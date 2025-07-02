Общие положения Учителя‑дефектолога

Учитель‑дефектолог — педагогический специалист, работающий с детьми и взрослыми, имеющими нарушения речи, слуха, зрения, опорно‑двигательного аппарата, интеллектуального или эмоционально‑волевого развития. Обеспечивает диагностику дефектов, разработку и реализацию индивидуальных программ коррекции (ИПР), организацию инклюзивного и коррекционного обучения в образовательной организации. Действует в соответствии с федеральными и региональными нормативами в образовании, внутренними регламентами учреждения и методическими рекомендациями.

Квалификационные требования Учителя‑дефектолога

Педагогическое или профильное высшее образование по специальности «Логопедия», «Дефектология», «Специальная педагогика» или эквивалент.

Наличие профессиональной переподготовки/повышения квалификации по коррекционной работе, логопедии, сурдопедагогике, тифлопедагогике — по профилю.

Опыт работы в образовательных или реабилитационных учреждениях от 1 года (для Junior) / от 3 лет (Middle) / 5+ лет (Senior).

Навыки проведения комплексной психолого‑педагогической диагностики, стандартизированных тестов и наблюдений.

Владение методиками коррекции речевых, коммуникативных и познавательных нарушений; составление ИПР.

Опыт работы в инклюзивной среде, взаимодействия с родителями и мультидисциплинарными командами (психолог, логопед, реабилитолог).

Знание нормативной базы образования, требований к адаптированным программам и сопровождению обучающихся с ОВЗ.

Умение работать с цифровыми образовательными платформами, ведение документации и электронных карт учеников.

Личные качества: эмпатия, терпение, организованность, педагогическое творчество, коммуникабельность.

Должностные обязанности Учителя‑дефектолога

Проведение комплексной диагностики и выявление дефектов развития у обучающихся (речь, слух, зрение, познавательные функции, поведение).

Разработка индивидуальной программы реабилитации/коррекции (ИПР) и рабочих программ для групповой/индивидуальной работы.

Проведение коррекционно‑развивающих занятий (индивидуальные и групповые) с использованием адаптивных методик и технологий.

Организация и сопровождение инклюзивного обучения: разработка адаптаций учебных материалов, консультирование преподавателей основного потока.

Ведение наблюдения, регулярная оценка динамики и корректировка ИПР на основе мониторинга.

Взаимодействие с родителями/опекунами: консультирование, обучение приёмам поддержки дома, проведение родительских собраний.

Участие в работе мультидисциплинарной комиссии, подготовка заключений и рекомендаций для образовательной и медико‑социальной адаптации.

Подготовка и ведение необходимой документации: карты развития, ИПР, отчёты, протоколы, формы учёта.

Организация коррекционной среды и подбор специализированных средств обучения и реабилитации.

Мониторинг доступности образовательной среды и внедрение мероприятий по обеспечению инклюзии.

Профессиональное развитие: участие в методических объединениях, повышение квалификации, обмен опытом.

Участие в подготовке и проведении мероприятий по раннему вмешательству и профилактике нарушений.

Отчетность Учителя‑дефектолога

Учитель‑дефектолог подотчётен заведующему отделением/директору образовательного учреждения и предоставляет:

ежемесячные/квартальные отчёты о динамике обучающихся и выполнении ИПР;

диагностические заключения и результаты мониторинга развития;

планы коррекционной работы и протоколы групповых/индивидуальных занятий;

документы для мультидисциплинарных комиссий и акты реализации рекомендаций;

отчёты о родительских консультациях и организованных мероприятиях.

Права Учителя‑дефектолога

Запрашивать у педагогов, медперсонала и родителей информацию, необходимую для диагностики и составления ИПР.

Предлагать адаптации учебных программ и режимов обучения для обучающихся с ОВЗ.

Организовывать привлечение специалистов (психолог, логопед, реабилитолог) и специализированных ресурсов в рамках утверждённых процедур.

Отказывать в проведении занятий при наличии медицинских/безопасностных противопоказаний до получения разрешения от медработника.

Участвовать в выборе специализированных учебных материалов и технических средств реабилитации.

Вносить предложения по развитию коррекционной службы и повышению качества сопровождения детей с ОВЗ.

Критерии эффективности и ответственность Учителя‑дефектолога

Основные KPI: прогресс обучающихся по целевым навыкам (речь, коммуникация, адаптивные навыки), процент выполненных задач ИПР, уровень вовлечённости семьи, качество ведения документации и соблюдение сроков диагностики.

Примеры целевых значений: Доля обучающихся, достигших целевых индикаторов ИПР за срок — ≥ 60–80% (в зависимости от профиля и длительности курса); Своевременное обновление ИПР и отчётности — 100%; Уровень удовлетворённости родителей/опекунов — ≥ 4.5 / 5; Количество пропущенных занятий без уважительной причины — < 5%.

Учитель‑дефектолог несёт ответственность за корректность диагностики, своевременность разработки и корректировки ИПР, соблюдение этики работы с детьми и конфиденциальности данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

Подбор Учителя‑дефектолога в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор учителей‑дефектологов с проверкой практических навыков: диагностические кейсы, анализ ИПР, демонстрация методик работы.

Оценка знаний нормативной базы, опыта в инклюзии и взаимодействии с мультидисциплинарной командой.

Проверка рекомендаций, портфолио с результатами работы и подтверждение квалификаций.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора учителя‑дефектолога, способного обеспечить качественную диагностику, разработку и реализацию ИПР, а также эффективную инклюзивную поддержку - обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, практическими кейсами и личностной совместимостью с вашей командой. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.