Должностная обязанность Ведущего инженера-технолога

Общие положения:

Ведущий инженер-технолог играет важную роль в оптимизации технических процессов и разработке новых технологий производства. Ведущий инженер-технолог отвечает за руководство и координацию работы команды инженеров-технологов, оптимизацию рабочих процессов и обеспечение высокого качества производства.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области инженерии, технологии или аналогичной области.

— Значительный опыт работы в области инженерии-технологии и оптимизации производства.

— Глубокое знание технических процессов и методов производства.

— Умение руководить командой инженеров-технологов и организовывать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Руководство командой инженеров-технологов и координация работы проектов.

— Оптимизация производственных процессов и разработка новых технологий.

— Проведение анализа и оптимизация рабочих процессов и методов производства.

— Внедрение новых технологий и обучение персонала их использованию.

— Контроль качества производства и соблюдения стандартов.

Отчетность:

Ведущий инженер-технолог отчитывается перед руководством компании о прогрессе работы, выполнении проектов и достижении целей.

Права:

Ведущий инженер-технолог имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды инженеров-технологов.

— Принимать решения, касающиеся проектов и внедрения новых технологий.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в области технологий производства.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий инженер-технолог несет ответственность за успешную оптимизацию производственных процессов, координацию работы команды инженеров-технологов и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают улучшение производственной эффективности, снижение издержек и повышение качества продукции.

