Общие положения Ведущий менеджер по продажам

Ведущий менеджер по продажам — ключевой коммерческий специалист, отвечающий за разработку и реализацию стратегии продаж, выполнение плановых показателей и развитие ключевых клиентских отношений. Обеспечивает рост выручки, маржинальности и доли на рынке в закреплённых сегментах, координирует работу команды продаж и взаимодействует с продуктом, маркетингом и логистикой. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, внутренних регламентов и поручений руководства.

Квалификационные требования Ведущий менеджер по продажам

Высшее образование в области экономики, маркетинга, управления или эквивалентный практический опыт.

Опыт в активных продажах и управлении ключевыми клиентами от 4 лет; опыт руководства командой — преимущество.

Глубокие знания методов продаж (KAM, SPIN, Challenger), ведения переговоров и построения долгосрочных отношений с клиентами.

Навыки стратегического планирования продаж, прогнозирования, бюджетирования и управления P&L.

Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix, Pipedrive и т.п.), аналитикой продаж и Excel/BI‑инструментами.

Опыт работы с каналами сбыта: дистрибуция, дилеры, розничные сети, e‑commerce — в зависимости от бизнеса.

Навыки проведения тендеров, подготовки коммерческих предложений и согласования контрактов.

Личные качества: проактивность, ориентация на результат, лидерские навыки, аналитическое мышление, стрессоустойчивость.

Владение английским языком — преимущество для международных клиентов.

Должностные обязанности Ведущий менеджер по продажам

Разработка и реализация стратегии продаж по направлению/сегменту в соответствии с целями компании.

Достижение плановых показателей по выручке, марже и другим коммерческим метрикам.

Управление и развитие отношений с ключевыми клиентами (KAM), ведение переговоров на высшем уровне.

Поиск и привлечение новых клиентов, расширение присутствия на целевых рынках и каналах сбыта.

Подготовка и согласование коммерческих предложений, договорных условий и ценовой политики.

Координация работы команды продаж: постановка задач, контроль KPI, обучение и мотивация сотрудников.

Аналитика продаж: построение воронки, прогнозирование, анализ оттока, маржинальности и эффективности каналов.

Участие в разработке продуктовых и маркетинговых акций, запусков и специальных предложений.

Работа с CRM: ведение договоров, сделок, отчётность и оптимизация процессов.

Контроль дебиторской задолженности и условий расчётов по крупным договорам.

Подготовка презентаций, коммерческих материалов и участие в тендерах/выставках.

Взаимодействие с внутренними подразделениями: логистика, финансы, юристы, продукт для обеспечения исполнения контрактов.

Отчетность Ведущий менеджер по продажам

Ведущий менеджер подотчётен руководителю отдела продаж/директору по коммерции и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по воронке и ключевым сделкам;

месячные и квартальные отчёты по выполнению плана, марже и прогнозам;

отчёты по ключевым клиентам, отклонениям и рискам;

документы и протоколы по крупным переговорам и заключённым контрактам;

предложения по оптимизации продаж и развитию каналов.

Права Ведущий менеджер по продажам

Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) данные и ресурсы, необходимые для выполнения коммерческих задач.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.

Инициировать проведение коммерческих акций и скидочных кампаний после согласования с руководством.

Формировать предложения по найму, мотивации и развитию команды продаж в рамках бюджетов.

Приостанавливать или корректировать отгрузки/условия по сделкам при выявлении существенных рисков и уведомлять руководство.

Критерии эффективности и ответственность Ведущий менеджер по продажам

Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки и маржи, удержание ключевых клиентов, качество воронки и конверсия, уровень дебиторской задолженности.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж — ≥ 100%; Рост выручки YoY — ≥ 10–20% (в зависимости от сегмента); Удержание ключевых клиентов — ≥ 90%; Доля просроченной дебиторки (>30 дн.) — < 5% от оборота.

Ведущий менеджер несёт ответственность за достижение коммерческих результатов в закреплённой зоне, корректность договорной документации в пределах полномочий, соблюдение политики компании и корпоративных стандартов. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Ведущий менеджер по продажам в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор ведущих менеджеров по продажам с проверкой практических навыков: кейсы по развитию направления, переговоры с ключевыми клиентами, работа с CRM и построение воронки.

Оценка стратегического мышления, навыков управления командой, опыта работы с каналами сбыта и P&L.

Проведение ролевых интервью, тестовых заданий и проверка рекомендаций/показателей коммерческой эффективности.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора ведущего менеджера по продажам, способного увеличить объёмы, оптимизировать воронку и вывести ключевые отношения на новый уровень, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать профильного специалиста с доказанными результатами и опытом в вашем сегменте. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.