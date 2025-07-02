Должностные обязанности Ведущего iOS разработчика
Общие положения:
Ведущий iOS разработчик играет важную роль в разработке мобильных приложений для платформы iOS. Ведущий iOS разработчик отвечает за архитектуру, разработку и тестирование приложений, а также руководство командой разработчиков.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной области.
— Глубокие знания Swift или Objective-C и платформы iOS.
— Опыт работы в разработке мобильных приложений для iOS.
— Умение руководить командой разработчиков и координировать работу проектов.
Должностные обязанности:
— Разработка архитектуры и функционала приложений для платформы iOS.
— Руководство и координация работы команды разработчиков.
— Участие в принятии технологических и архитектурных решений.
— Контроль качества и соблюдение стандартов разработки приложений для iOS.
— Тестирование, отладка и оптимизация приложений для обеспечения высокой производительности.
Отчетность:
Ведущий iOS разработчик отчитывается перед руководством компании о прогрессе разработки проектов, выполнении задач и достижении целей.
Права:
Ведущий iOS разработчик имеет следующие права:
— Руководить и организовывать работу команды разработчиков.
— Принимать решения, касающиеся архитектуры и технологий разработки для платформы iOS.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в разработке мобильных приложений.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ведущий iOS разработчик несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды разработчиков и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и функциональность разработанных приложений, своевременное выполнение задач и удовлетворение требований клиентской и пользовательской базы.
