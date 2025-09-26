Должностные обязанности Ведущий менеджер по продажам

Общие положения Ведущий менеджер по продажам

Ведущий менеджер по продажам — ключевой коммерческий специалист, отвечающий за разработку и реализацию стратегии продаж, выполнение плановых показателей и развитие ключевых клиентских отношений. Обеспечивает рост выручки, маржинальности и доли на рынке в закреплённых сегментах, координирует работу команды продаж и взаимодействует с продуктом, маркетингом и логистикой. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, внутренних регламентов и поручений руководства.

Квалификационные требования Ведущий менеджер по продажам

  • Высшее образование в области экономики, маркетинга, управления или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт в активных продажах и управлении ключевыми клиентами от 4 лет; опыт руководства командой — преимущество.
  • Глубокие знания методов продаж (KAM, SPIN, Challenger), ведения переговоров и построения долгосрочных отношений с клиентами.
  • Навыки стратегического планирования продаж, прогнозирования, бюджетирования и управления P&L.
  • Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix, Pipedrive и т.п.), аналитикой продаж и Excel/BI‑инструментами.
  • Опыт работы с каналами сбыта: дистрибуция, дилеры, розничные сети, e‑commerce — в зависимости от бизнеса.
  • Навыки проведения тендеров, подготовки коммерческих предложений и согласования контрактов.
  • Личные качества: проактивность, ориентация на результат, лидерские навыки, аналитическое мышление, стрессоустойчивость.
  • Владение английским языком — преимущество для международных клиентов.

Должностные обязанности Ведущий менеджер по продажам

  • Разработка и реализация стратегии продаж по направлению/сегменту в соответствии с целями компании.
  • Достижение плановых показателей по выручке, марже и другим коммерческим метрикам.
  • Управление и развитие отношений с ключевыми клиентами (KAM), ведение переговоров на высшем уровне.
  • Поиск и привлечение новых клиентов, расширение присутствия на целевых рынках и каналах сбыта.
  • Подготовка и согласование коммерческих предложений, договорных условий и ценовой политики.
  • Координация работы команды продаж: постановка задач, контроль KPI, обучение и мотивация сотрудников.
  • Аналитика продаж: построение воронки, прогнозирование, анализ оттока, маржинальности и эффективности каналов.
  • Участие в разработке продуктовых и маркетинговых акций, запусков и специальных предложений.
  • Работа с CRM: ведение договоров, сделок, отчётность и оптимизация процессов.
  • Контроль дебиторской задолженности и условий расчётов по крупным договорам.
  • Подготовка презентаций, коммерческих материалов и участие в тендерах/выставках.
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями: логистика, финансы, юристы, продукт для обеспечения исполнения контрактов.

Отчетность Ведущий менеджер по продажам

Ведущий менеджер подотчётен руководителю отдела продаж/директору по коммерции и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по воронке и ключевым сделкам;
  • месячные и квартальные отчёты по выполнению плана, марже и прогнозам;
  • отчёты по ключевым клиентам, отклонениям и рискам;
  • документы и протоколы по крупным переговорам и заключённым контрактам;
  • предложения по оптимизации продаж и развитию каналов.

Права Ведущий менеджер по продажам

  • Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) данные и ресурсы, необходимые для выполнения коммерческих задач.
  • Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
  • Инициировать проведение коммерческих акций и скидочных кампаний после согласования с руководством.
  • Формировать предложения по найму, мотивации и развитию команды продаж в рамках бюджетов.
  • Приостанавливать или корректировать отгрузки/условия по сделкам при выявлении существенных рисков и уведомлять руководство.

Критерии эффективности и ответственность Ведущий менеджер по продажам

  • Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки и маржи, удержание ключевых клиентов, качество воронки и конверсия, уровень дебиторской задолженности.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана продаж — ≥ 100%;
    • Рост выручки YoY — ≥ 10–20% (в зависимости от сегмента);
    • Удержание ключевых клиентов — ≥ 90%;
    • Доля просроченной дебиторки (>30 дн.) — < 5% от оборота.
  • Ведущий менеджер несёт ответственность за достижение коммерческих результатов в закреплённой зоне, корректность договорной документации в пределах полномочий, соблюдение политики компании и корпоративных стандартов. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Ведущий менеджер по продажам в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор ведущих менеджеров по продажам с проверкой практических навыков: кейсы по развитию направления, переговоры с ключевыми клиентами, работа с CRM и построение воронки.
  • Оценка стратегического мышления, навыков управления командой, опыта работы с каналами сбыта и P&L.
  • Проведение ролевых интервью, тестовых заданий и проверка рекомендаций/показателей коммерческой эффективности.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора ведущего менеджера по продажам, способного увеличить объёмы, оптимизировать воронку и вывести ключевые отношения на новый уровень, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать профильного специалиста с доказанными результатами и опытом в вашем сегменте. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Ведущий менеджер по продажам
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Высший и средний менеджмент
Медицина, фармацевтика
Продажи, обслуживание клиентов
Ведущий менеджер по продажам
з/п 150 000 ₽
Профессиональные качества, требуемые для достижения поставленных целей перед ведущим менеджером
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Ведущий менеджер по продажам логистических услуг
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
Ведущий менеджер по продажам логистических услуг
з/п 150 000 ₽
Опыт работы в сфере продаж услуг. Навыки продаж. Курсы продаж, специализированные тренинги. Презентабельный внешний вид. Грамотная речь. Коммуникабельность. Стрессоустойчивость.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить