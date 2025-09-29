Общие положения UX/UI‑дизайнер

UX/UI‑дизайнер — специалист, отвечающий за проектирование удобных и визуально привлекательных пользовательских интерфейсов веб‑ и мобильных приложений. Обеспечивает исследование пользователей, создание прототипов, визуального дизайна и взаимодействия (interaction design), формирование дизайн‑систем и сопровождение релизов совместно с продуктовой, разработческой и маркетинговой командами. Действует в рамках продуктовой стратегии, внутренних стандартов дизайна и требований по доступности (accessibility) и UX‑метрикам.

Квалификационные требования UX/UI‑дизайнер

Высшее образование в области дизайна, HCI, графического дизайна, прикладной информатики или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы UX/UI‑дизайнером от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Практическое владение инструментами: Figma (обязательно), Sketch, Adobe XD, Zeplin — для создания прототипов и макетов.

Навыки прототипирования: интерактивные прототипы, wireframes, user flows, каркасные сценарии.

Понимание UX‑исследований: проведение интервью, юзабилити‑тестов, A/B‑тестирования, аналитика пользовательского поведения (Hotjar, FullStory, Amplitude, GA).

Знание принципов визуального дизайна: типографика, цветовые схемы, иконография, дизайн‑системы и компоненты.

Базовое понимание фронтенд‑технологий: HTML/CSS, принципы адаптивной и мобильной вёрстки, ограничения платформ (iOS/Android) — преимущество.

Опыт работы с дизайн‑системами, компонентными библиотеками и документацией для разработчиков.

Навыки работы с продуктовой и аналитической командой, умение формулировать гипотезы и метрики успеха.

Английский — технический уровень для чтения документации и работы с международной командой.

Личностные качества: эмпатия, аналитическое мышление, системное видение, коммуникативность, внимание к деталям.

Должностные обязанности UX/UI‑дизайнер

Проведение пользовательских исследований: интервью, опросы, анализ поведения и сценариев применения.

Формирование требований к UX: создание user stories, user flows, customer journey maps.

Разработка wireframes и интерактивных прототипов для веб и мобильных платформ.

Создание визуального дизайна интерфейсов: макеты экранов, иконки, наборы элементов управления, микровзаимодействия.

Разработка и поддержка дизайн‑системы: компоненты, токены, документация, гайдлайны по использованию.

Проведение юзабилити‑тестирования и аналитика результатов, выработка рекомендаций по улучшению конверсии и вовлечённости.

Совместная работа с продукт‑менеджерами, разработчиками и QA: передачa дизайна, контроль реализации, адаптация решений в процессе разработки.

Участие в формировании гипотез, настройке A/B‑тестов, оценке метрик (CTR, CVR, retention, NPS).

Обеспечение доступности интерфейсов (WCAG), оптимизация UX для разных устройств и сценариев.

Документирование дизайн‑решений, подготовка спецификаций и экспорт ассетов для разработки.

Менторство и обучение младших дизайнеров, участие в код‑ревью интерфейсов и дизайн‑ревью продукта.

Отчетность UX/UI‑дизайнер

UX/UI‑дизайнер подотчётен руководителю дизайна/продукта (Head of Design / Product Lead) и предоставляет:

отчёты по результатам исследований и юзабилити‑тестов;

прототипы, макеты и спецификации для релизов;

метрики экспериментов и A/B‑тестов с выводами и рекомендациями;

документацию по дизайн‑системе и changelog изменений;

статус‑отчёты по задачам и прогрессу в спринтах.

Права UX/UI‑дизайнер

Запрашивать у продуктовых и аналитических команд данные и метрики поведения пользователей, необходимые для UX‑исследований.

Вносить предложения по приоритетам фич и улучшениям интерфейсов на основе данных и тестов.

Останавливать внедрение визуальных/интерактивных решений при выявлении критических UX‑проблем или несоответствия стандартам доступности.

Участвовать в выборе инструментов дизайна, аналитики и процессов разработки продукта.

Настраивать процесс передачи макетов и спецификаций в разработку, требовать соблюдения дизайн‑гайдов при реализации.

Критерии эффективности и ответственность UX/UI‑дизайнер

Основные KPI: улучшение ключевых метрик продукта (конверсия, удержание, время на задаче), удовлетворённость пользователей (NPS/usability score), скорость доставки дизайн‑решений, поддержание единообразия интерфейсов через дизайн‑систему.

Примеры целевых значений: Увеличение CVR по ключевому funnel на ≥ 5–15% после релиза; Снижение времени выполнения ключевой задачи пользователем на ≥ 20%; Уровень удовлетворённости по результатам юзабилити‑тестов ≥ 4/5; Поддержка покрытия компонентов дизайн‑системой ≥ 80% UI‑экранов.

UX/UI‑дизайнер несёт ответственность за качество UX‑решений, корректность макетов и спецификаций, соответствие стандартам доступности и консистентность визуального языка. За нарушение сроков и стандартов применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

