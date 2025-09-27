Должностные обязанности Ведущий специалист отдела снабжения и логистики
Общие положения Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики
Ведущий специалист отдела снабжения и логистики — ключевой сотрудник, отвечающий за организацию закупочной деятельности, управление запасами, логистические цепочки поставок и взаимодействие с поставщиками. Обеспечивает бесперебойное снабжение производства/торговых площадок, оптимизацию товарных запасов, выполнение договорных обязательств и снижение закупочных затрат. Действует в рамках коммерческой политики компании, внутренних регламентов, договоров с контрагентами и требований по учёту и хранению материально‑технических ресурсов.
Квалификационные требования Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики
- Высшее образование (логистика, экономика, коммерция, управление цепочками поставок) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в снабжении и/или логистике от 3 лет (для уровня ведущего специалиста предпочтительно 3–5 лет).
- Знание процедур закупок (тендеры, работа по договорам, PICK&PACK), договорного права и документооборота.
- Владение инструментами управления запасами (ABC/XYZ‑анализ, EOQ, safety stock), опыт оптимизации запасов.
- Опыт работы с ERP/CRM/системами учёта (1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и т.п.).
- Навыки взаимодействия с поставщиками: поиск, оценка, переговоры, заключение и сопровождение контрактов.
- Понимание логистических процессов: складской учёт, экспедирование, транспортные схемы, таможенные процедуры (при необходимости).
- Опыт планирования потребностей (MRP), составления прогнозов и управления сезонностью спроса.
- Навыки аналитики: работа с Excel (Power Query, сводные таблицы), базовые BI‑инструменты для отчётности.
- Личные качества: ответственность, аналитическое мышление, внимание к деталям, навыки ведения переговоров и принятия решений.
- Владение английским языком — преимущество для международных поставок.
- Планирование закупок в соответствии с производственным/коммерческим планом и прогнозами спроса.
- Проведение поиска и оценки поставщиков, организация тендеров и коммерческих переговоров.
- Подготовка, согласование и сопровождение договоров поставки; контроль исполнения договорных условий.
- Управление остатками: поддержание оптимального уровня запасов, проведение ABC/XYZ‑анализа, внедрение мер по снижению излишков и дефицита.
- Формирование и контроль заявок на закупку, контроль сроков и качества поставок.
- Координация логистики: выбор схем доставки, взаимодействие с транспортными и экспедиторскими партнёрами, контроль отгрузок и приемки на складе.
- Ведение складского учёта и взаимодействие с отделом логистики/склада для корректного отражения движения материалов.
- Контроль оплат и сопутствующих документов: счета‑фактуры, ТТН, коносаменты, акты приёма‑передачи.
- Оптимизация закупочной политики и логистических затрат, ведение расчётов экономической эффективности (TCO, cost per order).
- Работа с ERP/1С: ввод и контроль документов закупок, сверки с бухгалтерией и планированием.
- Взаимодействие с контролирующими подразделениями по вопросам качества поставляемых материалов и соблюдения регламентов.
- Участие в проектах по автоматизации процессов закупок и логистики; подготовка регламентов и инструкций.
- Наставничество и поддержка младших специалистов отдела снабжения.
Отчетность Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики
Ведущий специалист подотчётен руководителю отдела снабжения/логистики (или коммерческому директору) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по статусу ключевых поставок и критических заказов;
- месячные отчёты по закупкам, остаткам, отклонениям и экономии (сравнение план/факт);
- отчёты по выполнению KPI поставщиков (OTD, качество, SLA);
- документы по закупочным процедурам: протоколы тендеров, договоры, акты приёма‑передачи;
- аналитические материалы по оптимизации запасов и сокращению затрат.
Права Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики
- Запрашивать у внутренних подразделений (производство, продажи, финансы, склад) информацию, необходимую для планирования закупок и логистики.
- Инициировать и проводить переговоры с поставщиками, требовать коммерческих предложений и технической документации.
- Приостанавливать приёмку поставок или подписывать акты при несоответствии качества до урегулирования спорных вопросов.
- Вносить предложения по изменению поставщиков, оптимизации логистики и сокращению затрат.
- Участвовать в выборе и внедрении IT‑инструментов для управления закупками и складом в рамках утверждённого бюджета.
- Формировать требования к контрактам и согласовывать условия в пределах делегированных полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики
- Основные KPI: выполнение плана закупок, точность прогноза потребностей, уровень сервисного обслуживания (OTD — On Time Delivery), оборачиваемость запасов (DIO), уровень дефицита и излишков, экономия по закупочным процессам.
- Примеры целевых значений:
- OTD по ключевым поставкам ≥ 95%;
- Оборачиваемость запасов (DIO) — в пределах целевого диапазона для категории товаров;
- Уровень излишков и списаний < 2% от стоимости запасов;
- Экономия по закупкам (cost savings) ≥ 5–10% годовых (в зависимости от категории).
- Ведущий специалист несёт ответственность за корректность закупочной документации, соблюдение условий договоров, своевременность поставок и достоверность данных в ERP/1С. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
