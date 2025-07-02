Должностные обязанности Ведущий аналитик

Должностная обязанность Ведущего Аналитика

Общие положения:

Ведущий Аналитик играет важную роль в анализе данных, выявлении трендов и принятии информированных решений компании. Ведущий Аналитик отвечает за руководство командой аналитиков, разработку стратегии анализа данных и обеспечение высокого качества аналитических выводов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области статистики, экономики, математики или аналогичной области.
 — Значительный опыт работы в анализе данных и управлении аналитическими проектами.
 — Глубокое понимание методов анализа данных и статистических моделей.
 — Опыт работы с аналитическими инструментами, такими как SQL, R, Python или Tableau.

Должностные обязанности:

— Руководство командой аналитиков и координация работы по анализу данных.
 — Разработка стратегии анализа данных, методологии и инструментов аналитики.
 — Проведение анализа данных для выявления трендов, проблем и возможностей.
 — Создание отчетов и презентаций с аналитическими выводами и рекомендациями.
 — Сотрудничество с другими отделами компании для предоставления аналитической поддержки.

Отчетность:

Ведущий Аналитик отчитывается перед руководством компании о проведенном анализе данных, представляет отчеты с аналитическими выводами и рекомендациями.

Права:

Ведущий Аналитик имеет следующие права:
 — Руководить и организовывать работу команды аналитиков.
 — Принимать решения, касающиеся стратегии анализа данных и выбора инструментов.
 — Предлагать улучшения и инновационные решения в области аналитики.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий Аналитик несет ответственность за качество и достоверность аналитических выводов, эффективность работы команды аналитиков и влияние аналитических выводов на принятие решений компании. Критерии эффективности включают точность анализа данных, актуальность отчетов и рекомендаций, а также повышение производительности бизнес-процессов.

Для подбора опытного и эффективного Ведущего Аналитика рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных аналитиков поможет найти специалиста в сферах инвестиции и консалтинг для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

