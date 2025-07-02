Должностные обязанности Ведущий менеджер
Должностная обязанность Ведущего менеджера
Общие положения:
Ведущий менеджер играет важную роль в управлении бизнес-процессами и достижении целей компании. Ведущий менеджер отвечает за руководство и координацию работы команды менеджеров, разработку и реализацию стратегии управления.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области менеджмента, экономики или аналогичной области.
— Обширный опыт работы в управлении и руководстве командой.
— Знание принципов управления бизнес-процессами и стратегического планирования.
— Умение анализировать рынок и создавать эффективные стратегии продвижения.
Должностные обязанности:
— Руководство командой менеджеров и координация работы проектов.
— Разработка и реализация стратегии управления и достижения целей компании.
— Анализ рынка и разработка стратегических планов продвижения продуктов или услуг.
— Установление и контроль выполнения ключевых показателей эффективности.
— Управление отношениями с клиентами, партнерами и заинтересованными сторонами.
Отчетность:
Ведущий менеджер отчитывается перед руководством компании о прогрессе работы, достижении целей и результативности продвижения.
Права:
Ведущий менеджер имеет следующие права:
— Руководить и организовывать работу команды менеджеров.
— Принимать решения, касающиеся стратегии управления и продвижения.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в управлении бизнес-процессами.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ведущий менеджер несет ответственность за успешное управление проектами, достижение целей компании и высокую результативность. Критерии эффективности включают эффективность управления бизнес-процессами, достижение ключевых показателей и удовлетворенность клиентов и партнеров.
