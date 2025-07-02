Должностные обязанности Заместитель начальника отдела
Должностная обязанность Заместителя начальника отдела
Общие положения:
Заместитель начальника отдела играет важную роль в поддержке и управлении деятельностью отдела под общим руководством начальника отдела. Заместитель начальника отдела отвечает за координацию работы сотрудников, управление процессами и обеспечение достижения целей отдела.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в соответствующей области или эквивалентный опыт.
— Знание принципов управления и организации работы отдела.
— Опыт работы в отделе и на руководящих должностях.
— Коммуникативные и лидерские навыки.
Должностные обязанности:
— Поддержка начальника отдела в управлении и контроле работы отдела.
— Координация работы сотрудников, установление приоритетов и распределение обязанностей.
— Принятие оперативных решений и управление процессами в отделе.
— Развитие персонала, проведение оценки производительности и обучения.
— Взаимодействие с другими отделами и принятие участия в корпоративных проектах.
Отчетность:
Заместитель начальника отдела отчитывается перед начальником отдела о ходе работы отдела, представляет отчеты о выполненных задачах, поставленных целях и достигнутых результатах.
Права:
Заместитель начальника отдела имеет следующие права:
— Принимать оперативные решения и выполнять задачи, связанные с работой отдела.
— Предлагать улучшения и оптимизацию процессов в отделе.
— Участвовать в принятии решений в рамках корпоративных проектов.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Заместитель начальника отдела несет ответственность за эффективность работы отдела, достижение поставленных целей и соблюдение установленных стандартов и процедур. Критерии эффективности включают выполнение задач в срок, качественную работу сотрудников и достижение требуемых показателей отдела.
