Должностная обязанность Ведущего Аналитика

Общие положения:

Ведущий Аналитик играет важную роль в анализе данных, выявлении трендов и принятии информированных решений компании. Ведущий Аналитик отвечает за руководство командой аналитиков, разработку стратегии анализа данных и обеспечение высокого качества аналитических выводов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области статистики, экономики, математики или аналогичной области.

— Значительный опыт работы в анализе данных и управлении аналитическими проектами.

— Глубокое понимание методов анализа данных и статистических моделей.

— Опыт работы с аналитическими инструментами, такими как SQL, R, Python или Tableau.

Должностные обязанности:

— Руководство командой аналитиков и координация работы по анализу данных.

— Разработка стратегии анализа данных, методологии и инструментов аналитики.

— Проведение анализа данных для выявления трендов, проблем и возможностей.

— Создание отчетов и презентаций с аналитическими выводами и рекомендациями.

— Сотрудничество с другими отделами компании для предоставления аналитической поддержки.

Отчетность:

Ведущий Аналитик отчитывается перед руководством компании о проведенном анализе данных, представляет отчеты с аналитическими выводами и рекомендациями.

Права:

Ведущий Аналитик имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды аналитиков.

— Принимать решения, касающиеся стратегии анализа данных и выбора инструментов.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в области аналитики.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий Аналитик несет ответственность за качество и достоверность аналитических выводов, эффективность работы команды аналитиков и влияние аналитических выводов на принятие решений компании. Критерии эффективности включают точность анализа данных, актуальность отчетов и рекомендаций, а также повышение производительности бизнес-процессов.

