Должностная обязанность Ведущего UI/UX дизайнера

Общие положения:

Ведущий UI/UX дизайнер играет важную роль в создании пользовательского интерфейса и пользовательского опыта для веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых продуктов. Ведущий UI/UX дизайнер отвечает за разработку дизайн-концепции, проведение исследований пользовательских потребностей и руководство командой дизайнеров.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области дизайна, графического дизайна или аналогичной области.

— Обширный опыт работы в UI/UX дизайне и создании дизайн-концепций.

— Профессиональное владение инструментами дизайна и прототипирования.

— Умение руководить командой дизайнеров и координировать работу проектов.

Должностные обязанности:

— Разработка дизайн-концепции и пользовательского интерфейса для веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых продуктов.

— Руководство и координация работы команды дизайнеров.

— Проведение исследования пользовательских потребностей и требований.

— Создание прототипов и тестирование пользовательского опыта.

— Контроль качества и соблюдение стандартов в UI/UX дизайне.

Отчетность:

Ведущий UI/UX дизайнер отчитывается перед руководством компании о прогрессе разработки проектов, выполнении задач и достижении целей.

Права:

Ведущий UI/UX дизайнер имеет следующие права:

— Руководить и организовывать работу команды дизайнеров.

— Принимать решения, касающиеся дизайн-концепций и пользовательского опыта.

— Предлагать улучшения и инновационные решения в UI/UX дизайне.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий UI/UX дизайнер несет ответственность за успешную реализацию дизайн-проектов, координацию работы команды дизайнеров и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают качество дизайн-концепции, эффективность пользовательского интерфейса и удовлетворение требований клиентов и пользователей.

