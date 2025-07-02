Должностные обязанности Юрист НФО

Общие положения Юриста НФО

Юрист НФО — специалист юридической службы негосударственной финансовой организации (НФО), отвечающий за правовое сопровождение деятельности, обеспечение соответствия требованиям регуляторов, подготовку и сопровождение договоров, управление рисками правового характера и взаимодействие с контролирующими органами. Действует в рамках внутренних политик НФО, законодательства РФ и международных требований (при наличии трансграничной деятельности), а также в соответствии с поручениями руководства и нормами корпоративного управления.

Квалификационные требования Юриста НФО

  • Высшее юридическое образование; наличие специализированных курсов по банковскому/финансовому праву и комплаенсу — преимущество.
  • Опыт работы в финансовой или кредитной организации, НФО, банке или юридической фирме от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Глубокие знания нормативно‑правовой базы: ГК РФ, законодательство о кредитных потребительских кооперативах, законы о противодействии легализации доходов, требования регуляторов (ЦБ РФ и пр.).
  • Практические навыки договорной работы (кредитные, агентские, сервисные, ИТ‑контракты), ведения претензионно‑исковой работы и сопровождения судебных процессов.
  • Опыт сопровождения лицензирования, взаимодействия с контролирующими органами, подготовки отчетности по требованиям регуляторов.
  • Знание AML/KYC процедур, политики по борьбе с мошенничеством и санкционного комплаенса.
  • Навыки оценки юридических рисков, подготовки внутренних регламентов, политик и процедур.
  • Владение офисными системами, электронным документооборотом (ЭДО), системами автоматизации юридического департамента.
  • Коммуникативные навыки, аналитическое мышление, аккуратность, умение работать с конфиденциальной информацией.
  • Английский язык — преимущество для работы с международными контрагентами и документацией.

Должностные обязанности Юриста НФО

  • Правовое сопровождение деятельности НФО: анализ применимого законодательства, мониторинг изменений и рекомендаций регуляторов.
  • Подготовка, согласование и ведение договорной документации: кредитные договоры, договоры об оказании услуг, агентские и аутсорсинговые соглашения, NDA.
  • Подготовка правовых заключений и оценка рисков для бизнес‑инициатив и новых продуктов.
  • Сопровождение процедур лицензирования и взаимодействие с ЦБ РФ и иными контролирующими органами.
  • Разработка и внедрение внутренних регламентов, политик (включая AML/KYC, санкционные проверки, политику в отношении конфликтов интересов).
  • Участие в реализации комплаенс‑программ: контроль соблюдения процедур, обучение персонала, участие в расследованиях инцидентов.
  • Ведение претензионной работы и представление интересов организации в судах и арбитражах; взаимодействие со сторонними юридическими подрядчиками.
  • Подготовка документации для внутренних и внешних проверок, участие в аудитах.
  • Контроль соблюдения требований по хранению и защите персональных данных и конфиденциальной информации.
  • Ведение реестров договоров, сроков исполнения обязательств, обязательной отчетности и законодательных сроков.
  • Консультирование бизнес‑подразделений по правовым вопросам и сопровождение сделок.

Отчетность Юриста НФО

Юрист подотчётен руководителю юридической службы / генеральному директору и предоставляет:

  • регулярные отчёты о статусе ключевых договоров, судебных дел и претензий;
  • отчёты о мониторинге нормативных изменений и их влиянии на бизнес;
  • акты и заключения по правовым оценкам проектов и рисков;
  • документы и ответы для регуляторов в сроки, установленные законом;
  • сводки по результатам внутренних расследований и инцидентов комплаенса.

Права Юриста НФО

  • Запрашивать у любых подразделений НФО документы и информацию, необходимые для правового анализа и подготовки ответов регуляторам.
  • Приостанавливать или рекомендовать приостановку внутренних операций/процессов при выявлении существенных правовых рисков до их урегулирования.
  • Инициировать внутренние проверки, аудиты и дисциплинарные процедуры в рамках своей компетенции.
  • Привлекать внешних юридических консультантов и экспертов с соблюдением процедур закупок и бюджета.
  • Вносить предложения по совершенствованию внутренних регламентов, комплаенс‑политик и шаблонов договоров.
  • Представлять интересы организации перед контрагентами и органами власти в пределах делегованных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Юриста НФО

  • Основные KPI: своевременное реагирование на запросы регуляторов, снижение юридических рисков, качество договорной документации, эффективность претензионно‑исковой работы, соответствие комплаенс‑процедурам.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременность ответов регулятору — 100% в установленные сроки;
    • Доля договоров, прошедших юридическую проверку без доработок — ≥ 90%;
    • Количество проигранных судебных дел (критичных) — 0;
    • Уровень соответствия AML/KYC проверкам — 100% по внутренним аудитам.
  • Юрист несёт ответственность за достоверность правовых заключений, своевременность подготовки документов для регуляторов, соблюдение требований по защите персональных данных и корректность оформления договоров. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними правилами и законодательством.

Подбор Юриста НФО в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор юристов НФО с проверкой профильных компетенций: опыт работы с регуляторами, договорная практика в финансовом секторе, навыки комплаенса и AML/KYC. Оцениваем практические кейсы, проводим технические интервью и проверку рекомендаций, учитываем специфику продукта (кредитование, факторинг, лизинг, P2P‑платформы). Сопровождаем адаптацию кандидата, probation‑период и предоставляем гарантию замены при несоответствии.

Для оперативного подбора Юриста НФО, готового обеспечить правовую безопасность бизнеса, соответствие регуляторным требованиям и качественное сопровождение сделок, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией и практическим опытом.

