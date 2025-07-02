Должностные обязанности Водитель-экспедитор
Общие положения
Водитель‑экспедитор — специалист, объединяющий функции водителя и экспедитора: обеспечивает безопасную и своевременную доставку грузов, выполнение экспедиторских операций, оформление сопроводительных документов и взаимодействие с клиентами, складами и таможенными органами при международных перевозках. Водитель‑экспедитор действует в соответствии с регламентами компании, требованиями заказчика и действующим законодательством.
Квалификационные требования
- Наличие водительского удостоверения соответствующей категории (C/CE для грузоперевозок).
- Опыт работы в качестве водителя и/или экспедитора от 1–3 лет (рекомендуется 2+ года для международных рейсов).
- Знание правил погрузки/крепления грузов, основ складской логистики и техники безопасности.
- Навыки оформления сопроводительных документов: ТТН, CMR, счёт‑фактура, товарно‑транспортные накладные.
- Умение пользоваться GPS‑навигаторами, трекинг‑сервисами и базовыми TMS/ERP‑инструментами.
- Медицинский допуск к вождению и при необходимости — разрешение на международные рейсы.
- Коммуникационные навыки и внимательность к деталям; знание иностранного языка — преимущество.
Должностные обязанности
- Управление транспортным средством с соблюдением ПДД и корпоративных стандартов безопасности.
- Осуществление экспедирования: приём груза, контроль погрузочно‑разгрузочных работ, правильная укладка и крепление груза.
- Оформление и передача сопроводительной документации: товарно‑транспортных накладных, CMR, сопроводительных списков, актов приёма‑передачи.
- Контроль сохранности груза в пути, оперативное решение вопросов по повреждениям или недостаче, документирование инцидентов.
- Взаимодействие с отправителем, получателем, складом, диспетчером и при необходимости таможенными службами.
- Ведение путевых листов, отчётов по маршруту и показаний тахографа/трекера.
- Информирование диспетчера и клиента о статусе рейса и задержках, выполнение дополнительных поручений заказчика в рамках инструкции.
- Соблюдение правил хранения и перевозки специализированных грузов (опасных, скоропортящихся и т.п.), если требуется.
Отчетность
Водитель‑экспедитор предоставляет непосредственному руководителю или диспетчеру:
- путевые листы и отчёты о рейсе;
- копии ТТН/CMR и других сопроводительных документов;
- акты о приёме‑передаче груза и акты о повреждениях (при необходимости);
- сведения о расходах, связанных с рейсом (топливо, платные дороги, парковки).
Права
- Получать полную и своевременную информацию о заказе, маршруте и сопроводительных документах.
- Требовать от работодателя обеспечения исправного транспорта, необходимого оборудования и условий для выполнения задания.
- Принимать решения в интересах безопасности груза и участников перевозки в пределах своих полномочий.
- Запрашивать помощь и консультацию диспетчера или логиста при спорных или внештатных ситуациях.
Критерии эффективности и ответственность
- Критерии эффективности: безаварийность, точное соблюдение сроков доставки, корректность оформления документов, сохранность груза и высокий уровень удовлетворённости клиентов.
- Водитель‑экспедитор несёт ответственность за сохранность и комплектность груза, надлежащее оформление сопроводительных документов, соблюдение ПДД и корпоративных регламентов. За нарушение требований применяются дисциплинарные, материальные или другие предусмотренные законом меры.
Открытые вакансии
Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании