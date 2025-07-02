Должностная обязанность Ведущего менеджера по развитию

Общие положения:

Ведущий менеджер по развитию играет важную роль в управлении бизнес-развитием и стратегическим планированием компании. Ведущий менеджер по развитию отвечает за идентификацию новых возможностей для роста, разработку и реализацию стратегий развития, а также укрепление позиций компании на рынке.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области экономики, бизнес-администрирования или аналогичной области.

— Значительный опыт работы в области бизнес-развития и стратегического планирования.

— Глубокое понимание рынка и бизнес-процессов, умение анализировать тренды и оценивать возможности роста.

— Навыки управления проектами и коммуникации с ключевыми заинтересованными сторонами.

Должностные обязанности:

— Идентификация новых возможностей для роста компании и разработка стратегий развития.

— Анализ рынка, конкурентов и клиентов для определения потенциальных рыночных преимуществ.

— Участие в формулировании и реализации бизнес-планов, включая поиск и оценку новых бизнес-возможностей.

— Взаимодействие с отделами компании для поддержки процессов производства и маркетинга.

— Создание и оценка стратегических и финансовых моделей для принятия решений.

Отчетность:

Ведущий менеджер по развитию отчитывается перед руководством компании о результатах работы по развитию, представляет отчеты и презентации о стратегических планах.

Права:

Ведущий менеджер по развитию имеет следующие права:

— Принимать активное участие в процессе развития и формулировании стратегии компании.

— Взаимодействовать с другими отделами и заинтересованными сторонами для внедрения стратегии развития.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий менеджер по развитию несет ответственность за разработку и успешную реализацию стратегий развития, достижение показателей роста и укрепление позиций компании на рынке. Критерии эффективности включают уровень выполнения стратегических целей, финансовые показатели и инновационные решения.

