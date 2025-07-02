Демпинг

Демпинг — это практика, при которой компания предлагает свои товары или услуги по ценам ниже рыночных, часто для завоевания доли рынка или устранения конкурентов. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы рассматриваем демпинг не только в контексте рынка товаров, но и в сфере услуг, включая рынок труда. Наем сотрудников с минимальными зарплатами в ущерб их квалификации и профессиональным навыкам может привести к снижению общего уровня труда и негативному влиянию на корпоративную культуру.

Практика демпинга может иметь серьезные последствия для бизнеса. Хотя низкие цены на услуги могут привлечь клиентов, они могут также показаться ненадежными и снизить доверие к компании. В кадровом контексте демпинг может привести к текучести кадров, так как сотрудники, ощущая себя недооцененными, будут искать более выгодные условия труда в других организациях. Это негативно скажется на производительности и общей атмосфере в коллективе.

Существуют различные формы демпинга на рынке труда, включая использование временных работников или фрилансеров с низкой оплатой. Важно осознавать, что качественные кадры стоят своих денег, и инвестиции в профессиональный рост сотрудников могут привести к значительным результатам. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы рекомендуем воздерживаться от практики демпинга и инвестировать в развитие кадрового потенциала вашей компании, что позволит создать сильную команду и конкурентоспособный бизнес.

Компании, ориентирующиеся на долгосрочное развитие, должны избегать демпинга, фокусируясь на создании ценности через высококачественные услуги и эффективные командные процессы. Это обеспечит устойчивый рост и позволит сформировать позитивный имидж работодателя на рынке. Мы в кадровом агентстве ФАВОРИТ помогаем организациям разработать стратегии, направленные на повышение конкурентоспособности без ущерба для качества и ценности труда.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить