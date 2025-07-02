Общие положения Юриста НФО

Юрист НФО — специалист юридической службы негосударственной финансовой организации (НФО), отвечающий за правовое сопровождение деятельности, обеспечение соответствия требованиям регуляторов, подготовку и сопровождение договоров, управление рисками правового характера и взаимодействие с контролирующими органами. Действует в рамках внутренних политик НФО, законодательства РФ и международных требований (при наличии трансграничной деятельности), а также в соответствии с поручениями руководства и нормами корпоративного управления.

Квалификационные требования Юриста НФО

Высшее юридическое образование; наличие специализированных курсов по банковскому/финансовому праву и комплаенсу — преимущество.

Опыт работы в финансовой или кредитной организации, НФО, банке или юридической фирме от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Глубокие знания нормативно‑правовой базы: ГК РФ, законодательство о кредитных потребительских кооперативах, законы о противодействии легализации доходов, требования регуляторов (ЦБ РФ и пр.).

Практические навыки договорной работы (кредитные, агентские, сервисные, ИТ‑контракты), ведения претензионно‑исковой работы и сопровождения судебных процессов.

Опыт сопровождения лицензирования, взаимодействия с контролирующими органами, подготовки отчетности по требованиям регуляторов.

Знание AML/KYC процедур, политики по борьбе с мошенничеством и санкционного комплаенса.

Навыки оценки юридических рисков, подготовки внутренних регламентов, политик и процедур.

Владение офисными системами, электронным документооборотом (ЭДО), системами автоматизации юридического департамента.

Коммуникативные навыки, аналитическое мышление, аккуратность, умение работать с конфиденциальной информацией.

Английский язык — преимущество для работы с международными контрагентами и документацией.

Должностные обязанности Юриста НФО

Правовое сопровождение деятельности НФО: анализ применимого законодательства, мониторинг изменений и рекомендаций регуляторов.

Подготовка, согласование и ведение договорной документации: кредитные договоры, договоры об оказании услуг, агентские и аутсорсинговые соглашения, NDA.

Подготовка правовых заключений и оценка рисков для бизнес‑инициатив и новых продуктов.

Сопровождение процедур лицензирования и взаимодействие с ЦБ РФ и иными контролирующими органами.

Разработка и внедрение внутренних регламентов, политик (включая AML/KYC, санкционные проверки, политику в отношении конфликтов интересов).

Участие в реализации комплаенс‑программ: контроль соблюдения процедур, обучение персонала, участие в расследованиях инцидентов.

Ведение претензионной работы и представление интересов организации в судах и арбитражах; взаимодействие со сторонними юридическими подрядчиками.

Подготовка документации для внутренних и внешних проверок, участие в аудитах.

Контроль соблюдения требований по хранению и защите персональных данных и конфиденциальной информации.

Ведение реестров договоров, сроков исполнения обязательств, обязательной отчетности и законодательных сроков.

Консультирование бизнес‑подразделений по правовым вопросам и сопровождение сделок.

Отчетность Юриста НФО

Юрист подотчётен руководителю юридической службы / генеральному директору и предоставляет:

регулярные отчёты о статусе ключевых договоров, судебных дел и претензий;

отчёты о мониторинге нормативных изменений и их влиянии на бизнес;

акты и заключения по правовым оценкам проектов и рисков;

документы и ответы для регуляторов в сроки, установленные законом;

сводки по результатам внутренних расследований и инцидентов комплаенса.

Права Юриста НФО

Запрашивать у любых подразделений НФО документы и информацию, необходимые для правового анализа и подготовки ответов регуляторам.

Приостанавливать или рекомендовать приостановку внутренних операций/процессов при выявлении существенных правовых рисков до их урегулирования.

Инициировать внутренние проверки, аудиты и дисциплинарные процедуры в рамках своей компетенции.

Привлекать внешних юридических консультантов и экспертов с соблюдением процедур закупок и бюджета.

Вносить предложения по совершенствованию внутренних регламентов, комплаенс‑политик и шаблонов договоров.

Представлять интересы организации перед контрагентами и органами власти в пределах делегованных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Юриста НФО

Основные KPI: своевременное реагирование на запросы регуляторов, снижение юридических рисков, качество договорной документации, эффективность претензионно‑исковой работы, соответствие комплаенс‑процедурам.

Примеры целевых значений: Своевременность ответов регулятору — 100% в установленные сроки; Доля договоров, прошедших юридическую проверку без доработок — ≥ 90%; Количество проигранных судебных дел (критичных) — 0; Уровень соответствия AML/KYC проверкам — 100% по внутренним аудитам.

Юрист несёт ответственность за достоверность правовых заключений, своевременность подготовки документов для регуляторов, соблюдение требований по защите персональных данных и корректность оформления договоров. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними правилами и законодательством.

