении критических несоответствий и немедленно информировать руководство.
- Вносить предложения по улучшению процессов учёта, хранения и документооборота.
- Пользоваться служебными информационными системами и инструментами для выполнения обязанностей.
- Участвовать в выборе контрольно‑учётных инструментов и настроек ERP/1C вместе с IT/бухгалтерией.
Критерии эффективности и ответственность
- Основные KPI: точность учёта (соответствие фактических и учетных остатков), своевременность оприходования, количество расхождений по инвентаризациям, скорость обработки первичных документов.
- Примеры целевых значений:
- Точность остатков (после инвентаризации) ≥ 99%;
- Время обработки накладной (оприходование) ≤ 24 часов;
- Количество расхождений при инвентаризации < 1–2% от остатков;
- Своевременность предоставления отчетов — 100%.
- Учетчик несёт ответственность за корректность и полноту учёта материальных ценностей, своевременное оформление документов и соблюдение правил хранения. За нарушения предусмотрены меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Для поиска квалифицированных учетчиков обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы предложим широкий выбор специалистов, соответствующих вашим запросам. За дополнительной информацией звоните по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или посетите наш веб-сайт favorit.pro.