Должностные обязанности Ведущий инженер-проектировщик ОВиК
Общие положения Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК
Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК — специалист, отвечающий за проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения (ОВиК) на стадиях предпроектных проработок, П, РД и рабочей документации. Руководит группой проектировщиков, обеспечивает техническую корректность решений, соблюдение нормативных требований и интеграцию ОВиК в общую архитектурно‑строительную часть проекта. Действует на основании приказов руководства проектного отдела, нормативных документов, строительных регламентов и правил охраны труда.
Квалификационные требования Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК
- Высшее техническое образование в области теплоэнергетики, инженерных систем зданий, промышленного и гражданского строительства или смежных направлений.
- Опыт проектирования ОВиК от 5 лет; опыт ведения проектов и руководства группой — от 2 лет.
- Знание нормативов: СНиП, СП, ГОСТ, требования по энергоэффективности, противопожарные нормы, санитарные регламенты.
- Навыки теплотехнических и аэродинамических расчётов, расчётов теплопотерь, подбора оборудования HVAC, расчёта трасс.
- Опыт работы с ПО: AutoCAD, Revit (BIM), MagiCAD, IES, HAP, TRACE, расчетные таблицы Excel.
- Понимание систем автоматизации: BMS/SCADA, управление вентиляцией и отоплением, интеграция с системами учета.
- Практика согласования проектной документации с заказчиком, службами эксплуатации, Москомархитектурой/ГАСН и пр.
- Навыки составления спецификаций, ведомостей и сметной документации или опыт взаимодействия с сметчиками.
- Наличие допуска/аттестации для работы с проектной документацией по требованиям заказчика — преимущество.
- Личные качества: системное мышление, лидерство, ответственность, способность планировать ресурсы и соблюдать сроки.
Должностные обязанности Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК
- Руководство проектной группой ОВиК: распределение задач, контроль сроков и качества проектных решений.
- Выполнение и проверка теплотехнических, гидравлических и аэродинамических расчётов; составление пояснительных записок.
- Разработка проектной документации стадий П/РД/Р: схемы, спецификации, монтажные и эскизные решения, ведомости оборудования.
- Подбор, техническое обоснование и спецификация оборудования: котлы, тепловые пункты, вентиляторы, фанкойлы, чиллера, AHU, воздуховоды, трубы и арматура.
- Проектирование систем вентиляции, кондиционирования, отопления, холодоснабжения, приточно‑вытяжных установок, систем рекуперации и дымоудаления.
- Интеграция ОВиК‑решений с архитектурой, конструкциями и инженерными системами (электрика, водопровод, КИП/А).
- Разработка и проверка маршрутизации воздуховодов и теплотрасс, обеспечение требований по шуму, воздухообмену и микроклимату.
- Подготовка и сопровождение согласований проектной документации с заказчиком, эксплуатирующими организациями и контролирующими органами.
- Подготовка техзаданий, исходных данных, сметных позиций и участие в контроле коммерческих предложений подрядчиков.
- Проведение технического надзора в стадии реализации (по заданию заказчика): проверка соответствия монтажных работ проекту, участие в пусконаладочных работах.
- Обеспечение соответствия проектных решений требованиям энергоэффективности, пожарной безопасности и экологическим нормам.
- Наставничество младших инженеров, утверждение чертежей и участие в приёмке работ.
- Ведение проектной документации, журналов замечаний и подготовка отчётных материалов для заказчика.
Отчетность Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК
Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК подотчётен руководителю проектного отдела (главному инженеру проекта) и предоставляет:
- еженедельные и фазовые отчёты по статусу проектных задач и этапам выполнения;
- комплект проектной документации (П/РД/Р) и пояснительные записки;
- ведомости оборудования и спецификации, сметные позиции для согласования;
- акты сверки замечаний, протоколы согласований и переписку с заказчиком/контролирующими органами;
- отчёты по результатам проверок на строительной площадке и пусконаладочных работ.
Права Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК
- Запрашивать у смежных подразделений (архитектура, конструкции, сети) необходимые данные и исходные параметры для проектирования.
- Утверждать технические решения и изменять проект в пределах своих полномочий для устранения конфликтов и несоответствий.
- Останавливать дальнейшую проектную работу при обнаружении критических несоответствий требованиям безопасности или нормативам до их согласования и устранения.
- Инициировать привлечение профильных подрядчиков/экспертов и согласовывать технические задания для них в установленном порядке.
- Вносить предложения по оптимизации затрат, энергоэффективности и улучшению эксплуатационных показателей проектов.
Критерии эффективности и ответственность Ведущий инженер‑проектировщик ОВиК
- Основные KPI: соблюдение сроков и бюджета проектных работ, количество замечаний по проекту на стадии реализации, соответствие проектных решений нормативам и требованиям энергоэффективности, степень возврата ошибок при строительстве.
- Примеры целевых значений:
- Соблюдение сроков выдачи П/РД — ≥ 95%;
- Количество критических замечаний при реализации проекта — 0;
- Отклонение фактических расходов от сметы по инженерной части — ≤ 5%;
- Уровень соответствия требованиям энергоэффективности/теплопотерь — выполнение проектных нормативов.
- Ведущий инженер‑проектировщик несёт ответственность за техническую корректность разработанных решений, их соответствие нормативам, координацию со смежниками и своевременное устранение замечаний. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Подбор Ведущих инженеров‑проектировщиков ОВиК в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор ведущих инженеров‑проектировщиков ОВиК с проверкой практических навыков: теплотехнические расчёты, маршрутизация трасс, подготовка П/РД и BIM‑моделей.
- Оценка владения Revit/MagiCAD, навыков междисциплинарной координации и опыта в пусконаладке инженерных систем.
- Проверка знаний нормативов (СП/СНиП/GOST), опыта согласований и референсов по реализованным проектам.
- Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора ведущего инженера‑проектировщика ОВиК, способного вести проекты любой сложности, обеспечивать согласования и повышать энергоэффективность объектов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, опытом BIM и практическими кейсами по реализации проектов. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.