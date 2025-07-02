Должностная инструкция Юрисконсульта

Юрисконсульт отвечает за предоставление юридических консультаций, оценку рисков, разработку и анализ договоров, обеспечение юридической поддержки бизнес-процессов.

Юрисконсульт должен вести учет своей работы, включая отчеты о проведенных консультациях, подготовленных документах и участии в юридических процессах.

Юрисконсульт имеет право на представление интересов компании в юридических инстанциях, принятие решений по юридическим вопросам и участие в разработке юридической политики компании.

Эффективность работы юрисконсульта оценивается по качеству предоставленных консультаций, корректности разработанных документов, а также успешности представления интересов компании в юридических процессах.

