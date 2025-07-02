Общие положения Ведущий архитектор

Ведущий архитектор — специалист, отвечающий за формирование архитектурного видения продукта или системы, разработку высокоуровневых решений, стандартизацию технических подходов и сопровождение реализации архитектуры. Обеспечивает согласование архитектурных решений с бизнес‑целями, качество технических решений, масштабируемость и отказоустойчивость систем. Действует в соответствии с корпоративной архитектурой, стандартами разработки, практиками DevOps и требованиями руководства.

Квалификационные требования Ведущий архитектор

Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, компьютерных наук или эквивалентный опыт.

Опыт работы в роли системного/решенческого архитектора от 4 лет; опыт ведущего архитектора или технического лидера — от 6 лет.

Глубокие знания архитектурных паттернов (микросервисы, событийная архитектура, CQRS, ES), проектирования API (REST/GraphQL), интеграции систем.

Опыт проектирования распределённых систем, масштабирования, обеспечения высокой доступности и восстановления после сбоев.

Практический опыт работы с облачными платформами (AWS/Azure/GCP), Kubernetes, IaC (Terraform/CloudFormation).

Знание принципов безопасности приложений (OWASP), аутентификации/авторизации, шифрования и соответствия требованиям (compliance).

Навыки работы с базами данных (SQL/NoSQL), кэшированием, очередями сообщений, потоковой обработкой.

Опыт проведения архитектурных ревью, создания технической документации, прототипирования и proof‑of‑concept.

Навыки leadership: наставничество команд, проведение код‑ и архитектурного ревью, взаимодействие с продуктом и стейкхолдерами.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения с международными командами.

Должностные обязанности Ведущий архитектор

Формирование и поддержка архитектурного видения продукта/платформы, создание архитектурных принципов и стандартов.

Разработка высокоуровневых технических решений, выбор стека технологий и обоснование архитектурных компромиссов.

Проектирование взаимодействия между подсистемами, API‑контрактов, схем интеграции и интерфейсов.

Проведение архитектурных ревью, оценка технического долга и рисков, контроль за их устранением.

Разработка прототипов и PoC для проверки критичных архитектурных гипотез.

Сопровождение реализации архитектуры: участие в планировании спринтов, код‑ревью, помощь командам в реализации решений.

Определение нефункциональных требований: масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность, производительность.

Внедрение практик CI/CD, автоматизированного тестирования и мониторинга; определение SLI/SLO.

Подготовка и поддержка архитектурной документации, диаграмм, runbooks и рекомендаций по миграциям.

Взаимодействие с продуктом, руководством и бизнес‑стейкхолдерами для согласования требований и приоритезации архитектурных инициатив.

Наставничество инженеров и архитекторов, проведение внутренних воркшопов и обучения.

Отчетность Ведущий архитектор

Ведущий архитектор подотчётен техническому директору (CTO) или руководителю архитектурной службы и предоставляет:

архитектурные решения и документированные обоснования (ADR);

отчёты по архитектурным рискам и планам их снижения;

результаты PoC и план миграций/рефакторинга;

метрики по нефункциональным требованиям (latency, throughput, uptime, MTTR);

план инициатив по снижению технического долга и оптимизации архитектуры.

Права Ведущий архитектор

Вносить предложения по архитектуре, выбору технологий и инструментов, требующих утверждения.

Останавливать внедрение имеющих критические риски изменений до устранения архитектурных проблем.

Требовать от команд предоставления необходимой технической информации, метрик и доступа для оценки решений.

Участвовать в подборе инженерных ресурсов и выдвигать требования к компетенциям кандидатов.

Инициировать архитектурные эксперименты, PoC и бюджеты на технические исследования в рамках согласованной процедуры.

Критерии эффективности и ответственность Ведущий архитектор

Основные KPI: соответствие архитектуры бизнес‑целям, стабильность и масштабируемость систем, снижение технического долга, время восстановления при инцидентах, скорость доставки фич при сохранении качества.

Примеры целевых значений: Доля сервисов с документированными ADR ≥ 90%; Уровень удовлетворённости команд архитектурной поддержкой ≥ 4/5; Снижение технического долга (по оценке) ≥ 15% в год; MTTR критических инцидентов ≤ 1 час (цель зависит от SLA); Выполнение критичных архитектурных инициатив в согласованные сроки ≥ 90%.

Ведущий архитектор несёт ответственность за корректность и обоснованность архитектурных решений, влияние архитектуры на бизнес‑метрики и соблюдение стандартов безопасности и качества. За существенные просчёты применяются дисциплинарные меры и корректирующие планы.

