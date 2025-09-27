Общие положения Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики

Ведущий специалист отдела снабжения и логистики — ключевой сотрудник, отвечающий за организацию закупочной деятельности, управление запасами, логистические цепочки поставок и взаимодействие с поставщиками. Обеспечивает бесперебойное снабжение производства/торговых площадок, оптимизацию товарных запасов, выполнение договорных обязательств и снижение закупочных затрат. Действует в рамках коммерческой политики компании, внутренних регламентов, договоров с контрагентами и требований по учёту и хранению материально‑технических ресурсов.

Квалификационные требования Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики

Высшее образование (логистика, экономика, коммерция, управление цепочками поставок) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в снабжении и/или логистике от 3 лет (для уровня ведущего специалиста предпочтительно 3–5 лет).

Знание процедур закупок (тендеры, работа по договорам, PICK&PACK), договорного права и документооборота.

Владение инструментами управления запасами (ABC/XYZ‑анализ, EOQ, safety stock), опыт оптимизации запасов.

Опыт работы с ERP/CRM/системами учёта (1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и т.п.).

Навыки взаимодействия с поставщиками: поиск, оценка, переговоры, заключение и сопровождение контрактов.

Понимание логистических процессов: складской учёт, экспедирование, транспортные схемы, таможенные процедуры (при необходимости).

Опыт планирования потребностей (MRP), составления прогнозов и управления сезонностью спроса.

Навыки аналитики: работа с Excel (Power Query, сводные таблицы), базовые BI‑инструменты для отчётности.

Личные качества: ответственность, аналитическое мышление, внимание к деталям, навыки ведения переговоров и принятия решений.

Владение английским языком — преимущество для международных поставок.

Должностные обязанности Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики

Планирование закупок в соответствии с производственным/коммерческим планом и прогнозами спроса.

Проведение поиска и оценки поставщиков, организация тендеров и коммерческих переговоров.

Подготовка, согласование и сопровождение договоров поставки; контроль исполнения договорных условий.

Управление остатками: поддержание оптимального уровня запасов, проведение ABC/XYZ‑анализа, внедрение мер по снижению излишков и дефицита.

Формирование и контроль заявок на закупку, контроль сроков и качества поставок.

Координация логистики: выбор схем доставки, взаимодействие с транспортными и экспедиторскими партнёрами, контроль отгрузок и приемки на складе.

Ведение складского учёта и взаимодействие с отделом логистики/склада для корректного отражения движения материалов.

Контроль оплат и сопутствующих документов: счета‑фактуры, ТТН, коносаменты, акты приёма‑передачи.

Оптимизация закупочной политики и логистических затрат, ведение расчётов экономической эффективности (TCO, cost per order).

Работа с ERP/1С: ввод и контроль документов закупок, сверки с бухгалтерией и планированием.

Взаимодействие с контролирующими подразделениями по вопросам качества поставляемых материалов и соблюдения регламентов.

Участие в проектах по автоматизации процессов закупок и логистики; подготовка регламентов и инструкций.

Наставничество и поддержка младших специалистов отдела снабжения.

Отчетность Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики

Ведущий специалист подотчётен руководителю отдела снабжения/логистики (или коммерческому директору) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу ключевых поставок и критических заказов;

месячные отчёты по закупкам, остаткам, отклонениям и экономии (сравнение план/факт);

отчёты по выполнению KPI поставщиков (OTD, качество, SLA);

документы по закупочным процедурам: протоколы тендеров, договоры, акты приёма‑передачи;

аналитические материалы по оптимизации запасов и сокращению затрат.

Права Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики

Запрашивать у внутренних подразделений (производство, продажи, финансы, склад) информацию, необходимую для планирования закупок и логистики.

Инициировать и проводить переговоры с поставщиками, требовать коммерческих предложений и технической документации.

Приостанавливать приёмку поставок или подписывать акты при несоответствии качества до урегулирования спорных вопросов.

Вносить предложения по изменению поставщиков, оптимизации логистики и сокращению затрат.

Участвовать в выборе и внедрении IT‑инструментов для управления закупками и складом в рамках утверждённого бюджета.

Формировать требования к контрактам и согласовывать условия в пределах делегированных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики

Основные KPI: выполнение плана закупок, точность прогноза потребностей, уровень сервисного обслуживания (OTD — On Time Delivery), оборачиваемость запасов (DIO), уровень дефицита и излишков, экономия по закупочным процессам.

Примеры целевых значений: OTD по ключевым поставкам ≥ 95%; Оборачиваемость запасов (DIO) — в пределах целевого диапазона для категории товаров; Уровень излишков и списаний < 2% от стоимости запасов; Экономия по закупкам (cost savings) ≥ 5–10% годовых (в зависимости от категории).

Ведущий специалист несёт ответственность за корректность закупочной документации, соблюдение условий договоров, своевременность поставок и достоверность данных в ERP/1С. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Ведущего специалиста отдела снабжения и логистики в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор кандидатов с практической проверкой навыков: кейсы по планированию закупок, оптимизации запасов, переговоры с поставщиками и обработка инцидентов с поставками.

Оценка владения ERP/1С, навыков аналитики (Excel/BI) и опыта работы с логистическими партнёрами.

Тестирование компетенций через деловые сценарии: тендерная процедура, расчёт EOQ, работа с декретными/сезонными запросами.

Проверка рекомендаций, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора ведущего специалиста отдела снабжения и логистики, который оптимизирует закупки, снизит логистические издержки и обеспечит стабильную работу цепочки поставок, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать кандидата с нужной экспертизой, навыками работы в ERP/1С и успешными кейсами по оптимизации запасов. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.