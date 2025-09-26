Должностные обязанности Управляющий менеджер службы аренды

Общие положения Управляющего менеджера службы аренды

Управляющий менеджер службы аренды — руководитель, отвечающий за стратегическое и операционное управление службой аренды недвижимости (жилой, коммерческой или складской), формирование и исполнение портфеля арендных договоров, достижение KPI по заполнению и доходности, минимизацию рисков и эффективную работу команды. Действует в рамках корпоративной политики, требований законодательства об аренде и недвижимости, внутренних регламентов и поручений руководства.

Квалификационные требования Управляющего менеджера службы аренды

  • Высшее образование (экономика, управление недвижимостью, юриспруденция, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт управления арендным портфелем и командой (от 3 лет для Middle / от 5 лет для Senior).
  • Глубокие знания рынка аренды (жилой/коммерческий/индустриальный), ценообразования, договорного права и налогообложения, связанных с арендой.
  • Навыки заключения и сопровождения договоров аренды, ведения переговоров и разрешения спорных ситуаций.
  • Опыт управления портфелем: заполняемость, ротация арендаторов, продление контрактов, управление дебиторской задолженностью.
  • Владение CRM/PropTech‑решениями, Excel (модели доходности, прогнозы), навыки аналитики и построения отчётности.
  • Понимание финансовых метрик: NOI, ARR, LTV арендатора, маржинальность.
  • Навыки формирования коммерческих и маркетинговых стратегий для повышения заполняемости.
  • Личные качества: лидерство, ориентация на результат, переговорные навыки, стрессоустойчивость, аналитическое мышление.
  • Водительское удостоверение — преимущество для выездной работы с объектами.

Должностные обязанности Управляющего менеджера службы аренды

  • Формирование и реализация коммерческой стратегии по аренде: прайс‑политика, промо‑акции, условия продлений.
  • Управление портфелем аренды: поиск арендаторов, подписание договоров, продления, расторжения и переоформления.
  • Обеспечение целевых показателей заполняемости и доходности (ARR, NOI), минимизация вакансий.
  • Контроль исполнения арендных договоров: сбор арендной платы, мониторинг сроков платежей, работа с дебиторской задолженностью.
  • Разработка и внедрение стандартов работы службы аренды, шаблонов договоров и SLA.
  • Ведение переговоров и урегулирование конфликтов с арендаторами, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса.
  • Координация взаимодействия с отделами: юридическим, техническим, бухгалтерией, маркетингом и facility‑менеджментом.
  • Аналитика рынка и конкурентов, подготовка ценовых предложений и рекомендаций по оптимизации портфеля.
  • Организация маркетинга объектов, подготовка презентаций для потенциальных арендаторов, участие в выставках/площадках.
  • Менторство и развитие команды: подбор, обучение, оценка эффективности и мотивация сотрудников.
  • Управление рисками: проверка платёжеспособности арендаторов, контроль соблюдения условий безопасности и порядка эксплуатации объектов.
  • Подготовка прогнозов доходов и планов по заполнению, участие в бюджетировании.

Отчетность Управляющего менеджера службы аренды

Управляющий менеджер службы аренды подотчётен директору по коммерции/директору по операционной деятельности и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям (заполняемость, просрочки, новые сделки);
  • месячные и квартальные отчёты по доходности портфеля (ARR, NOI), прогнозы и отклонения от плана;
  • отчёты по статусу договоров, продлениям и рискам по арендаторам;
  • акты и документы по спорным ситуациям, претензиям и принятым мерам;
  • предложения по оптимизации портфеля и инициативы по привлечению арендаторов.

Права Управляющего менеджера службы аренды

  • Запрашивать у подразделений (юридического, бухгалтерии, технического) данные и документы, необходимые для работы службы аренды.
  • Вести переговоры и заключать договоры аренды в пределах делегованных полномочий.
  • Инициировать мероприятия по привлечению арендаторов (маркетинг, спецпредложения) и расходовать бюджет в рамках утверждённого лимита.
  • Приостанавливать обслуживание арендатора или вводить санкции в случае нарушений условий договора при согласовании с юристами/дирекцией.
  • Вносить предложения по пересмотру арендной политики, условиях пролонгации и ценообразованию.
  • Формировать кадровые предложения для своей команды (рекрутинг, мотивация, дисциплинарные меры) в рамках полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Управляющего менеджера службы аренды

  • Основные KPI: заполняемость портфеля, доходность (ARR/NOI), уровень просроченной дебиторки, скорость закрытия вакансий, retention арендаторов, операционные затраты на обслуживание.
  • Примеры целевых значений:
    • Заполняемость портфеля ≥ 95% (в зависимости от сегмента и сезона);
    • Просроченная дебиторская задолженность (<30 дн.) ≤ 5% от общего оборота;
    • Retention ключевых арендаторов ≥ 85–90%;
    • Среднее время закрытия вакансии ≤ 30 дней.
  • Управляющий несёт ответственность за соблюдение условий договоров, корректность финансовых потоков, поддержание репутации объектов и своевременное решение спорных вопросов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству

Подбор Управляющего менеджера службы аренды в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор управленцев службы аренды с проверкой практических навыков: кейсы по оптимизации портфеля, переговоры с арендаторами, финансовый и юридический контроль договоров. Оценка опыта в CRM/PropTech, способности формировать коммерческие стратегии и управлять командой. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и качественного подбора Управляющего менеджера службы аренды, который обеспечит рост заполняемости и доходности вашего портфеля, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной экспертизой, коммерческими и управленческими навыками.

Открытые вакансии

Управляющий менеджер службы аренды
Город: Москва, Зарплата: 178 200 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Управляющий менеджер службы аренды
з/п 178 200 ₽
- Навыки составления деловой документации высокого качества (деловая переписка: запросы, ответы, отчеты, письма т. д.), высококачественных презентаций и систематизации информации – обязательно. - Знания в эксплуатации инженерных сетей, оборудования, зданий – желательно. - Знание основ гражданского законодательства. - Знание основ бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании. - Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота. - Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию. - Опыт участия в проектах автоматизации учёта, доработки информационных систем (будет дополнительным преимуществом).
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить