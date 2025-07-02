Должностные обязанности Учитель-дефектолог

Общие положения Учителя‑дефектолога

Учитель‑дефектолог — педагогический специалист, работающий с детьми и взрослыми, имеющими нарушения речи, слуха, зрения, опорно‑двигательного аппарата, интеллектуального или эмоционально‑волевого развития. Обеспечивает диагностику дефектов, разработку и реализацию индивидуальных программ коррекции (ИПР), организацию инклюзивного и коррекционного обучения в образовательной организации. Действует в соответствии с федеральными и региональными нормативами в образовании, внутренними регламентами учреждения и методическими рекомендациями.

Квалификационные требования Учителя‑дефектолога

  • Педагогическое или профильное высшее образование по специальности «Логопедия», «Дефектология», «Специальная педагогика» или эквивалент.
  • Наличие профессиональной переподготовки/повышения квалификации по коррекционной работе, логопедии, сурдопедагогике, тифлопедагогике — по профилю.
  • Опыт работы в образовательных или реабилитационных учреждениях от 1 года (для Junior) / от 3 лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
  • Навыки проведения комплексной психолого‑педагогической диагностики, стандартизированных тестов и наблюдений.
  • Владение методиками коррекции речевых, коммуникативных и познавательных нарушений; составление ИПР.
  • Опыт работы в инклюзивной среде, взаимодействия с родителями и мультидисциплинарными командами (психолог, логопед, реабилитолог).
  • Знание нормативной базы образования, требований к адаптированным программам и сопровождению обучающихся с ОВЗ.
  • Умение работать с цифровыми образовательными платформами, ведение документации и электронных карт учеников.
  • Личные качества: эмпатия, терпение, организованность, педагогическое творчество, коммуникабельность.

Должностные обязанности Учителя‑дефектолога

  • Проведение комплексной диагностики и выявление дефектов развития у обучающихся (речь, слух, зрение, познавательные функции, поведение).
  • Разработка индивидуальной программы реабилитации/коррекции (ИПР) и рабочих программ для групповой/индивидуальной работы.
  • Проведение коррекционно‑развивающих занятий (индивидуальные и групповые) с использованием адаптивных методик и технологий.
  • Организация и сопровождение инклюзивного обучения: разработка адаптаций учебных материалов, консультирование преподавателей основного потока.
  • Ведение наблюдения, регулярная оценка динамики и корректировка ИПР на основе мониторинга.
  • Взаимодействие с родителями/опекунами: консультирование, обучение приёмам поддержки дома, проведение родительских собраний.
  • Участие в работе мультидисциплинарной комиссии, подготовка заключений и рекомендаций для образовательной и медико‑социальной адаптации.
  • Подготовка и ведение необходимой документации: карты развития, ИПР, отчёты, протоколы, формы учёта.
  • Организация коррекционной среды и подбор специализированных средств обучения и реабилитации.
  • Мониторинг доступности образовательной среды и внедрение мероприятий по обеспечению инклюзии.
  • Профессиональное развитие: участие в методических объединениях, повышение квалификации, обмен опытом.
  • Участие в подготовке и проведении мероприятий по раннему вмешательству и профилактике нарушений.

Отчетность Учителя‑дефектолога

Учитель‑дефектолог подотчётен заведующему отделением/директору образовательного учреждения и предоставляет:

  • ежемесячные/квартальные отчёты о динамике обучающихся и выполнении ИПР;
  • диагностические заключения и результаты мониторинга развития;
  • планы коррекционной работы и протоколы групповых/индивидуальных занятий;
  • документы для мультидисциплинарных комиссий и акты реализации рекомендаций;
  • отчёты о родительских консультациях и организованных мероприятиях.

Права Учителя‑дефектолога

  • Запрашивать у педагогов, медперсонала и родителей информацию, необходимую для диагностики и составления ИПР.
  • Предлагать адаптации учебных программ и режимов обучения для обучающихся с ОВЗ.
  • Организовывать привлечение специалистов (психолог, логопед, реабилитолог) и специализированных ресурсов в рамках утверждённых процедур.
  • Отказывать в проведении занятий при наличии медицинских/безопасностных противопоказаний до получения разрешения от медработника.
  • Участвовать в выборе специализированных учебных материалов и технических средств реабилитации.
  • Вносить предложения по развитию коррекционной службы и повышению качества сопровождения детей с ОВЗ.

Критерии эффективности и ответственность Учителя‑дефектолога

  • Основные KPI: прогресс обучающихся по целевым навыкам (речь, коммуникация, адаптивные навыки), процент выполненных задач ИПР, уровень вовлечённости семьи, качество ведения документации и соблюдение сроков диагностики.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля обучающихся, достигших целевых индикаторов ИПР за срок — ≥ 60–80% (в зависимости от профиля и длительности курса);
    • Своевременное обновление ИПР и отчётности — 100%;
    • Уровень удовлетворённости родителей/опекунов — ≥ 4.5 / 5;
    • Количество пропущенных занятий без уважительной причины — < 5%.
  • Учитель‑дефектолог несёт ответственность за корректность диагностики, своевременность разработки и корректировки ИПР, соблюдение этики работы с детьми и конфиденциальности данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

Подбор Учителя‑дефектолога в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор учителей‑дефектологов с проверкой практических навыков: диагностические кейсы, анализ ИПР, демонстрация методик работы.
  • Оценка знаний нормативной базы, опыта в инклюзии и взаимодействии с мультидисциплинарной командой.
  • Проверка рекомендаций, портфолио с результатами работы и подтверждение квалификаций.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора учителя‑дефектолога, способного обеспечить качественную диагностику, разработку и реализацию ИПР, а также эффективную инклюзивную поддержку - обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, практическими кейсами и личностной совместимостью с вашей командой. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

