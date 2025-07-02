Базисные (основные, первичные) потребности

Базисные (основные, первичные) потребности — это фундаментальные требования человека, которые необходимы для его физического и психического благополучия. К числу таких потребностей относятся еда, вода, жилье, теплая одежда, безопасность и здоровье. В контексте управления персоналом понимание базисных потребностей сотрудников имеет ключевое значение для создания комфортной и продуктивной рабочей среды. Кадровое агентство ФАВОРИТ подчеркивает, что удовлетворение базисных потребностей работников является основой для их дальнейшего профессионального роста и развития.

Согласно теории потребностей Маслоу, только после удовлетворения базисных потребностей человек может стремиться к более высоким уровням потребностей, таким как социальные, уважение и самореализация. Это означает, что работодатели, которые заботятся о своем персонале и обеспечивают их основными жизненными благами, способны значительно повысить уровень вовлеченности и производительности. Кадровое агентство ФАВОРИТ рекомендует компаниям внедрять программы, направленные на удовлетворение базисных потребностей работников, что способствует созданию позитивной корпоративной культуры.

К числу мер по удовлетворению базисных потребностей можно отнести обеспечение достойных условий труда, предоставление социального пакета, медицинского страхования и регулярного доступа к ресурсам для поддержания здоровья. Работодатели, которые активно работают над этим аспектом, не только повышают лояльность своих сотрудников, но и снижают текучесть кадров.

Важно также помнить, что базисные потребности могут варьироваться в зависимости от географического положения, культурных особенностей и социально-экономической ситуации. Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает консультации по адаптации стратегий удовлетворения базисных потребностей к особенностям вашего бизнеса, что позволит максимально эффективно использовать человеческий ресурс.

В заключение, базисные потребности играют критическую роль в управлении персоналом и должны быть на первом месте в стратегии любой компании. Кадровое агентство ФАВОРИТ готово поддержать вашу организацию в разработке эффективных решений для удовлетворения этих потребностей, что станет основой для построения успешной и высокоэффективной команды.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить