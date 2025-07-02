Должностная обязанность Ведущего инженер-конструктора

Общие положения:

Ведущий инженер-конструктор играет важную роль в разработке и проектировании технических решений и изделий. Ведущий инженер-конструктор отвечает за руководство командой инженеров-конструкторов, разработку конструкций и моделей, а также обеспечение высокого качества и соответствия требованиям проектов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области инженерии, машиностроения или аналогичной области.

— Обширный опыт работы в инженерии-конструировании и разработке технических решений.

— Знание проектирования и конструирования с использованием CAE и CAD систем.

— Умение руководить командой инженеров-конструкторов и организовывать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Руководство командой инженеров-конструкторов и координация работы проектов.

— Разработка конструкций и моделей с использованием CAE и CAD систем.

— Проведение анализа и оптимизация конструкций и технических решений.

— Составление технической документации и спецификаций.

— Контроль качества и соответствия требованиям в процессе разработки.

Отчетность:

Ведущий инженер-конструктор отчитывается перед руководством компании о прогрессе выполнения проектов, достижении целей и соблюдении требований.

Права:

Ведущий инженер-конструктор имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды инженеров-конструкторов.

— Принимать решения, касающиеся проектирования и конструирования технических решений.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в области инженерии-конструирования.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий инженер-конструктор несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды инженеров-конструкторов и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и соответствие требованиям разработанных конструкций, соблюдение сроков и бюджетов проектов.

