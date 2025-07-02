Должностная обязанность Ведущего специалиста

Общие положения:

Ведущий специалист играет важную роль в решении сложных задач и предоставлении экспертной поддержки в своей области. Ведущий специалист отвечает за выполнение высококвалифицированных задач, руководство командой специалистов и обеспечение высокого уровня профессионализма.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области, соответствующей специализации.

— Значительный опыт работы в своей области, демонстрирующий высокий уровень профессионализма и экспертизы.

— Глубокие знания и понимание последних тенденций и разработок в своей области.

— Умение руководить и координировать работу команды специалистов.

Должностные обязанности:

— Выполнение сложных задач и проектов в своей области специализации.

— Руководство командой специалистов и обеспечение высокого уровня качества работы.

— Предоставление экспертной консультации и поддержки в своей области знаний.

— Анализ требований и реализация инновационных решений в своей области.

— Участие в разработке стратегии и планов развития в своей области специализации.

Отчетность:

Ведущий специалист отчитывается перед руководством компании о выполнении высококвалифицированных задач и отчете о выполненных проектах.

Права:

Ведущий специалист имеет следующие права:

— Решать сложные задачи и принимать решения в своей области специализации.

— Руководить и организовывать работу команды специалистов.

— Принимать участие в процессе разработки стратегии и планов развития в своей области.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий специалист несет ответственность за успешное выполнение сложных задач, качество работы команды специалистов и предоставление высококвалифицированной поддержки в своей области. Критерии эффективности включают продуктивность работы, достижение поставленных целей и уровень удовлетворенности клиентов и команды.

