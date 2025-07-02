Должностные обязанности Ведущий инженер-технолог
Должностная обязанность Ведущего инженера-технолога
Общие положения:
Ведущий инженер-технолог играет важную роль в оптимизации технических процессов и разработке новых технологий производства. Ведущий инженер-технолог отвечает за руководство и координацию работы команды инженеров-технологов, оптимизацию рабочих процессов и обеспечение высокого качества производства.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области инженерии, технологии или аналогичной области.
— Значительный опыт работы в области инженерии-технологии и оптимизации производства.
— Глубокое знание технических процессов и методов производства.
— Умение руководить командой инженеров-технологов и организовывать работу проектов.
Должностные обязанности:
— Руководство командой инженеров-технологов и координация работы проектов.
— Оптимизация производственных процессов и разработка новых технологий.
— Проведение анализа и оптимизация рабочих процессов и методов производства.
— Внедрение новых технологий и обучение персонала их использованию.
— Контроль качества производства и соблюдения стандартов.
Отчетность:
Ведущий инженер-технолог отчитывается перед руководством компании о прогрессе работы, выполнении проектов и достижении целей.
Права:
Ведущий инженер-технолог имеет следующие права:
— Руководить и организовывать работу команды инженеров-технологов.
— Принимать решения, касающиеся проектов и внедрения новых технологий.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в области технологий производства.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ведущий инженер-технолог несет ответственность за успешную оптимизацию производственных процессов, координацию работы команды инженеров-технологов и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают улучшение производственной эффективности, снижение издержек и повышение качества продукции.
