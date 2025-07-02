Должностная обязанность Ведущего iOS разработчика

Общие положения:

Ведущий iOS разработчик играет важную роль в разработке мобильных приложений для платформы iOS. Ведущий iOS разработчик отвечает за архитектуру, разработку и тестирование приложений, а также руководство командой разработчиков.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной области.

— Глубокие знания Swift или Objective-C и платформы iOS.

— Опыт работы в разработке мобильных приложений для iOS.

— Умение руководить командой разработчиков и координировать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Разработка архитектуры и функционала приложений для платформы iOS.

— Руководство и координация работы команды разработчиков.

— Участие в принятии технологических и архитектурных решений.

— Контроль качества и соблюдение стандартов разработки приложений для iOS.

— Тестирование, отладка и оптимизация приложений для обеспечения высокой производительности.

Отчетность:

Ведущий iOS разработчик отчитывается перед руководством компании о прогрессе разработки проектов, выполнении задач и достижении целей.

Права:

Ведущий iOS разработчик имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды разработчиков.

— Принимать решения, касающиеся архитектуры и технологий разработки для платформы iOS.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в разработке мобильных приложений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий iOS разработчик несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды разработчиков и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и функциональность разработанных приложений, своевременное выполнение задач и удовлетворение требований клиентской и пользовательской базы.

