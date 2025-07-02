Человек-оператор

Человек-оператор — это термин, используемый в области управления трудовыми процессами и автоматизации, обозначающий специалиста, который управляет и контролирует технологические системы и оборудование. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы учитываем важность этой роли, поскольку человек-оператор играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы производственных и технологических процессов.

Основными задачами человека-оператора являются следить за работоспособностью оборудования, выполнять настройки и наладки, а также реагировать на возникающие неисправности. Специалисты данной категории должны обладать специальными знаниями в области технологий, а также навыками быстрого анализа и принятия решений в условиях стресса.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно участвует в процессе подбора квалифицированных человек-операторов для различных отраслей, включая производство, телекоммуникации и IT. Мы проводим тщательный отбор, чтобы найти кандидатов с необходимыми навыками и опытом, способных эффективно трудиться в современных условиях.

Кроме того, развитие технологий приводит к изменению требований к человеку-оператору, что делает необходимым постоянное обучение и повышение квалификации. Наши услуги включают в себя не только подбор персонала, но и советы по обучению и адаптации операторов к новым технологическим процессам, тем самым обеспечивая конкурентоспособность как работников, так и компаний.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить