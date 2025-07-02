Ассертивность

Ассертивность — это способность человека выражать свои мысли, чувства и потребности открыто и уверенно, при этом уважая интересы других. Этот навык является важным компонентом эффективной коммуникации и взаимодействия в коллективе. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что ассертивность играет ключевую роль в формировании здорового рабочего климата, где сотрудники чувствуют себя комфортно и уверенно.

Развитие ассертивности способствует улучшению взаимоотношений между коллегами, повышает уровень доверия и снижения конфликтности на рабочем месте. Ассертивные сотрудники способны четко выражать свои идеи и предоставлять конструктивную критику, что способствует принятию более обоснованных решений. Это также помогает предотвратить недопонимания и разрешать конфликты до их эскалации.

Обучение ассертивности включает в себя различные техники, такие как активное слушание, использование «я-сообщений» и управление эмоциями. Эти навыки помогают работникам выражать свои мысли и чувства без агрессии и без стеснения, что способствует созданию более открытой и позитивной атмосферы в коллективе. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы предлагаем тренинги по развитию ассертивности, направленные на улучшение навыков общения и взаимодействия среди сотрудников.

Понимание и применение ассертивного подхода в бизнесе позволяет компании укреплять командный дух, повышать продуктивность и достигать лучших результатов. Обратившись в кадровое агентство ФАВОРИТ, вы получите профессиональные рекомендации по развитию ассертивности в вашей организации, что поможет создать гармоничные и эффективные рабочие отношения.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить