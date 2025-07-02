Должностные обязанности Ведущий Android разработчик
Должностная обязанность Ведущего Android разработчика
Общие положения:
Ведущий Android разработчик играет ключевую роль в разработке мобильных приложений для платформы Android. Ведущий Android разработчик отвечает за архитектуру, разработку и тестирование приложений, а также руководство командой разработчиков.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной области.
— Глубокие знания Java или Kotlin и платформы Android.
— Опыт работы в разработке мобильных приложений для Android.
— Умение руководить командой разработчиков и координировать работу проектов.
Должностные обязанности:
— Разработка архитектуры и функционала приложений на платформе Android.
— Руководство и координация работы команды разработчиков.
— Участие в принятии решений по технологическим и архитектурным вопросам.
— Контроль качества и соблюдение стандартов разработки приложений.
— Тестирование, отладка и оптимизация приложений для обеспечения высокой производительности.
Отчетность:
Ведущий Android разработчик отчитывается перед руководством компании о прогрессе разработки проектов, выполнении задач и достижении целей.
Права:
Ведущий Android разработчик имеет следующие права:
— Руководить и организовывать работу команды разработчиков.
— Принимать решения, касающиеся архитектуры и технологий разработки для платформы Android.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в разработке мобильных приложений.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ведущий Android разработчик несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды разработчиков и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и функциональность разработанных приложений, своевременное выполнение задач и удовлетворение требований клиентов и заказчиков.
