Фокус-группа — это метод качественного исследования, который используется для сбора мнений, убеждений и идей группы людей по определенной теме. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы рассматриваем фокус-группы как важный инструмент для изучения потребностей и ожиданий как сотрудников, так и клиентов.

Фокус-группы состоят из 6-10 участников, которые обсуждают поднимаемые вопросы под руководством модератора. Этот метод позволяет глубже понять мотивации и предпочтения участников, выявить проблемы и возможности в управлении персоналом, а также оценить уровень удовлетворенности сотрудников. Результаты обсуждений помогают компаниям разрабатывать эффективные стратегии, направленные на улучшение внутренней культуры и оптимизацию процессов.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно использует метод фокус-групп для понимания мнения работников о внутренней политике и инициативах компании. Это позволяет нашим клиентам получать отзывы о реализуемых программах, улучшениях в условиях труда и других аспектах, влияющих на эффективность работы коллектива.

Фокус-группы также могут быть полезны при проведении погружений в корпоративную культуру, что помогает выявить ценности и убеждения сотрудников. Мы предлагаем услуги по организации и проведению фокус-групп, что способствует лучшему пониманию потребностей сотрудников и повышению их вовлеченности. Этот метод становится важным инструментом в процессе принятия решений, направленных на создание позитивной и продуктивной рабочей среды, что, в конечном итоге, приводит к успешному развитию бизнеса.

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
