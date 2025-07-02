Должностная инструкция Управляющего фермой, сельскохозяйственным участком

Управляющий фермой отвечает за планирование, координацию и управление производственными процессами на сельскохозяйственном участке, включая выращивание культур, оборудование, и уход за животными.

Управляющий фермой должен вести учет оборота средств, уровня производственной деятельности, а также предоставлять отчеты о результатах урожайности и сбыта продукции.

Управляющий фермой имеет право на принятие решений по организации производственных процессов, установление стандартов производства, и участие в разработке стратегии развития фермерского хозяйства.

Эффективность работы Управляющего фермой оценивается по объемам производства, качеству урожая, уровню использования ресурсов, соблюдению экологических и санитарных стандартов, а также по финансовым результатам хозяйственной деятельности.

