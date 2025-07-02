Должностные обязанности Учитель-дефектолог
Общие положения Учителя‑дефектолога
Учитель‑дефектолог — педагогический специалист, работающий с детьми и взрослыми, имеющими нарушения речи, слуха, зрения, опорно‑двигательного аппарата, интеллектуального или эмоционально‑волевого развития. Обеспечивает диагностику дефектов, разработку и реализацию индивидуальных программ коррекции (ИПР), организацию инклюзивного и коррекционного обучения в образовательной организации. Действует в соответствии с федеральными и региональными нормативами в образовании, внутренними регламентами учреждения и методическими рекомендациями.
Квалификационные требования Учителя‑дефектолога
- Педагогическое или профильное высшее образование по специальности «Логопедия», «Дефектология», «Специальная педагогика» или эквивалент.
- Наличие профессиональной переподготовки/повышения квалификации по коррекционной работе, логопедии, сурдопедагогике, тифлопедагогике — по профилю.
- Опыт работы в образовательных или реабилитационных учреждениях от 1 года (для Junior) / от 3 лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
- Навыки проведения комплексной психолого‑педагогической диагностики, стандартизированных тестов и наблюдений.
- Владение методиками коррекции речевых, коммуникативных и познавательных нарушений; составление ИПР.
- Опыт работы в инклюзивной среде, взаимодействия с родителями и мультидисциплинарными командами (психолог, логопед, реабилитолог).
- Знание нормативной базы образования, требований к адаптированным программам и сопровождению обучающихся с ОВЗ.
- Умение работать с цифровыми образовательными платформами, ведение документации и электронных карт учеников.
- Личные качества: эмпатия, терпение, организованность, педагогическое творчество, коммуникабельность.
Должностные обязанности Учителя‑дефектолога
- Проведение комплексной диагностики и выявление дефектов развития у обучающихся (речь, слух, зрение, познавательные функции, поведение).
- Разработка индивидуальной программы реабилитации/коррекции (ИПР) и рабочих программ для групповой/индивидуальной работы.
- Проведение коррекционно‑развивающих занятий (индивидуальные и групповые) с использованием адаптивных методик и технологий.
- Организация и сопровождение инклюзивного обучения: разработка адаптаций учебных материалов, консультирование преподавателей основного потока.
- Ведение наблюдения, регулярная оценка динамики и корректировка ИПР на основе мониторинга.
- Взаимодействие с родителями/опекунами: консультирование, обучение приёмам поддержки дома, проведение родительских собраний.
- Участие в работе мультидисциплинарной комиссии, подготовка заключений и рекомендаций для образовательной и медико‑социальной адаптации.
- Подготовка и ведение необходимой документации: карты развития, ИПР, отчёты, протоколы, формы учёта.
- Организация коррекционной среды и подбор специализированных средств обучения и реабилитации.
- Мониторинг доступности образовательной среды и внедрение мероприятий по обеспечению инклюзии.
- Профессиональное развитие: участие в методических объединениях, повышение квалификации, обмен опытом.
- Участие в подготовке и проведении мероприятий по раннему вмешательству и профилактике нарушений.
Отчетность Учителя‑дефектолога
Учитель‑дефектолог подотчётен заведующему отделением/директору образовательного учреждения и предоставляет:
- ежемесячные/квартальные отчёты о динамике обучающихся и выполнении ИПР;
- диагностические заключения и результаты мониторинга развития;
- планы коррекционной работы и протоколы групповых/индивидуальных занятий;
- документы для мультидисциплинарных комиссий и акты реализации рекомендаций;
- отчёты о родительских консультациях и организованных мероприятиях.
Права Учителя‑дефектолога
- Запрашивать у педагогов, медперсонала и родителей информацию, необходимую для диагностики и составления ИПР.
- Предлагать адаптации учебных программ и режимов обучения для обучающихся с ОВЗ.
- Организовывать привлечение специалистов (психолог, логопед, реабилитолог) и специализированных ресурсов в рамках утверждённых процедур.
- Отказывать в проведении занятий при наличии медицинских/безопасностных противопоказаний до получения разрешения от медработника.
- Участвовать в выборе специализированных учебных материалов и технических средств реабилитации.
- Вносить предложения по развитию коррекционной службы и повышению качества сопровождения детей с ОВЗ.
Критерии эффективности и ответственность Учителя‑дефектолога
- Основные KPI: прогресс обучающихся по целевым навыкам (речь, коммуникация, адаптивные навыки), процент выполненных задач ИПР, уровень вовлечённости семьи, качество ведения документации и соблюдение сроков диагностики.
- Примеры целевых значений:
- Доля обучающихся, достигших целевых индикаторов ИПР за срок — ≥ 60–80% (в зависимости от профиля и длительности курса);
- Своевременное обновление ИПР и отчётности — 100%;
- Уровень удовлетворённости родителей/опекунов — ≥ 4.5 / 5;
- Количество пропущенных занятий без уважительной причины — < 5%.
- Учитель‑дефектолог несёт ответственность за корректность диагностики, своевременность разработки и корректировки ИПР, соблюдение этики работы с детьми и конфиденциальности данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и законодательству.
