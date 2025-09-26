Общие положения Управляющего менеджера службы аренды

Управляющий менеджер службы аренды — руководитель, отвечающий за стратегическое и операционное управление службой аренды недвижимости (жилой, коммерческой или складской), формирование и исполнение портфеля арендных договоров, достижение KPI по заполнению и доходности, минимизацию рисков и эффективную работу команды. Действует в рамках корпоративной политики, требований законодательства об аренде и недвижимости, внутренних регламентов и поручений руководства.

Квалификационные требования Управляющего менеджера службы аренды

Высшее образование (экономика, управление недвижимостью, юриспруденция, коммерция) или эквивалентный практический опыт.

Опыт управления арендным портфелем и командой (от 3 лет для Middle / от 5 лет для Senior).

Глубокие знания рынка аренды (жилой/коммерческий/индустриальный), ценообразования, договорного права и налогообложения, связанных с арендой.

Навыки заключения и сопровождения договоров аренды, ведения переговоров и разрешения спорных ситуаций.

Опыт управления портфелем: заполняемость, ротация арендаторов, продление контрактов, управление дебиторской задолженностью.

Владение CRM/PropTech‑решениями, Excel (модели доходности, прогнозы), навыки аналитики и построения отчётности.

Понимание финансовых метрик: NOI, ARR, LTV арендатора, маржинальность.

Навыки формирования коммерческих и маркетинговых стратегий для повышения заполняемости.

Личные качества: лидерство, ориентация на результат, переговорные навыки, стрессоустойчивость, аналитическое мышление.

Водительское удостоверение — преимущество для выездной работы с объектами.

Должностные обязанности Управляющего менеджера службы аренды

Формирование и реализация коммерческой стратегии по аренде: прайс‑политика, промо‑акции, условия продлений.

Управление портфелем аренды: поиск арендаторов, подписание договоров, продления, расторжения и переоформления.

Обеспечение целевых показателей заполняемости и доходности (ARR, NOI), минимизация вакансий.

Контроль исполнения арендных договоров: сбор арендной платы, мониторинг сроков платежей, работа с дебиторской задолженностью.

Разработка и внедрение стандартов работы службы аренды, шаблонов договоров и SLA.

Ведение переговоров и урегулирование конфликтов с арендаторами, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса.

Координация взаимодействия с отделами: юридическим, техническим, бухгалтерией, маркетингом и facility‑менеджментом.

Аналитика рынка и конкурентов, подготовка ценовых предложений и рекомендаций по оптимизации портфеля.

Организация маркетинга объектов, подготовка презентаций для потенциальных арендаторов, участие в выставках/площадках.

Менторство и развитие команды: подбор, обучение, оценка эффективности и мотивация сотрудников.

Управление рисками: проверка платёжеспособности арендаторов, контроль соблюдения условий безопасности и порядка эксплуатации объектов.

Подготовка прогнозов доходов и планов по заполнению, участие в бюджетировании.

Отчетность Управляющего менеджера службы аренды

Управляющий менеджер службы аренды подотчётен директору по коммерции/директору по операционной деятельности и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям (заполняемость, просрочки, новые сделки);

месячные и квартальные отчёты по доходности портфеля (ARR, NOI), прогнозы и отклонения от плана;

отчёты по статусу договоров, продлениям и рискам по арендаторам;

акты и документы по спорным ситуациям, претензиям и принятым мерам;

предложения по оптимизации портфеля и инициативы по привлечению арендаторов.

Права Управляющего менеджера службы аренды

Запрашивать у подразделений (юридического, бухгалтерии, технического) данные и документы, необходимые для работы службы аренды.

Вести переговоры и заключать договоры аренды в пределах делегованных полномочий.

Инициировать мероприятия по привлечению арендаторов (маркетинг, спецпредложения) и расходовать бюджет в рамках утверждённого лимита.

Приостанавливать обслуживание арендатора или вводить санкции в случае нарушений условий договора при согласовании с юристами/дирекцией.

Вносить предложения по пересмотру арендной политики, условиях пролонгации и ценообразованию.

Формировать кадровые предложения для своей команды (рекрутинг, мотивация, дисциплинарные меры) в рамках полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Управляющего менеджера службы аренды

Основные KPI: заполняемость портфеля, доходность (ARR/NOI), уровень просроченной дебиторки, скорость закрытия вакансий, retention арендаторов, операционные затраты на обслуживание.

Примеры целевых значений: Заполняемость портфеля ≥ 95% (в зависимости от сегмента и сезона); Просроченная дебиторская задолженность (<30 дн.) ≤ 5% от общего оборота; Retention ключевых арендаторов ≥ 85–90%; Среднее время закрытия вакансии ≤ 30 дней.

Управляющий несёт ответственность за соблюдение условий договоров, корректность финансовых потоков, поддержание репутации объектов и своевременное решение спорных вопросов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству

