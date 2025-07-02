Должностная обязанность Водителя

Общие положения:

Водитель играет важную роль в доставке грузов или перевозке пассажиров, обеспечивая безопасность и комфорт при переездах и путешествиях. Водитель отвечает за правильное использование транспортного средства, соблюдение правил дорожного движения и своевременную доставку.

Квалификационные требования:

— Водительские права соответствующей категории.

— Знание и соблюдение правил дорожного движения.

— Безаварийный стаж вождения.

— Опыт работы водителем в соответствующей области.

Должностные обязанности:

— Безопасное управление транспортным средством и соблюдение правил дорожного движения.

— Перевозка грузов или пассажиров в соответствии с графиком и требованиями компании.

— Подготовка транспортного средства к работе и его техническое обслуживание.

— Своевременная доставка грузов или пассажиров в заданные места.

— Сохранение и учет документов, связанных с перевозкой (например, накладных, путевых листов и т.д.).

Отчетность:

Водитель отчитывается перед непосредственным руководителем или диспетчером о выполненных перевозках, представляет необходимые документы и отчеты.

Права:

Водитель имеет следующие права:

— Пользоваться комфортными условиями работы, предоставленными компанией (если применимо).

— Распоряжаться транспортным средством в соответствии с заданиями и правилами компании (если применимо).

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Водитель несет ответственность за безопасность груза или пассажиров, соблюдение правил дорожного движения и своевременную доставку. Критерии эффективности включают безаварийную работу, своевременность и надлежащее использование транспортного средства, а также высокий уровень клиентской удовлетворенности.

