Должностная обязанность Заместителя начальника отдела

Общие положения:

Заместитель начальника отдела играет важную роль в поддержке и управлении деятельностью отдела под общим руководством начальника отдела. Заместитель начальника отдела отвечает за координацию работы сотрудников, управление процессами и обеспечение достижения целей отдела.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в соответствующей области или эквивалентный опыт.

— Знание принципов управления и организации работы отдела.

— Опыт работы в отделе и на руководящих должностях.

— Коммуникативные и лидерские навыки.

Должностные обязанности:

— Поддержка начальника отдела в управлении и контроле работы отдела.

— Координация работы сотрудников, установление приоритетов и распределение обязанностей.

— Принятие оперативных решений и управление процессами в отделе.

— Развитие персонала, проведение оценки производительности и обучения.

— Взаимодействие с другими отделами и принятие участия в корпоративных проектах.

Отчетность:

Заместитель начальника отдела отчитывается перед начальником отдела о ходе работы отдела, представляет отчеты о выполненных задачах, поставленных целях и достигнутых результатах.

Права:

Заместитель начальника отдела имеет следующие права:

— Принимать оперативные решения и выполнять задачи, связанные с работой отдела.

— Предлагать улучшения и оптимизацию процессов в отделе.

— Участвовать в принятии решений в рамках корпоративных проектов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Заместитель начальника отдела несет ответственность за эффективность работы отдела, достижение поставленных целей и соблюдение установленных стандартов и процедур. Критерии эффективности включают выполнение задач в срок, качественную работу сотрудников и достижение требуемых показателей отдела.

Для подбора опытного и эффективного Заместителя начальника отдела рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных специалистов поможет найти подходящего кандидата на руководящую позицию для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».