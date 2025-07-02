Должностная инструкция Управляющего отделением банка

Управляющий отделением банка отвечает за управление финансовыми операциями, клиентским обслуживанием, и обеспечение соответствия деятельности отделения банка законодательству и внутренним стандартам.

Управляющий отделением банка должен вести учет финансовых операций, отчетность о деятельности отделения, и предоставлять информацию для анализа бизнес-процессов.

Управляющий отделением банка имеет право на принятие оперативных решений по организации деятельности отделения, установление процедур обслуживания клиентов, и участие в разработке банковских продуктов.

Эффективность работы Управляющего отделением банка оценивается по уровню клиентского сервиса, финансовым показателям отделения, соблюдению законодательства и банковских стандартов, а также по развитию и мотивации персонала.

