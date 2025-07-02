Общие положения:

Врач косметолог играет важную роль в обеспечении эстетического и функционального состояния кожи и тела пациентов. Врач косметолог отвечает за качественный и безопасный проведение косметологических процедур и консультирование пациентов относительно ухода за кожей.

Квалификационные требования:

— Образование и диплом в области медицины, специализация в косметологии.

— Лицензия или сертификат на право практики врача косметолога.

— Знание и понимание методов и процедур косметологии.

— Навыки работы с косметологическими приборами и инструментами.

Должностные обязанности:

— Проведение консультаций с пациентами и оценка состояния их кожи.

— Разработка индивидуальных программ лечения и процедур для пациентов.

— Выполнение различных косметологических процедур, включая инъекционные и аппаратные методы.

— Оценка результатов проведенных процедур и корректировка программ лечения при необходимости.

— Соблюдение всех правил и норм, касающихся санитарии и протоколов безопасности.

Отчетность:

Врач косметолог отчитывается перед руководством о проведенных консультациях, выполненных процедурах и достигнутых результатах.

Права:

Врач косметолог имеет следующие права:

— Проводить консультации с пациентами и рекомендовать им необходимые процедуры.

— Планировать лечение и назначать требуемые процедуры.

— Работать с современными косметологическими приборами и инструментами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Врач косметолог несет ответственность за безопасность и качество проведенных процедур, достижение пациентами желаемых результатов и обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов. Критерии эффективности включают безопасность проведения процедур, качество работы и уровень доверия со стороны пациентов.

