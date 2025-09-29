Должностные обязанности Заместитель руководителя службы эксплуатации

Общие положения Заместителя руководителя службы эксплуатации

Заместитель руководителя службы эксплуатации — руководящий специалист, отвечающий за организацию, координацию и контроль эксплуатации производственных и инфраструктурных объектов предприятия. Обеспечивает бесперебойную работу оборудования, выполнение планов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), безопасность эксплуатации и оптимизацию эксплуатационных процессов. Действует в соответствии с приказами руководства, внутренними регламентами, нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Заместителя руководителя службы эксплуатации

  • Высшее техническое образование (инженерия, ТЭиР, эксплуатация зданий и сооружений или эквивалент).
  • Опыт работы в службе эксплуатации, управления техническим персоналом или в смежных инженерных должностях: от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативов и стандартов: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, требования по охране труда и промышленной безопасности.
  • Практические навыки в организации ТОиР, планировании профилактических работ, управлении аварийными ситуациями.
  • Опыт работы с системами диспетчеризации, SCADA, системами мониторинга и учёта энергоресурсов — преимущество.
  • Навыки управления подрядчиками, проведения приёмки работ и оценки качества сервисов.
  • Владение инструментами планирования и учёта (MS Office, CMMS/LIMS/ERP/CAFM) и базовые навыки аналитики.
  • Наличие допусков и разрешений по профессии в соответствии с перечнем работ (если требуется).
  • Личные качества: лидерство, принятие решений в стрессовых ситуациях, организаторские навыки, коммуникабельность.

Должностные обязанности Заместителя руководителя службы эксплуатации

  • Обеспечение бесперебойной эксплуатации оборудования и инженерных систем в пределах своей ответственности.
  • Координация и контроль выполнения плановых и внеплановых работ ТОиР, диспетчеризации и ремонтов.
  • Разработка и исполнение графиков профилактических работ, контроль выполнения регламентов.
  • Организация технического обслуживания подрядчиков, приёмка выполненных работ, контроль качества и соблюдение сроков.
  • Мониторинг технического состояния объектов, анализ отказов и внедрение мероприятий по снижению простоя и затрат.
  • Разработка предложений по модернизации оборудования и оптимизации эксплуатационных процессов.
  • Обеспечение соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение инструктажей и тренингов.
  • Ведение и контроль эксплуатационной документации, журналов ремонтов, актов и регламентов.
  • Подготовка заявок на закупку запасных частей и материалов, контроль складских остатков.
  • Участие в расследовании аварий, подготовка корректирующих мероприятий и отчётности.
  • Наставничество и развитие технического персонала, проведение оценок и аттестаций.

Отчетность Заместителя руководителя службы эксплуатации

Заместитель руководителя службы эксплуатации подотчётен руководителю службы эксплуатации (или директору по эксплуатации) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по состоянию оборудования и аварийным событиям;
  • месячные отчёты по выполненным ТОиР, простоям и ключевым инцидентам;
  • планы профилактических работ, планы закупок и отчёты по бюджетам;
  • акты приёма работ подрядчиков и технические заключения;
  • документы по расследованиям аварий и реализованным корректирующим мероприятиям.

Права Заместителя руководителя службы эксплуатации

  • Запрашивать у подразделений данные и доступы, необходимые для диагностики и ремонта оборудования.
  • Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов, с немедленным информированием руководства.
  • Инициировать привлечение подрядчиков и контроль их работы в рамках утверждённых бюджетов и договоров.
  • Вносить предложения по изменениям в регламенты, структуру службы и бюджеты, участвовать в их утверждении.
  • Требовать обеспечения ресурсами (запасные части, инструменты, СИЗ) для безопасной и качественной работы.

Критерии эффективности и ответственность Заместителя руководителя службы эксплуатации

  • Основные KPI: надёжность оборудования (количество и длительность простоев), выполнение планов ТОиР, соблюдение бюджета на эксплуатацию, количество инцидентов и соблюдение норм безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество аварийных простоев (год) — ≤ 2–6 (в зависимости от масштаба и отрасли);
    • Выполнение плановых ТОиР — 100% по графику;
    • Снижение времени простоя/повторных отказов — ≥ 10–20% год к году;
    • Соблюдение бюджета на эксплуатацию — отклонение ±5%.
  • Заместитель руководителя несёт ответственность за организацию работ, своевременность ремонта, достоверность отчётности и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Заместителя руководителя службы эксплуатации в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор кандидатов с проверкой управленческого опыта в эксплуатации, кейс‑интервью по ТОиР и аварийному реагированию.
  • Оценка навыков в планировании работ, управлении подрядчиками и применении CMMS/ERP.
  • Проверка знаний нормативных требований по охране труда и промышленной безопасности.
  • Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора заместителя руководителя службы эксплуатации, способного наладить процессы ТОиР, сократить простои и повысить безопасность эксплуатации, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной квалификацией, практическими кейсами и управленческим опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить