Должностные обязанности Учитель логопед

Общие положения Учителя‑логопеда

Учитель‑логопед — педагог‑дефектолог, специализирующийся на диагностике, коррекции и профилактике речевых нарушений у детей и взрослых. Обеспечивает комплексное логопедическое сопровождение обучающихся в образовательных и медицинских учреждениях, разрабатывает и реализует индивидуальные и групповые программы коррекции, взаимодействует с семьёй и смежными специалистами (педагоги, психологи, неврологи). Действует в соответствии с нормативными документами, локальными регламентами образовательного учреждения и маршрутами реабилитации.

Квалификационные требования Учителя‑логопеда

  • Высшее профессиональное образование по направлению «Логопедия», «Дефектология», «Специальная педагогика» или эквивалент.
  • Сертификаты/курсы повышения квалификации в области логопедии, нейрологопедии, коррекционной педагогики — предпочтительно.
  • Опыт работы в логопедической практике или в образовательных/медицинских учреждениях от 1–2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Знание диагностических методик: логопедическое обследование, нормы речи по возрасту, методики оценки ОНР, дислалии, дизартрии, заикания.
  • Владение коррекционными методиками: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, фонематическое восприятие, звукопроизношение, логопедический массаж.
  • Навыки разработки ИПР/индивидуальных развивающих программ и ведения документации.
  • Умение работать с детьми раннего возраста, школьниками и взрослыми — в зависимости от специализации.
  • Коммуникативные навыки для взаимодействия с родителями, педагогическим коллективом и медицинскими специалистами.
  • Владение методиками дистанционной работы и онлайн‑консультирования — преимущество.
  • Знание нормативов в образовании (ФГОС/локальные стандарты) и требований по охране труда при работе с детьми.

Должностные обязанности Учителя‑логопеда

  • Проведение комплексной диагностики речевого развития и выявление нарушений: формирование речевого анамнеза, тестирование артикуляции, фонемного восприятия, лексико‑грамматического строя.
  • Разработка и применение индивидуальных программ реабилитации/коррекции речи (ИПР), планирование и проведение индивидуальных и групповых занятий.
  • Применение коррекционных и развивающих методик: артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, логопедический массаж, артикуляционная гимнастика, работа над связной речью.
  • Проведение мониторинга динамики речевого развития, регулярная оценка эффективности коррекции и корректировка программ.
  • Ведение документации: карты логопедического обследования, планы занятий, отчёты по ИПР, акты посещаемости, протоколы консультаций.
  • Консультирование родителей и педагогов по вопросам коррекции речи, рекомендации для домашних занятий и образовательных адаптаций.
  • Междисциплинарное взаимодействие с психологами, неврологами, учителями‑реабилитологами и медработниками для комплексного сопровождения ребёнка.
  • Организация и проведение диагностических и коррекционных мероприятий, мастер‑классов и родительских собраний.
  • Участие в работе методического объединения, разработке программ и материалов для обучения.
  • Соблюдение правил охраны труда, санитарно‑гигиенических норм и требований к организации работы с детьми.

Отчётность Учителя‑логопеда

Учитель‑логопед подотчётен заведующему логопедическим кабинетом / руководителю структурного подразделения и предоставляет:

  • индивидуальные карты обследования и планы ИПР;
  • ежемесячные/квартальные отчёты по динамике коррекции и посещаемости;
  • протоколы и результаты диагностик, выписки по направленным случаям;
  • рекомендации для педагогов и родителей, отчёты о проведённых методических мероприятиях;
  • документы для участия в комиссионном обследовании и реабилитационных программах.

Права Учителя‑логопеда

  • Запрашивать у родителей, врачей и педагогов информацию, необходимую для диагностики и составления ИПР.
  • Рекомендовать и иниировать обследования у смежных специалистов (психолог, ЛОР, невролог) в пределах полномочий учреждения.
  • Останавливать проведение занятий при выявлении медицинских противопоказаний и немедленно информировать руководство и родителей.
  • Вносить предложения по методической и материальной базе кабинета, утверждению программ и закупке пособий.
  • Проводить образовательные и консультационные мероприятия для педагогов и родителей.

Критерии эффективности и ответственность Учителя‑логопеда

  • Основные KPI: динамика речевого развития (по шкалам/тестам), процент достигнутых целей ИПР, посещаемость занятий, удовлетворённость родителей/педагогов.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент достижения плановых целей ИПР за квартал — ≥ 70% (в зависимости от сложности нарушений);
    • Уровень удовлетворённости родителей (опрос) — ≥ 4.5 / 5;
    • Снижение частоты речевых ошибок в планируемых показателях — ≥ 50% за полугодие для рабочих кейсов средней сложности;
    • Посещаемость занятий — ≥ 90%.
  • Учитель‑логопед несёт ответственность за корректность диагностики, качество составленных ИПР, соблюдение этики и конфиденциальности, а также за выполнение предписаний и проведение безопасных коррекционных мероприятий. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Учителей‑логопедов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор логопедов/дефектологов с подтверждённым образованием и практическими кейсами: диагностика, составление ИПР, работа с разными типами нарушений.
  • Оценка практических навыков через кейс‑задания, просмотр видеозаписей занятий (по согласованию), интервью с разбором методических подходов.
  • Проверка рекомендаций, профессиональных сертификатов и результатов повышения квалификации.
  • Сопровождение адаптации, организация probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного учителя‑логопеда, способного провести диагностику и обеспечить устойчивую динамику коррекции, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной специализацией, опытом и методической базой.

