Ведущий менеджер по продажам — ключевой коммерческий специалист, отвечающий за разработку и реализацию стратегии продаж, выполнение плановых показателей и развитие ключевых клиентских отношений. Обеспечивает рост выручки, маржинальности и доли на рынке в закреплённых сегментах, координирует работу команды продаж и взаимодействует с продуктом, маркетингом и логистикой. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, внутренних регламентов и поручений руководства.
- Высшее образование в области экономики, маркетинга, управления или эквивалентный практический опыт.
- Опыт в активных продажах и управлении ключевыми клиентами от 4 лет; опыт руководства командой — преимущество.
- Глубокие знания методов продаж (KAM, SPIN, Challenger), ведения переговоров и построения долгосрочных отношений с клиентами.
- Навыки стратегического планирования продаж, прогнозирования, бюджетирования и управления P&L.
- Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix, Pipedrive и т.п.), аналитикой продаж и Excel/BI‑инструментами.
- Опыт работы с каналами сбыта: дистрибуция, дилеры, розничные сети, e‑commerce — в зависимости от бизнеса.
- Навыки проведения тендеров, подготовки коммерческих предложений и согласования контрактов.
- Личные качества: проактивность, ориентация на результат, лидерские навыки, аналитическое мышление, стрессоустойчивость.
- Владение английским языком — преимущество для международных клиентов.
- Разработка и реализация стратегии продаж по направлению/сегменту в соответствии с целями компании.
- Достижение плановых показателей по выручке, марже и другим коммерческим метрикам.
- Управление и развитие отношений с ключевыми клиентами (KAM), ведение переговоров на высшем уровне.
- Поиск и привлечение новых клиентов, расширение присутствия на целевых рынках и каналах сбыта.
- Подготовка и согласование коммерческих предложений, договорных условий и ценовой политики.
- Координация работы команды продаж: постановка задач, контроль KPI, обучение и мотивация сотрудников.
- Аналитика продаж: построение воронки, прогнозирование, анализ оттока, маржинальности и эффективности каналов.
- Участие в разработке продуктовых и маркетинговых акций, запусков и специальных предложений.
- Работа с CRM: ведение договоров, сделок, отчётность и оптимизация процессов.
- Контроль дебиторской задолженности и условий расчётов по крупным договорам.
- Подготовка презентаций, коммерческих материалов и участие в тендерах/выставках.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями: логистика, финансы, юристы, продукт для обеспечения исполнения контрактов.
Ведущий менеджер подотчётен руководителю отдела продаж/директору по коммерции и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по воронке и ключевым сделкам;
- месячные и квартальные отчёты по выполнению плана, марже и прогнозам;
- отчёты по ключевым клиентам, отклонениям и рискам;
- документы и протоколы по крупным переговорам и заключённым контрактам;
- предложения по оптимизации продаж и развитию каналов.
- Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) данные и ресурсы, необходимые для выполнения коммерческих задач.
- Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
- Инициировать проведение коммерческих акций и скидочных кампаний после согласования с руководством.
- Формировать предложения по найму, мотивации и развитию команды продаж в рамках бюджетов.
- Приостанавливать или корректировать отгрузки/условия по сделкам при выявлении существенных рисков и уведомлять руководство.
- Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки и маржи, удержание ключевых клиентов, качество воронки и конверсия, уровень дебиторской задолженности.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж — ≥ 100%;
- Рост выручки YoY — ≥ 10–20% (в зависимости от сегмента);
- Удержание ключевых клиентов — ≥ 90%;
- Доля просроченной дебиторки (>30 дн.) — < 5% от оборота.
- Ведущий менеджер несёт ответственность за достижение коммерческих результатов в закреплённой зоне, корректность договорной документации в пределах полномочий, соблюдение политики компании и корпоративных стандартов. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
