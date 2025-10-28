Общие положения Управляющего девелоперским проектом

Управляющий девелоперским проектом — руководитель проектной команды и ключевой ответственный за реализацию девелоперского проекта на всех стадиях: от предпроектных исследований и финансовой модели до ввода объекта в эксплуатацию и передачи в эксплуатацию/управление. Обеспечивает достижение целевых показателей по срокам, бюджету, качеству и доходности проекта. Действует в рамках стратегии девелопера, внутренних регламентов, градостроительного и строительного законодательства, требований инвесторов и стандартов охраны труда.

Квалификационные требования Управляющего девелоперским проектом

Высшее образование в области управления строительством, архитектуры, экономики, недвижимости или эквивалентный практический опыт.

Опыт управления девелоперскими проектами (жилые, коммерческие, mixed‑use) от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание стадий проектирования и строительства, процедур получения разрешительной документации (ПЗЗ, ГПЗУ, разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию).

Навыки финансового моделирования, составления бюджета проекта, управления инвестиционными потоками и контроля cash‑flow.

Опыт взаимодействия с подрядчиками, проектировщиками, контролирующими органами и подрядными организациями.

Понимание рыночной аналитики недвижимости, лизинговых стратегий и механик продажи объектов.

Умение управлять рисками проекта, проводить due‑diligence и обеспечивать соблюдение compliance.

Владение инструментами управления проектами (MS Project, Primavera, Jira/Confluence для девелоперских команд), Excel (модели, сценарии), BPM/ERP — преимущество.

Лидерские качества, навыки переговоров, опыт ведения переговоров с инвесторами и банками.

Готовность к командировкам и строительным выездам, водительское удостоверение — преимущество.

Должностные обязанности Управляющего девелоперским проектом

Формирование и ведение комплексного плана проекта (scope, график, бюджет, ресурсы) до достижения коммерческой готовности объекта.

Подготовка и контроль финансовой модели проекта, мониторинг показателей доходности (IRR, NPV), контроль cash‑flow и исполнения бюджета.

Организация и координация работы проектировщиков, подрядчиков, субподрядчиков и смежных служб; контроль выполнения контрактных обязательств.

Обеспечение получения необходимых разрешений и согласований: градплан, ПЗЗ, разрешение на строительство, техусловия, ввод в эксплуатацию.

Ведение контрактной документации, организация тендеров и оценка предложения подрядчиков; участие в переговорах и подписании договоров.

Контроль качества работ, соблюдения строительных норм, стандартов безопасности и требований инспекций.

Управление рисками: идентификация, оценка, разработка и внедрение мер по снижению рисков (технических, финансовых, регуляторных).

Взаимодействие с инвесторами, банками и стейкхолдерами: подготовка отчетов, презентаций, запросов и защита решений.

Курирование ввода объекта в эксплуатацию: координация приемочных работ, подготовки документации, передачи объекта в эксплуатацию/управление.

Организация и контроль процессов по запуску коммерческой эксплуатации: маркетинг, продажи/лизинг, управление операционной отдачей.

Формирование и управление проектной командой, распределение ролей, мотивация и развитие компетенций.

Подготовка и предоставление регулярных отчетов по статусу проекта, отклонениям и корректирующим мерам.

Отчетность Управляющего девелоперским проектом

Управляющий девелоперским проектом подотчётен директору по развитию/директору проектов или совету директоров и предоставляет:

еженедельные и ежемесячные статусы проекта (график, бюджет, ключевые риски и изменения);

финансовые отчёты по исполнению бюджета и cash‑flow, прогнозы платежей;

отчёты по качеству работ, статистику по дефектам и требованиям органов контроля;

документы по тендерам, контрактам и актам приёмки работ;

post‑mortem отчёты и рекомендации после завершения стадий/инцидентов.

Права Управляющего девелоперским проектом

Запрашивать у подразделений компании и подрядчиков данные, документы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта.

Инициировать и проводить тендеры, выбирать подрядчиков и рекомендовать контрагентов для утверждения руководством.

Приостанавливать работы подрядчиков при выявлении нарушений условий договора, требований безопасности или качества с немедленным информированием руководства.

Вносить предложения по изменению бюджета, графика и объёма работ, согласовывать коррективы в рамках делегированных полномочий.

Представлять интересы проекта перед инвесторами, кредиторами и органами власти в пределах полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Управляющего девелоперским проектом

Основные KPI: соблюдение сроков (Timely Delivery), соблюдение бюджета (Budget Adherence), качество строительства (Defects Rate), доходность проекта (IRR / NOI), степень заполнения/продаж по завершении (Occupancy / Sales Uptake).

Примеры целевых значений: Выполнение ключевых этапов по срокам ≥ 95%; Отклонение по бюджету (CAPEX) ≤ ±5% (по согласованной базе); Количество дефектов, требующих повторных работ ≤ 2% от объёма приёмочных работ; IRR / целевая доходность проекта — в соответствии с инвестиционной моделью; Заполнение/продажи на момент ввода ≥ целевого показателя (по ТЗ).

Управляющий проектом несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, соблюдение нормативов и договорных обязательств. За нарушения могут применяться меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Управляющего девелоперским проектом в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: управление строительными контрактами, бюджетирование, взаимодействие с органами власти и инвесторами.

Оценка компетенций через кейс‑задания по управлению проектом, анализ финансовых моделей и переговорные сценарии.

Проверка опыта реализации проектов схожего масштаба, рекомендаций и успешных кейсов (ввод в эксплуатацию, коммерческая отдача).

Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период, настройка KPI и гарантийная замена при несоответствии.

