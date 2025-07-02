Должностная обязанность Ведущего программиста 1С

Общие положения:

Ведущий программист 1С играет важную роль в разработке и поддержке программных решений на платформе 1С:Предприятие. Ведущий программист 1С отвечает за анализ требований, разработку и оптимизацию программного кода, а также руководство командой программистов 1С.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области информационных технологий или аналогичной области.

— Значительный опыт работы с платформой 1С:Предприятие и разработкой на языке 1С:Script.

— Глубокие знания специфики работы с информационными системами на базе 1С.

— Умение анализировать требования и разрабатывать эффективные программные решения.

Должностные обязанности:

— Разработка программных решений на платформе 1С:Предприятие с использованием языка 1С:Script.

— Руководство командой программистов 1С, назначение задач и координация работы.

— Анализ требований клиентов и разработка эффективных программных решений.

— Оптимизация программного кода и процессов работы с системой 1С.

— Тестирование программного кода и исправление выявленных ошибок.

Отчетность:

Ведущий программист 1С отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, представляет отчеты о выполненных задачах и статусе проектов.

Права:

Ведущий программист 1С имеет следующие права:

— Решать технические вопросы разработки программного кода на платформе 1С:Предприятие.

— Назначать задачи подчиненным программистам и организовывать работу команды.

— Участвовать в выборе методов разработки и оптимизации системы 1С.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий программист 1С несет ответственность за качество разработанного программного кода, соблюдение сроков выполнения задач и достижение целей проектов. Критерии эффективности включают стабильность и производительность программной системы, уровень доверия клиентов и удовлетворенность команды программистов.

