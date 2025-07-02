Должностные обязанности Ведущего менеджера по развитию

Должностная обязанность Ведущего менеджера по развитию

Общие положения:

Ведущий менеджер по развитию играет важную роль в управлении бизнес-развитием и стратегическим планированием компании. Ведущий менеджер по развитию отвечает за идентификацию новых возможностей для роста, разработку и реализацию стратегий развития, а также укрепление позиций компании на рынке.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области экономики, бизнес-администрирования или аналогичной области.
— Значительный опыт работы в области бизнес-развития и стратегического планирования.
— Глубокое понимание рынка и бизнес-процессов, умение анализировать тренды и оценивать возможности роста.
— Навыки управления проектами и коммуникации с ключевыми заинтересованными сторонами.

Должностные обязанности:

— Идентификация новых возможностей для роста компании и разработка стратегий развития.
— Анализ рынка, конкурентов и клиентов для определения потенциальных рыночных преимуществ.
— Участие в формулировании и реализации бизнес-планов, включая поиск и оценку новых бизнес-возможностей.
— Взаимодействие с отделами компании для поддержки процессов производства и маркетинга.
— Создание и оценка стратегических и финансовых моделей для принятия решений.

Отчетность:

Ведущий менеджер по развитию отчитывается перед руководством компании о результатах работы по развитию, представляет отчеты и презентации о стратегических планах.

Права:

Ведущий менеджер по развитию имеет следующие права:
— Принимать активное участие в процессе развития и формулировании стратегии компании.
— Взаимодействовать с другими отделами и заинтересованными сторонами для внедрения стратегии развития.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий менеджер по развитию несет ответственность за разработку и успешную реализацию стратегий развития, достижение показателей роста и укрепление позиций компании на рынке. Критерии эффективности включают уровень выполнения стратегических целей, финансовые показатели и инновационные решения.

 

Для подбора опытного и эффективного Ведущего менеджера по развитию рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе высококвалифицированных специалистов поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить