Должностные обязанности Водитель
Должностная обязанность Водителя
Общие положения:
Водитель играет важную роль в доставке грузов или перевозке пассажиров, обеспечивая безопасность и комфорт при переездах и путешествиях. Водитель отвечает за правильное использование транспортного средства, соблюдение правил дорожного движения и своевременную доставку.
Квалификационные требования:
— Водительские права соответствующей категории.
— Знание и соблюдение правил дорожного движения.
— Безаварийный стаж вождения.
— Опыт работы водителем в соответствующей области.
Должностные обязанности:
— Безопасное управление транспортным средством и соблюдение правил дорожного движения.
— Перевозка грузов или пассажиров в соответствии с графиком и требованиями компании.
— Подготовка транспортного средства к работе и его техническое обслуживание.
— Своевременная доставка грузов или пассажиров в заданные места.
— Сохранение и учет документов, связанных с перевозкой (например, накладных, путевых листов и т.д.).
Отчетность:
Водитель отчитывается перед непосредственным руководителем или диспетчером о выполненных перевозках, представляет необходимые документы и отчеты.
Права:
Водитель имеет следующие права:
— Пользоваться комфортными условиями работы, предоставленными компанией (если применимо).
— Распоряжаться транспортным средством в соответствии с заданиями и правилами компании (если применимо).
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Водитель несет ответственность за безопасность груза или пассажиров, соблюдение правил дорожного движения и своевременную доставку. Критерии эффективности включают безаварийную работу, своевременность и надлежащее использование транспортного средства, а также высокий уровень клиентской удовлетворенности.
