Должностные обязанности Ведущего программиста
Должностная обязанность Ведущего программиста
Общие положения:
Ведущий программист играет важную роль в разработке программного обеспечения и руководстве командой программистов. Ведущий программист отвечает за высокое качество и эффективность программного кода, разработку решений, а также управление задачами и проектами.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области программирования, информационных технологий или аналогичной области.
— Значительный опыт работы в разработке программного обеспечения и руководстве командой программистов.
— Глубокие знания основных языков программирования и инструментов разработки.
— Умение анализировать требования, проектировать и оптимизировать программные решения.
Должностные обязанности:
— Разработка программного обеспечения и программных модулей с использованием соответствующих технологий и языков программирования.
— Руководство командой программистов, назначение задач и координация работы.
— Анализ требований клиентов и разработка эффективных программных решений.
— Тестирование программного кода на соответствие требованиям и исправление выявленных ошибок.
— Документирование разработанного программного кода и участие в процессе сопровождения программного обеспечения.
Отчетность:
Ведущий программист отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, представляет отчеты о выполненных задачах и статусе проектов.
Права:
Ведущий программист имеет следующие права:
— Решать технические вопросы разработки программного обеспечения и принимать решения в рамках своих полномочий.
— Назначать задачи подчиненным программистам и организовывать работу команды.
— Принимать участие в выборе технологий и инструментов разработки.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ведущий программист несет ответственность за качество разработанного программного кода, соблюдение сроков выполнения задач и достижение целей проектов. Критерии эффективности включают стабильность и производительность программного обеспечения, уровень доверия клиентов и удовлетворенность команды программистов.
Для подбора опытного и эффективного Ведущего программиста рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных программистов поможет найти подходящего специалиста в IT для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».