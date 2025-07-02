Должностная обязанность Ведущего Android разработчика

Общие положения:

Ведущий Android разработчик играет ключевую роль в разработке мобильных приложений для платформы Android. Ведущий Android разработчик отвечает за архитектуру, разработку и тестирование приложений, а также руководство командой разработчиков.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной области.

— Глубокие знания Java или Kotlin и платформы Android.

— Опыт работы в разработке мобильных приложений для Android.

— Умение руководить командой разработчиков и координировать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Разработка архитектуры и функционала приложений на платформе Android.

— Руководство и координация работы команды разработчиков.

— Участие в принятии решений по технологическим и архитектурным вопросам.

— Контроль качества и соблюдение стандартов разработки приложений.

— Тестирование, отладка и оптимизация приложений для обеспечения высокой производительности.

Отчетность:

Ведущий Android разработчик отчитывается перед руководством компании о прогрессе разработки проектов, выполнении задач и достижении целей.

Права:

Ведущий Android разработчик имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды разработчиков.

— Принимать решения, касающиеся архитектуры и технологий разработки для платформы Android.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в разработке мобильных приложений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий Android разработчик несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды разработчиков и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и функциональность разработанных приложений, своевременное выполнение задач и удовлетворение требований клиентов и заказчиков.

Для подбора опытного и эффективного Ведущего Android разработчика рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессионального IT-персонала поможет найти подходящего специалиста для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».