Должностная обязанность Ведущего программиста

Общие положения:

Ведущий программист играет важную роль в разработке программного обеспечения и руководстве командой программистов. Ведущий программист отвечает за высокое качество и эффективность программного кода, разработку решений, а также управление задачами и проектами.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области программирования, информационных технологий или аналогичной области.

— Значительный опыт работы в разработке программного обеспечения и руководстве командой программистов.

— Глубокие знания основных языков программирования и инструментов разработки.

— Умение анализировать требования, проектировать и оптимизировать программные решения.

Должностные обязанности:

— Разработка программного обеспечения и программных модулей с использованием соответствующих технологий и языков программирования.

— Руководство командой программистов, назначение задач и координация работы.

— Анализ требований клиентов и разработка эффективных программных решений.

— Тестирование программного кода на соответствие требованиям и исправление выявленных ошибок.

— Документирование разработанного программного кода и участие в процессе сопровождения программного обеспечения.

Отчетность:

Ведущий программист отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, представляет отчеты о выполненных задачах и статусе проектов.

Права:

Ведущий программист имеет следующие права:

— Решать технические вопросы разработки программного обеспечения и принимать решения в рамках своих полномочий.

— Назначать задачи подчиненным программистам и организовывать работу команды.

— Принимать участие в выборе технологий и инструментов разработки.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий программист несет ответственность за качество разработанного программного кода, соблюдение сроков выполнения задач и достижение целей проектов. Критерии эффективности включают стабильность и производительность программного обеспечения, уровень доверия клиентов и удовлетворенность команды программистов.

Для подбора опытного и эффективного Ведущего программиста рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных программистов поможет найти подходящего специалиста в IT для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».