Должностные обязанности Ведущий архитектор
Общие положения Ведущий архитектор
Ведущий архитектор — специалист, отвечающий за формирование архитектурного видения продукта или системы, разработку высокоуровневых решений, стандартизацию технических подходов и сопровождение реализации архитектуры. Обеспечивает согласование архитектурных решений с бизнес‑целями, качество технических решений, масштабируемость и отказоустойчивость систем. Действует в соответствии с корпоративной архитектурой, стандартами разработки, практиками DevOps и требованиями руководства.
Квалификационные требования Ведущий архитектор
- Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, компьютерных наук или эквивалентный опыт.
- Опыт работы в роли системного/решенческого архитектора от 4 лет; опыт ведущего архитектора или технического лидера — от 6 лет.
- Глубокие знания архитектурных паттернов (микросервисы, событийная архитектура, CQRS, ES), проектирования API (REST/GraphQL), интеграции систем.
- Опыт проектирования распределённых систем, масштабирования, обеспечения высокой доступности и восстановления после сбоев.
- Практический опыт работы с облачными платформами (AWS/Azure/GCP), Kubernetes, IaC (Terraform/CloudFormation).
- Знание принципов безопасности приложений (OWASP), аутентификации/авторизации, шифрования и соответствия требованиям (compliance).
- Навыки работы с базами данных (SQL/NoSQL), кэшированием, очередями сообщений, потоковой обработкой.
- Опыт проведения архитектурных ревью, создания технической документации, прототипирования и proof‑of‑concept.
- Навыки leadership: наставничество команд, проведение код‑ и архитектурного ревью, взаимодействие с продуктом и стейкхолдерами.
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения с международными командами.
Должностные обязанности Ведущий архитектор
- Формирование и поддержка архитектурного видения продукта/платформы, создание архитектурных принципов и стандартов.
- Разработка высокоуровневых технических решений, выбор стека технологий и обоснование архитектурных компромиссов.
- Проектирование взаимодействия между подсистемами, API‑контрактов, схем интеграции и интерфейсов.
- Проведение архитектурных ревью, оценка технического долга и рисков, контроль за их устранением.
- Разработка прототипов и PoC для проверки критичных архитектурных гипотез.
- Сопровождение реализации архитектуры: участие в планировании спринтов, код‑ревью, помощь командам в реализации решений.
- Определение нефункциональных требований: масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность, производительность.
- Внедрение практик CI/CD, автоматизированного тестирования и мониторинга; определение SLI/SLO.
- Подготовка и поддержка архитектурной документации, диаграмм, runbooks и рекомендаций по миграциям.
- Взаимодействие с продуктом, руководством и бизнес‑стейкхолдерами для согласования требований и приоритезации архитектурных инициатив.
- Наставничество инженеров и архитекторов, проведение внутренних воркшопов и обучения.
Отчетность Ведущий архитектор
Ведущий архитектор подотчётен техническому директору (CTO) или руководителю архитектурной службы и предоставляет:
- архитектурные решения и документированные обоснования (ADR);
- отчёты по архитектурным рискам и планам их снижения;
- результаты PoC и план миграций/рефакторинга;
- метрики по нефункциональным требованиям (latency, throughput, uptime, MTTR);
- план инициатив по снижению технического долга и оптимизации архитектуры.
Права Ведущий архитектор
- Вносить предложения по архитектуре, выбору технологий и инструментов, требующих утверждения.
- Останавливать внедрение имеющих критические риски изменений до устранения архитектурных проблем.
- Требовать от команд предоставления необходимой технической информации, метрик и доступа для оценки решений.
- Участвовать в подборе инженерных ресурсов и выдвигать требования к компетенциям кандидатов.
- Инициировать архитектурные эксперименты, PoC и бюджеты на технические исследования в рамках согласованной процедуры.
Критерии эффективности и ответственность Ведущий архитектор
- Основные KPI: соответствие архитектуры бизнес‑целям, стабильность и масштабируемость систем, снижение технического долга, время восстановления при инцидентах, скорость доставки фич при сохранении качества.
- Примеры целевых значений:
- Доля сервисов с документированными ADR ≥ 90%;
- Уровень удовлетворённости команд архитектурной поддержкой ≥ 4/5;
- Снижение технического долга (по оценке) ≥ 15% в год;
- MTTR критических инцидентов ≤ 1 час (цель зависит от SLA);
- Выполнение критичных архитектурных инициатив в согласованные сроки ≥ 90%.
- Ведущий архитектор несёт ответственность за корректность и обоснованность архитектурных решений, влияние архитектуры на бизнес‑метрики и соблюдение стандартов безопасности и качества. За существенные просчёты применяются дисциплинарные меры и корректирующие планы.
Подбор Ведущий архитектор в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и оценка ведущих архитекторов с проверкой практических кейсов: архитектурные задания, код/инфраструктурные ревью, PoC.
- Оценка глубины знаний в проектировании распределённых систем, опыте миграций, облачных решениях и безопасности.
- Проверка портфолио архитектурных решений, рекомендаций и участия в крупных проектах.
- Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
Для подбора ведущего архитектора, способного сформировать устойчивую архитектуру, снизить технический долг и повысить скорость доставки качественного продукта — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём кандидата с нужным стеком, опытом архитектурных решений и умением работать на пересечении бизнеса и технологий. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.