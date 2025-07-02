Должностная инструкция Управляющего учебным хозяйством

Управляющий учебным хозяйством отвечает за планирование, координацию и контроль образовательного процесса, а также за ресурсы и инфраструктуру учебного заведения.

Управляющий учебным хозяйством должен вести учет выполнения учебных планов, использования ресурсов учебного заведения, а также предоставлять отчеты о результатах образовательного процесса.

Управляющий учебным хозяйством имеет право на организацию учебного процесса, разработку образовательных программ и учебных планов, и участие в принятии решений по развитию учебного заведения.

Эффективность работы Управляющего учебным хозяйством оценивается по успешной организации учебного процесса, достижению образовательных целей, уровню удовлетворенности учащихся, родителей и преподавателей, а также по эффективному использованию ресурсов учебного заведения.

