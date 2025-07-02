Должностные обязанности Ведущего специалиста
Должностная обязанность Ведущего специалиста
Общие положения:
Ведущий специалист играет важную роль в решении сложных задач и предоставлении экспертной поддержки в своей области. Ведущий специалист отвечает за выполнение высококвалифицированных задач, руководство командой специалистов и обеспечение высокого уровня профессионализма.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области, соответствующей специализации.
— Значительный опыт работы в своей области, демонстрирующий высокий уровень профессионализма и экспертизы.
— Глубокие знания и понимание последних тенденций и разработок в своей области.
— Умение руководить и координировать работу команды специалистов.
Должностные обязанности:
— Выполнение сложных задач и проектов в своей области специализации.
— Руководство командой специалистов и обеспечение высокого уровня качества работы.
— Предоставление экспертной консультации и поддержки в своей области знаний.
— Анализ требований и реализация инновационных решений в своей области.
— Участие в разработке стратегии и планов развития в своей области специализации.
Отчетность:
Ведущий специалист отчитывается перед руководством компании о выполнении высококвалифицированных задач и отчете о выполненных проектах.
Права:
Ведущий специалист имеет следующие права:
— Решать сложные задачи и принимать решения в своей области специализации.
— Руководить и организовывать работу команды специалистов.
— Принимать участие в процессе разработки стратегии и планов развития в своей области.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Ведущий специалист несет ответственность за успешное выполнение сложных задач, качество работы команды специалистов и предоставление высококвалифицированной поддержки в своей области. Критерии эффективности включают продуктивность работы, достижение поставленных целей и уровень удовлетворенности клиентов и команды.
