Должностные обязанности Ведущего программиста (Lead Developer)

Должностная обязанность Ведущего программиста (Lead Developer)

Общие положения:

Ведущий программист (Lead Developer) играет ключевую роль в разработке программного обеспечения и руководстве командой разработчиков. Ведущий программист отвечает за реализацию и сопровождение программных проектов, а также координацию работы команды разработчиков.

Квалификационные требования:

— Образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной области.
— Обширный опыт работы в разработке программного обеспечения и управлении проектами.
— Глубокие знания в сфере программирования, архитектуры и методологий разработки ПО.
— Профессиональное владение языками программирования и технологиями разработки.
— Умение руководить командой разработчиков и координировать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Участие в проектировании и разработке программного обеспечения.
— Руководство и координация работы команды разработчиков.
— Определение требований к программному обеспечению и разработка архитектуры продукта.
— Управление процессом разработки, включая планирование, оценку и контроль выполнения задач.
— Оценка и оптимизация производительности, качества и безопасности программного обеспечения.

Отчетность:

Ведущий программист отчитывается перед руководством компании о ходе разработки проектов, прогрессе выполнения задач и достижении целей.

Права:

Ведущий программист имеет следующие права:
— Планировать и организовывать работу команды разработчиков.
— Принимать решения, касающиеся архитектуры и технологий разработки ПО.
— Предлагать улучшения и инновационные решения в разработке программных проектов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий программист несет ответственность за успешную реализацию программных проектов, координацию работы команды разработчиков и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество программного продукта, своевременную реализацию проектов и удовлетворение требований заказчиков.

 

