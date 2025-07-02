Должностные обязанности Ведущий менеджер

Общие положения:

Ведущий менеджер играет важную роль в управлении бизнес-процессами и достижении целей компании. Ведущий менеджер отвечает за руководство и координацию работы команды менеджеров, разработку и реализацию стратегии управления.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области менеджмента, экономики или аналогичной области.
 — Обширный опыт работы в управлении и руководстве командой.
 — Знание принципов управления бизнес-процессами и стратегического планирования.
 — Умение анализировать рынок и создавать эффективные стратегии продвижения.

Должностные обязанности:

— Руководство командой менеджеров и координация работы проектов.
 — Разработка и реализация стратегии управления и достижения целей компании.
 — Анализ рынка и разработка стратегических планов продвижения продуктов или услуг.
 — Установление и контроль выполнения ключевых показателей эффективности.
 — Управление отношениями с клиентами, партнерами и заинтересованными сторонами.

Отчетность:

Ведущий менеджер отчитывается перед руководством компании о прогрессе работы, достижении целей и результативности продвижения.

Права:

Ведущий менеджер имеет следующие права:
 — Руководить и организовывать работу команды менеджеров.
 — Принимать решения, касающиеся стратегии управления и продвижения.
 — Предлагать улучшения и инновационные решения в управлении бизнес-процессами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий менеджер несет ответственность за успешное управление проектами, достижение целей компании и высокую результативность. Критерии эффективности включают эффективность управления бизнес-процессами, достижение ключевых показателей и удовлетворенность клиентов и партнеров.

 

