Общие положения Ведущего менеджера по продажам логистических услуг

Ведущий менеджер по продажам логистических услуг — ключевой специалист коммерческого блока, отвечающий за формирование и выполнение стратегии продаж логистических и транспортно‑экспедиционных услуг в закреплённом сегменте или регионе. Обеспечивает рост выручки, развитие ключевых клиентов (KAM), оптимизацию тарифов и маржинальности, координацию команды продаж и взаимодействие с операционными подразделениями (перевозки, склад, таможня). Действует в рамках коммерческой политики компании, договорных условий и внутренних регламентов.

Квалификационные требования Ведущего менеджера по продажам логистических услуг

Высшее образование (логистика, экономика, управление, транспорт или смежные направления) или эквивалентный практический опыт.

Опыт B2B‑продаж логистических услуг от 3 лет (Middle) и от 5 лет для уровня ведущего/старшего менеджера.

Практический опыт работы с контрактными перевозками, мульти‑модальными решениями, складскими услугами, таможенным сопровождением.

Знание ценообразования в логистике, расчет маржи, тарифной политики и коммерческих условий (incoterms, платежные условия).

Навыки ведения ключевых клиентов (KAM), переговоров на уровне руководителей компаний и подготовки тендерных предложений.

Уверенное владение CRM (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive), Excel/Google Sheets (построение воронок, прогнозирование), навыки построения отчетности.

Умение анализировать рынок и конкурентов, формировать коммерческие предложения и сквозные коммерческие модели.

Личные качества: ориентированность на результат, инициативность, аналитическое мышление, навыки руководства и наставничества, стрессоустойчивость.

Готовность к командировкам — преимущество.

Должностные обязанности Ведущего менеджера по продажам логистических услуг

Разработка и реализация стратегии продаж логистических услуг в закреплённой зоне/сегменте.

Выполнение планов продаж по выручке, марже и ключевым коммерческим показателям.

Поиск и привлечение крупных корпоративных клиентов; ведение переговоров и заключение договоров/контрактов.

Подготовка коммерческих предложений, калькуляция тарифов, формирование выгодных тарифных пакетов и специальных условий.

Управление воронкой продаж в CRM: прогнозирование, приоритизация сделок, поддержание воронки в актуальном состоянии.

Участие в разработке и согласовании SLA, сервисных условий и KPI по клиентам.

Координация работы с операционными подразделениями (логистика, склад, таможня, экспедиторы) для обеспечения качества сервиса.

Контроль выполнения договоров, сроков перевозок, показателей SLA и оперативное решение инцидентов.

Анализ эффективности каналов продаж, конкурентной среды и формирование предложений по развитию продукта.

Наставничество и обучение младших менеджеров, участие в построении команды и подборе персонала.

Участие в тендерах, подготовка тендерной документации и защита коммерческих условий перед заказчиком.

Ведение и контроль дебиторской задолженности в рамках коммерческих условий.

Отчетность Ведущего менеджера по продажам логистических услуг

Ведущий менеджер подотчётен директору по продажам / коммерческому директору и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу ключевых сделок и воронки продаж;

месячные и квартальные отчёты по выручке, маржинальности, конверсии и прогнозам;

отчёты по выполнению SLA и инцидентам по ключевым клиентам;

документы и обоснования по тарифным изменениям, скидкам и специальным коммерческим условиям;

акты выполнения работ, договоры, доп. соглашения и кредитные лимиты по клиентам.

Права Ведущего менеджера по продажам логистических услуг

Запрашивать у профильных подразделений (операции, склад, таможня, финансы) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения коммерческих обязательств.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий; утверждать скидки и спец. условия после согласования.

Приостанавливать заключение сделок или вводить предварительные условия при выявлении рисков (кредитный риск, сомнительная документация) и информировать руководство.

Предлагать и инициировать акции, изменения в продуктовом портфеле и тарифной политике.

Участвовать в подборе и мотивации команды продаж, предлагать кадровые решения в рамках полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Ведущего менеджера по продажам логистических услуг

Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), маржинальность портфеля, конверсия лидов в сделки, удержание ключевых клиентов (retention), уровень просрочки дебиторской задолженности, соблюдение SLA.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж ≥ 100%; Маржинальность по портфелю ≥ базового целевого уровня (зависит от продукта); Конверсия коммерческих предложений ≥ 25–40% (в зависимости от сегмента); Удержание ключевых клиентов ≥ 90%; Дебиторская задолженность >30 дн. — < 5% от оборота по клиентской базе.

Ведущий менеджер несёт ответственность за корректность коммерческих условий, выполнение договорных обязательств, своевременную оплату и соблюдение корпоративной политики. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

