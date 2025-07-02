Должностные обязанности Врач косметолог

Общие положения:

Врач косметолог играет важную роль в обеспечении эстетического и функционального состояния кожи и тела пациентов. Врач косметолог отвечает за качественный и безопасный проведение косметологических процедур и консультирование пациентов относительно ухода за кожей.

Квалификационные требования:

— Образование и диплом в области медицины, специализация в косметологии.
— Лицензия или сертификат на право практики врача косметолога.
— Знание и понимание методов и процедур косметологии.
— Навыки работы с косметологическими приборами и инструментами.

Должностные обязанности:

— Проведение консультаций с пациентами и оценка состояния их кожи.
— Разработка индивидуальных программ лечения и процедур для пациентов.
— Выполнение различных косметологических процедур, включая инъекционные и аппаратные методы.
— Оценка результатов проведенных процедур и корректировка программ лечения при необходимости.
— Соблюдение всех правил и норм, касающихся санитарии и протоколов безопасности.

Отчетность:

Врач косметолог отчитывается перед руководством о проведенных консультациях, выполненных процедурах и достигнутых результатах.

Права:

Врач косметолог имеет следующие права:
— Проводить консультации с пациентами и рекомендовать им необходимые процедуры.
— Планировать лечение и назначать требуемые процедуры.
— Работать с современными косметологическими приборами и инструментами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Врач косметолог несет ответственность за безопасность и качество проведенных процедур, достижение пациентами желаемых результатов и обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов. Критерии эффективности включают безопасность проведения процедур, качество работы и уровень доверия со стороны пациентов.

 

Для подбора опытного и эффективного Врача косметолога рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе высококвалифицированных специалистов поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить