Должностные обязанности Ведущий архитектор

Общие положения Ведущий архитектор

Ведущий архитектор — специалист, отвечающий за формирование архитектурного видения продукта или системы, разработку высокоуровневых решений, стандартизацию технических подходов и сопровождение реализации архитектуры. Обеспечивает согласование архитектурных решений с бизнес‑целями, качество технических решений, масштабируемость и отказоустойчивость систем. Действует в соответствии с корпоративной архитектурой, стандартами разработки, практиками DevOps и требованиями руководства.

Квалификационные требования Ведущий архитектор

  • Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, компьютерных наук или эквивалентный опыт.
  • Опыт работы в роли системного/решенческого архитектора от 4 лет; опыт ведущего архитектора или технического лидера — от 6 лет.
  • Глубокие знания архитектурных паттернов (микросервисы, событийная архитектура, CQRS, ES), проектирования API (REST/GraphQL), интеграции систем.
  • Опыт проектирования распределённых систем, масштабирования, обеспечения высокой доступности и восстановления после сбоев.
  • Практический опыт работы с облачными платформами (AWS/Azure/GCP), Kubernetes, IaC (Terraform/CloudFormation).
  • Знание принципов безопасности приложений (OWASP), аутентификации/авторизации, шифрования и соответствия требованиям (compliance).
  • Навыки работы с базами данных (SQL/NoSQL), кэшированием, очередями сообщений, потоковой обработкой.
  • Опыт проведения архитектурных ревью, создания технической документации, прототипирования и proof‑of‑concept.
  • Навыки leadership: наставничество команд, проведение код‑ и архитектурного ревью, взаимодействие с продуктом и стейкхолдерами.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и общения с международными командами.

Должностные обязанности Ведущий архитектор

  • Формирование и поддержка архитектурного видения продукта/платформы, создание архитектурных принципов и стандартов.
  • Разработка высокоуровневых технических решений, выбор стека технологий и обоснование архитектурных компромиссов.
  • Проектирование взаимодействия между подсистемами, API‑контрактов, схем интеграции и интерфейсов.
  • Проведение архитектурных ревью, оценка технического долга и рисков, контроль за их устранением.
  • Разработка прототипов и PoC для проверки критичных архитектурных гипотез.
  • Сопровождение реализации архитектуры: участие в планировании спринтов, код‑ревью, помощь командам в реализации решений.
  • Определение нефункциональных требований: масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность, производительность.
  • Внедрение практик CI/CD, автоматизированного тестирования и мониторинга; определение SLI/SLO.
  • Подготовка и поддержка архитектурной документации, диаграмм, runbooks и рекомендаций по миграциям.
  • Взаимодействие с продуктом, руководством и бизнес‑стейкхолдерами для согласования требований и приоритезации архитектурных инициатив.
  • Наставничество инженеров и архитекторов, проведение внутренних воркшопов и обучения.

Отчетность Ведущий архитектор

Ведущий архитектор подотчётен техническому директору (CTO) или руководителю архитектурной службы и предоставляет:

  • архитектурные решения и документированные обоснования (ADR);
  • отчёты по архитектурным рискам и планам их снижения;
  • результаты PoC и план миграций/рефакторинга;
  • метрики по нефункциональным требованиям (latency, throughput, uptime, MTTR);
  • план инициатив по снижению технического долга и оптимизации архитектуры.

Права Ведущий архитектор

  • Вносить предложения по архитектуре, выбору технологий и инструментов, требующих утверждения.
  • Останавливать внедрение имеющих критические риски изменений до устранения архитектурных проблем.
  • Требовать от команд предоставления необходимой технической информации, метрик и доступа для оценки решений.
  • Участвовать в подборе инженерных ресурсов и выдвигать требования к компетенциям кандидатов.
  • Инициировать архитектурные эксперименты, PoC и бюджеты на технические исследования в рамках согласованной процедуры.

Критерии эффективности и ответственность Ведущий архитектор

  • Основные KPI: соответствие архитектуры бизнес‑целям, стабильность и масштабируемость систем, снижение технического долга, время восстановления при инцидентах, скорость доставки фич при сохранении качества.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля сервисов с документированными ADR ≥ 90%;
    • Уровень удовлетворённости команд архитектурной поддержкой ≥ 4/5;
    • Снижение технического долга (по оценке) ≥ 15% в год;
    • MTTR критических инцидентов ≤ 1 час (цель зависит от SLA);
    • Выполнение критичных архитектурных инициатив в согласованные сроки ≥ 90%.
  • Ведущий архитектор несёт ответственность за корректность и обоснованность архитектурных решений, влияние архитектуры на бизнес‑метрики и соблюдение стандартов безопасности и качества. За существенные просчёты применяются дисциплинарные меры и корректирующие планы.

Подбор Ведущий архитектор в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и оценка ведущих архитекторов с проверкой практических кейсов: архитектурные задания, код/инфраструктурные ревью, PoC.
  • Оценка глубины знаний в проектировании распределённых систем, опыте миграций, облачных решениях и безопасности.
  • Проверка портфолио архитектурных решений, рекомендаций и участия в крупных проектах.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора ведущего архитектора, способного сформировать устойчивую архитектуру, снизить технический долг и повысить скорость доставки качественного продукта — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём кандидата с нужным стеком, опытом архитектурных решений и умением работать на пересечении бизнеса и технологий. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

