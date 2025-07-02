Хантинг

Хантинг — это процесс активного поиска и привлечения высококвалифицированных специалистов на определенные вакансии. Этот метод особенно актуален в условиях конкурентного рынка труда, где компании стремятся заполучить лучших талантов. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы активно применяем хантинг для удовлетворения потребностей наших клиентов в топ-менеджерах и узкопрофильных специалистах.

Хантинг отличается от традиционных методов подбора персонала тем, что включает в себя проактивные действия рекрутеров, направленные на обнаружение потенциальных кандидатов, которые в данный момент могут не искать новую работу. Этот подход требует глубокого понимания специфики рынка и отрасли, а также отличных навыков коммуникации и способность устанавливать доверительные отношения с кандидатами.

Кадровое агентство ФАВОРИТ осуществляет хантинг, используя различные каналы, включая социальные сети, профессиональные сообщества и базы данных. Мы разрабатываем индивидуальные стратегии поиска, с учетом потребностей и требований наших клиентов. Наша цель — не только найти подходящего кандидата, но и создать долгосрочные отношения, основанные на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.

Хантинг позволяет значительно сократить время на поиск и подбор нужного специалиста, а также обеспечивает высокое качество кандидатов. В условиях современных вызовов на рынке труда, эффективный хантинг становится важным инструментом для достижения конкурентных преимуществ и успешного развития бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
