Должностные обязанности Управляющий девелоперским проектом

Общие положения Управляющего девелоперским проектом

Управляющий девелоперским проектом — руководитель проектной команды и ключевой ответственный за реализацию девелоперского проекта на всех стадиях: от предпроектных исследований и финансовой модели до ввода объекта в эксплуатацию и передачи в эксплуатацию/управление. Обеспечивает достижение целевых показателей по срокам, бюджету, качеству и доходности проекта. Действует в рамках стратегии девелопера, внутренних регламентов, градостроительного и строительного законодательства, требований инвесторов и стандартов охраны труда.

Квалификационные требования Управляющего девелоперским проектом

  • Высшее образование в области управления строительством, архитектуры, экономики, недвижимости или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт управления девелоперскими проектами (жилые, коммерческие, mixed‑use) от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание стадий проектирования и строительства, процедур получения разрешительной документации (ПЗЗ, ГПЗУ, разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию).
  • Навыки финансового моделирования, составления бюджета проекта, управления инвестиционными потоками и контроля cash‑flow.
  • Опыт взаимодействия с подрядчиками, проектировщиками, контролирующими органами и подрядными организациями.
  • Понимание рыночной аналитики недвижимости, лизинговых стратегий и механик продажи объектов.
  • Умение управлять рисками проекта, проводить due‑diligence и обеспечивать соблюдение compliance.
  • Владение инструментами управления проектами (MS Project, Primavera, Jira/Confluence для девелоперских команд), Excel (модели, сценарии), BPM/ERP — преимущество.
  • Лидерские качества, навыки переговоров, опыт ведения переговоров с инвесторами и банками.
  • Готовность к командировкам и строительным выездам, водительское удостоверение — преимущество.

Должностные обязанности Управляющего девелоперским проектом

  • Формирование и ведение комплексного плана проекта (scope, график, бюджет, ресурсы) до достижения коммерческой готовности объекта.
  • Подготовка и контроль финансовой модели проекта, мониторинг показателей доходности (IRR, NPV), контроль cash‑flow и исполнения бюджета.
  • Организация и координация работы проектировщиков, подрядчиков, субподрядчиков и смежных служб; контроль выполнения контрактных обязательств.
  • Обеспечение получения необходимых разрешений и согласований: градплан, ПЗЗ, разрешение на строительство, техусловия, ввод в эксплуатацию.
  • Ведение контрактной документации, организация тендеров и оценка предложения подрядчиков; участие в переговорах и подписании договоров.
  • Контроль качества работ, соблюдения строительных норм, стандартов безопасности и требований инспекций.
  • Управление рисками: идентификация, оценка, разработка и внедрение мер по снижению рисков (технических, финансовых, регуляторных).
  • Взаимодействие с инвесторами, банками и стейкхолдерами: подготовка отчетов, презентаций, запросов и защита решений.
  • Курирование ввода объекта в эксплуатацию: координация приемочных работ, подготовки документации, передачи объекта в эксплуатацию/управление.
  • Организация и контроль процессов по запуску коммерческой эксплуатации: маркетинг, продажи/лизинг, управление операционной отдачей.
  • Формирование и управление проектной командой, распределение ролей, мотивация и развитие компетенций.
  • Подготовка и предоставление регулярных отчетов по статусу проекта, отклонениям и корректирующим мерам.

Отчетность Управляющего девелоперским проектом

Управляющий девелоперским проектом подотчётен директору по развитию/директору проектов или совету директоров и предоставляет:

  • еженедельные и ежемесячные статусы проекта (график, бюджет, ключевые риски и изменения);
  • финансовые отчёты по исполнению бюджета и cash‑flow, прогнозы платежей;
  • отчёты по качеству работ, статистику по дефектам и требованиям органов контроля;
  • документы по тендерам, контрактам и актам приёмки работ;
  • post‑mortem отчёты и рекомендации после завершения стадий/инцидентов.

Права Управляющего девелоперским проектом

  • Запрашивать у подразделений компании и подрядчиков данные, документы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта.
  • Инициировать и проводить тендеры, выбирать подрядчиков и рекомендовать контрагентов для утверждения руководством.
  • Приостанавливать работы подрядчиков при выявлении нарушений условий договора, требований безопасности или качества с немедленным информированием руководства.
  • Вносить предложения по изменению бюджета, графика и объёма работ, согласовывать коррективы в рамках делегированных полномочий.
  • Представлять интересы проекта перед инвесторами, кредиторами и органами власти в пределах полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Управляющего девелоперским проектом

  • Основные KPI: соблюдение сроков (Timely Delivery), соблюдение бюджета (Budget Adherence), качество строительства (Defects Rate), доходность проекта (IRR / NOI), степень заполнения/продаж по завершении (Occupancy / Sales Uptake).
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение ключевых этапов по срокам ≥ 95%;
    • Отклонение по бюджету (CAPEX) ≤ ±5% (по согласованной базе);
    • Количество дефектов, требующих повторных работ ≤ 2% от объёма приёмочных работ;
    • IRR / целевая доходность проекта — в соответствии с инвестиционной моделью;
    • Заполнение/продажи на момент ввода ≥ целевого показателя (по ТЗ).
  • Управляющий проектом несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, соблюдение нормативов и договорных обязательств. За нарушения могут применяться меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Управляющего девелоперским проектом в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: управление строительными контрактами, бюджетирование, взаимодействие с органами власти и инвесторами.
  • Оценка компетенций через кейс‑задания по управлению проектом, анализ финансовых моделей и переговорные сценарии.
  • Проверка опыта реализации проектов схожего масштаба, рекомендаций и успешных кейсов (ввод в эксплуатацию, коммерческая отдача).
  • Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период, настройка KPI и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора опытного управляющего девелоперским проектом, способного вести проект от предпроектных решений до успешного ввода и коммерциализации, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным опытом, компетенциями в управлении контрактацией, бюджетировании и взаимодействии с инвесторами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

