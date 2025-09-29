Должностные обязанности UX/UI-дизайнер

Общие положения UX/UI‑дизайнер

UX/UI‑дизайнер — специалист, отвечающий за проектирование удобных и визуально привлекательных пользовательских интерфейсов веб‑ и мобильных приложений. Обеспечивает исследование пользователей, создание прототипов, визуального дизайна и взаимодействия (interaction design), формирование дизайн‑систем и сопровождение релизов совместно с продуктовой, разработческой и маркетинговой командами. Действует в рамках продуктовой стратегии, внутренних стандартов дизайна и требований по доступности (accessibility) и UX‑метрикам.

Квалификационные требования UX/UI‑дизайнер

  • Высшее образование в области дизайна, HCI, графического дизайна, прикладной информатики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы UX/UI‑дизайнером от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Практическое владение инструментами: Figma (обязательно), Sketch, Adobe XD, Zeplin — для создания прототипов и макетов.
  • Навыки прототипирования: интерактивные прототипы, wireframes, user flows, каркасные сценарии.
  • Понимание UX‑исследований: проведение интервью, юзабилити‑тестов, A/B‑тестирования, аналитика пользовательского поведения (Hotjar, FullStory, Amplitude, GA).
  • Знание принципов визуального дизайна: типографика, цветовые схемы, иконография, дизайн‑системы и компоненты.
  • Базовое понимание фронтенд‑технологий: HTML/CSS, принципы адаптивной и мобильной вёрстки, ограничения платформ (iOS/Android) — преимущество.
  • Опыт работы с дизайн‑системами, компонентными библиотеками и документацией для разработчиков.
  • Навыки работы с продуктовой и аналитической командой, умение формулировать гипотезы и метрики успеха.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и работы с международной командой.
  • Личностные качества: эмпатия, аналитическое мышление, системное видение, коммуникативность, внимание к деталям.

Должностные обязанности UX/UI‑дизайнер

  • Проведение пользовательских исследований: интервью, опросы, анализ поведения и сценариев применения.
  • Формирование требований к UX: создание user stories, user flows, customer journey maps.
  • Разработка wireframes и интерактивных прототипов для веб и мобильных платформ.
  • Создание визуального дизайна интерфейсов: макеты экранов, иконки, наборы элементов управления, микровзаимодействия.
  • Разработка и поддержка дизайн‑системы: компоненты, токены, документация, гайдлайны по использованию.
  • Проведение юзабилити‑тестирования и аналитика результатов, выработка рекомендаций по улучшению конверсии и вовлечённости.
  • Совместная работа с продукт‑менеджерами, разработчиками и QA: передачa дизайна, контроль реализации, адаптация решений в процессе разработки.
  • Участие в формировании гипотез, настройке A/B‑тестов, оценке метрик (CTR, CVR, retention, NPS).
  • Обеспечение доступности интерфейсов (WCAG), оптимизация UX для разных устройств и сценариев.
  • Документирование дизайн‑решений, подготовка спецификаций и экспорт ассетов для разработки.
  • Менторство и обучение младших дизайнеров, участие в код‑ревью интерфейсов и дизайн‑ревью продукта.

Отчетность UX/UI‑дизайнер

UX/UI‑дизайнер подотчётен руководителю дизайна/продукта (Head of Design / Product Lead) и предоставляет:

  • отчёты по результатам исследований и юзабилити‑тестов;
  • прототипы, макеты и спецификации для релизов;
  • метрики экспериментов и A/B‑тестов с выводами и рекомендациями;
  • документацию по дизайн‑системе и changelog изменений;
  • статус‑отчёты по задачам и прогрессу в спринтах.

Права UX/UI‑дизайнер

  • Запрашивать у продуктовых и аналитических команд данные и метрики поведения пользователей, необходимые для UX‑исследований.
  • Вносить предложения по приоритетам фич и улучшениям интерфейсов на основе данных и тестов.
  • Останавливать внедрение визуальных/интерактивных решений при выявлении критических UX‑проблем или несоответствия стандартам доступности.
  • Участвовать в выборе инструментов дизайна, аналитики и процессов разработки продукта.
  • Настраивать процесс передачи макетов и спецификаций в разработку, требовать соблюдения дизайн‑гайдов при реализации.

Критерии эффективности и ответственность UX/UI‑дизайнер

  • Основные KPI: улучшение ключевых метрик продукта (конверсия, удержание, время на задаче), удовлетворённость пользователей (NPS/usability score), скорость доставки дизайн‑решений, поддержание единообразия интерфейсов через дизайн‑систему.
  • Примеры целевых значений:
    • Увеличение CVR по ключевому funnel на ≥ 5–15% после релиза;
    • Снижение времени выполнения ключевой задачи пользователем на ≥ 20%;
    • Уровень удовлетворённости по результатам юзабилити‑тестов ≥ 4/5;
    • Поддержка покрытия компонентов дизайн‑системой ≥ 80% UI‑экранов.
  • UX/UI‑дизайнер несёт ответственность за качество UX‑решений, корректность макетов и спецификаций, соответствие стандартам доступности и консистентность визуального языка. За нарушение сроков и стандартов применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

