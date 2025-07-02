Должностные обязанности Ведущего iOS разработчика

Должностная обязанность Ведущего iOS разработчика

Общие положения:

Ведущий iOS разработчик играет важную роль в разработке мобильных приложений для платформы iOS. Ведущий iOS разработчик отвечает за архитектуру, разработку и тестирование приложений, а также руководство командой разработчиков.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной области.
— Глубокие знания Swift или Objective-C и платформы iOS.
— Опыт работы в разработке мобильных приложений для iOS.
— Умение руководить командой разработчиков и координировать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Разработка архитектуры и функционала приложений для платформы iOS.
— Руководство и координация работы команды разработчиков.
— Участие в принятии технологических и архитектурных решений.
— Контроль качества и соблюдение стандартов разработки приложений для iOS.
— Тестирование, отладка и оптимизация приложений для обеспечения высокой производительности.

Отчетность:

Ведущий iOS разработчик отчитывается перед руководством компании о прогрессе разработки проектов, выполнении задач и достижении целей.

Права:

Ведущий iOS разработчик имеет следующие права:
— Руководить и организовывать работу команды разработчиков.
— Принимать решения, касающиеся архитектуры и технологий разработки для платформы iOS.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в разработке мобильных приложений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий iOS разработчик несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды разработчиков и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и функциональность разработанных приложений, своевременное выполнение задач и удовлетворение требований клиентской и пользовательской базы.

 

Для подбора опытного и эффективного Ведущего iOS разработчика рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессионального IT-персонала поможет найти подходящего специалиста для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить