Общие положения Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК

Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК — специалист, отвечающий за проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения (ОВиК) на стадиях предпроектных проработок, П, РД и рабочей документации. Руководит группой проектировщиков, обеспечивает техническую корректность решений, соблюдение нормативных требований и интеграцию ОВиК в общую архитектурно‑строительную часть проекта. Действует на основании приказов руководства проектного отдела, нормативных документов, строительных регламентов и правил охраны труда.

Квалификационные требования Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК

Высшее техническое образование в области теплоэнергетики, инженерных систем зданий, промышленного и гражданского строительства или смежных направлений.

Опыт проектирования ОВиК от 5 лет; опыт ведения проектов и руководства группой — от 2 лет.

Знание нормативов: СНиП, СП, ГОСТ, требования по энергоэффективности, противопожарные нормы, санитарные регламенты.

Навыки теплотехнических и аэродинамических расчётов, расчётов теплопотерь, подбора оборудования HVAC, расчёта трасс.

Опыт работы с ПО: AutoCAD, Revit (BIM), MagiCAD, IES, HAP, TRACE, расчетные таблицы Excel.

Понимание систем автоматизации: BMS/SCADA, управление вентиляцией и отоплением, интеграция с системами учета.

Практика согласования проектной документации с заказчиком, службами эксплуатации, Москомархитектурой/ГАСН и пр.

Навыки составления спецификаций, ведомостей и сметной документации или опыт взаимодействия с сметчиками.

Наличие допуска/аттестации для работы с проектной документацией по требованиям заказчика — преимущество.

Личные качества: системное мышление, лидерство, ответственность, способность планировать ресурсы и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК

Руководство проектной группой ОВиК: распределение задач, контроль сроков и качества проектных решений.

Выполнение и проверка теплотехнических, гидравлических и аэродинамических расчётов; составление пояснительных записок.

Разработка проектной документации стадий П/РД/Р: схемы, спецификации, монтажные и эскизные решения, ведомости оборудования.

Подбор, техническое обоснование и спецификация оборудования: котлы, тепловые пункты, вентиляторы, фанкойлы, чиллера, AHU, воздуховоды, трубы и арматура.

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования, отопления, холодоснабжения, приточно‑вытяжных установок, систем рекуперации и дымоудаления.

Интеграция ОВиК‑решений с архитектурой, конструкциями и инженерными системами (электрика, водопровод, КИП/А).

Разработка и проверка маршрутизации воздуховодов и теплотрасс, обеспечение требований по шуму, воздухообмену и микроклимату.

Подготовка и сопровождение согласований проектной документации с заказчиком, эксплуатирующими организациями и контролирующими органами.

Подготовка техзаданий, исходных данных, сметных позиций и участие в контроле коммерческих предложений подрядчиков.

Проведение технического надзора в стадии реализации (по заданию заказчика): проверка соответствия монтажных работ проекту, участие в пусконаладочных работах.

Обеспечение соответствия проектных решений требованиям энергоэффективности, пожарной безопасности и экологическим нормам.

Наставничество младших инженеров, утверждение чертежей и участие в приёмке работ.

Ведение проектной документации, журналов замечаний и подготовка отчётных материалов для заказчика.

Отчетность Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК

Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК подотчётен руководителю проектного отдела (главному инженеру проекта) и предоставляет:

еженедельные и фазовые отчёты по статусу проектных задач и этапам выполнения;

комплект проектной документации (П/РД/Р) и пояснительные записки;

ведомости оборудования и спецификации, сметные позиции для согласования;

акты сверки замечаний, протоколы согласований и переписку с заказчиком/контролирующими органами;

отчёты по результатам проверок на строительной площадке и пусконаладочных работ.

Права Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК

Запрашивать у смежных подразделений (архитектура, конструкции, сети) необходимые данные и исходные параметры для проектирования.

Утверждать технические решения и изменять проект в пределах своих полномочий для устранения конфликтов и несоответствий.

Останавливать дальнейшую проектную работу при обнаружении критических несоответствий требованиям безопасности или нормативам до их согласования и устранения.

Инициировать привлечение профильных подрядчиков/экспертов и согласовывать технические задания для них в установленном порядке.

Вносить предложения по оптимизации затрат, энергоэффективности и улучшению эксплуатационных показателей проектов.

Критерии эффективности и ответственность Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК

Основные KPI: соблюдение сроков и бюджета проектных работ, количество замечаний по проекту на стадии реализации, соответствие проектных решений нормативам и требованиям энергоэффективности, степень возврата ошибок при строительстве.

Примеры целевых значений: Соблюдение сроков выдачи П/РД — ≥ 95%; Количество критических замечаний при реализации проекта — 0; Отклонение фактических расходов от сметы по инженерной части — ≤ 5%; Уровень соответствия требованиям энергоэффективности/теплопотерь — выполнение проектных нормативов.

Ведущий инженер‑проектировщик несёт ответственность за техническую корректность разработанных решений, их соответствие нормативам, координацию со смежниками и своевременное устранение замечаний. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

