Должностная обязанность Ведущего конструктора

Общие положения:

Ведущий конструктор играет важную роль в разработке и проектировании технических решений и изделий. Ведущий конструктор отвечает за руководство командой конструкторов, разработку и оптимизацию конструкций, а также обеспечение высокого качества и соответствия требованиям проектов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области инженерии, машиностроения или аналогичной области.

— Значительный опыт работы в области конструкторско-технической разработки.

— Глубокое знание проектирования и конструирования с использованием CAD-систем.

— Умение руководить командой конструкторов и организовывать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Руководство командой конструкторов и координация работы по проектам.

— Разработка и оптимизация конструкций с использованием CAD-систем.

— Проведение анализа и оптимизация проектируемых конструкций.

— Создание и доработка технической документации и чертежей.

— Контроль качества и соответствия требованиям в процессе проектирования.

Отчетность:

Ведущий конструктор отчитывается перед руководством компании о прогрессе работы, достижении целей проектов и соблюдении требований.

Права:

Ведущий конструктор имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды конструкторов.

— Принимать решения, касающиеся проектирования и конструирования.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в области конструкторско-технической разработки.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий конструктор несет ответственность за успешную реализацию проектов, координацию работы команды конструкторов и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество и соответствие требованиям проектируемых конструкций, соблюдение сроков разработки и удовлетворение бизнес-потребностей.

Для подбора опытного и эффективного Ведущего конструктора рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных инженеров поможет найти подходящего специалиста для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».