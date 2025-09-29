Общие положения Заместителя руководителя службы эксплуатации

Заместитель руководителя службы эксплуатации — руководящий специалист, отвечающий за организацию, координацию и контроль эксплуатации производственных и инфраструктурных объектов предприятия. Обеспечивает бесперебойную работу оборудования, выполнение планов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), безопасность эксплуатации и оптимизацию эксплуатационных процессов. Действует в соответствии с приказами руководства, внутренними регламентами, нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Заместителя руководителя службы эксплуатации

Высшее техническое образование (инженерия, ТЭиР, эксплуатация зданий и сооружений или эквивалент).

Опыт работы в службе эксплуатации, управления техническим персоналом или в смежных инженерных должностях: от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативов и стандартов: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, требования по охране труда и промышленной безопасности.

Практические навыки в организации ТОиР, планировании профилактических работ, управлении аварийными ситуациями.

Опыт работы с системами диспетчеризации, SCADA, системами мониторинга и учёта энергоресурсов — преимущество.

Навыки управления подрядчиками, проведения приёмки работ и оценки качества сервисов.

Владение инструментами планирования и учёта (MS Office, CMMS/LIMS/ERP/CAFM) и базовые навыки аналитики.

Наличие допусков и разрешений по профессии в соответствии с перечнем работ (если требуется).

Личные качества: лидерство, принятие решений в стрессовых ситуациях, организаторские навыки, коммуникабельность.

Должностные обязанности Заместителя руководителя службы эксплуатации

Обеспечение бесперебойной эксплуатации оборудования и инженерных систем в пределах своей ответственности.

Координация и контроль выполнения плановых и внеплановых работ ТОиР, диспетчеризации и ремонтов.

Разработка и исполнение графиков профилактических работ, контроль выполнения регламентов.

Организация технического обслуживания подрядчиков, приёмка выполненных работ, контроль качества и соблюдение сроков.

Мониторинг технического состояния объектов, анализ отказов и внедрение мероприятий по снижению простоя и затрат.

Разработка предложений по модернизации оборудования и оптимизации эксплуатационных процессов.

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение инструктажей и тренингов.

Ведение и контроль эксплуатационной документации, журналов ремонтов, актов и регламентов.

Подготовка заявок на закупку запасных частей и материалов, контроль складских остатков.

Участие в расследовании аварий, подготовка корректирующих мероприятий и отчётности.

Наставничество и развитие технического персонала, проведение оценок и аттестаций.

Отчетность Заместителя руководителя службы эксплуатации

Заместитель руководителя службы эксплуатации подотчётен руководителю службы эксплуатации (или директору по эксплуатации) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по состоянию оборудования и аварийным событиям;

месячные отчёты по выполненным ТОиР, простоям и ключевым инцидентам;

планы профилактических работ, планы закупок и отчёты по бюджетам;

акты приёма работ подрядчиков и технические заключения;

документы по расследованиям аварий и реализованным корректирующим мероприятиям.

Права Заместителя руководителя службы эксплуатации

Запрашивать у подразделений данные и доступы, необходимые для диагностики и ремонта оборудования.

Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов, с немедленным информированием руководства.

Инициировать привлечение подрядчиков и контроль их работы в рамках утверждённых бюджетов и договоров.

Вносить предложения по изменениям в регламенты, структуру службы и бюджеты, участвовать в их утверждении.

Требовать обеспечения ресурсами (запасные части, инструменты, СИЗ) для безопасной и качественной работы.

Критерии эффективности и ответственность Заместителя руководителя службы эксплуатации

Основные KPI: надёжность оборудования (количество и длительность простоев), выполнение планов ТОиР, соблюдение бюджета на эксплуатацию, количество инцидентов и соблюдение норм безопасности.

Примеры целевых значений: Количество аварийных простоев (год) — ≤ 2–6 (в зависимости от масштаба и отрасли); Выполнение плановых ТОиР — 100% по графику; Снижение времени простоя/повторных отказов — ≥ 10–20% год к году; Соблюдение бюджета на эксплуатацию — отклонение ±5%.

Заместитель руководителя несёт ответственность за организацию работ, своевременность ремонта, достоверность отчётности и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

